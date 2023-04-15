https://sputniknews.com.tr/20230415/pentagonun-eski-danismani-macgregor-ukraynanin-kirimi-geri-almasi-imkansiz-1069711892.html
Pentagon’un eski danışmanı Macgregor: Ukrayna’nın Kırım’ı geri alması imkansız
Pentagon’un eski danışmanı Macgregor: Ukrayna’nın Kırım’ı geri alması imkansız
Pentagon’un eski danışmanı Macgregor, Ukrayna'nın Kırım'ı geri alma şansının olmadığını ifade etti. 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T13:23+0300
2023-04-15T13:23+0300
2023-04-15T13:23+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
douglas macgregor
pentagon
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
rusya
abd
kırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104134/86/1041348650_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_03e6f71d9922f2b49b86c80d640ae2f3.jpg
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı Douglas Macgregor, Youtube’daki Judging Freedom kanalına demecinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kırım'ı ele geçirmeyi başaramayacağını söyledi.Macgregor, "Bunun başarılması şansı, harcadığımız yüz milyonlarca doların geri dönmesi şansı ile aynı. Tüm bu konuşmalar, özgürlüğün, adaletin ve ‘Amerikan yolunun’ ne zaman geri döneceğiyle ilgili” dedi. Macgregor, Ukrayna'nın artık ‘tek parti faşist modelini’ andıran despotik bir devlet olduğunu da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230415/eski-abd-istihbarat-subayi-washingtonun-sizan-gizli-belgelere-iliskin-aciklamasi-suphe-uyandiriyor-1069708769.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104134/86/1041348650_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_844cd074b271179b16b30430f446aa40.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, douglas macgregor, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), rusya, abd, kırım
ukrayna, ukrayna krizi, douglas macgregor, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), rusya, abd, kırım
Pentagon’un eski danışmanı Macgregor: Ukrayna’nın Kırım’ı geri alması imkansız
Abone ol
Pentagon’un eski danışmanı Macgregor, Ukrayna'nın Kırım'ı geri alma şansının olmadığını ifade etti.
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı Douglas Macgregor, Youtube’daki Judging Freedom kanalına demecinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kırım'ı ele geçirmeyi başaramayacağını söyledi.
Macgregor, "Bunun başarılması şansı, harcadığımız yüz milyonlarca doların geri dönmesi şansı ile aynı. Tüm bu konuşmalar, özgürlüğün, adaletin ve ‘Amerikan yolunun’ ne zaman geri döneceğiyle ilgili” dedi. Macgregor, Ukrayna'nın artık ‘tek parti faşist modelini’ andıran despotik bir devlet olduğunu da sözlerine ekledi.