https://sputniknews.com.tr/20230415/pentagonun-eski-danismani-macgregor-ukraynanin-kirimi-geri-almasi-imkansiz-1069711892.html

Pentagon’un eski danışmanı Macgregor: Ukrayna’nın Kırım’ı geri alması imkansız

Pentagon’un eski danışmanı Macgregor: Ukrayna’nın Kırım’ı geri alması imkansız

Pentagon’un eski danışmanı Macgregor, Ukrayna'nın Kırım'ı geri alma şansının olmadığını ifade etti. 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T13:23+0300

2023-04-15T13:23+0300

2023-04-15T13:23+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

douglas macgregor

pentagon

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

rusya

abd

kırım

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ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı Douglas Macgregor, Youtube’daki Judging Freedom kanalına demecinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kırım'ı ele geçirmeyi başaramayacağını söyledi.Macgregor, "Bunun başarılması şansı, harcadığımız yüz milyonlarca doların geri dönmesi şansı ile aynı. Tüm bu konuşmalar, özgürlüğün, adaletin ve ‘Amerikan yolunun’ ne zaman geri döneceğiyle ilgili” dedi. Macgregor, Ukrayna'nın artık ‘tek parti faşist modelini’ andıran despotik bir devlet olduğunu da sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230415/eski-abd-istihbarat-subayi-washingtonun-sizan-gizli-belgelere-iliskin-aciklamasi-suphe-uyandiriyor-1069708769.html

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ukrayna, ukrayna krizi, douglas macgregor, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), rusya, abd, kırım