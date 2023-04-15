https://sputniknews.com.tr/20230415/oyuncu-kerem-firtina-tbmmye-hazirim-4-yildir-muay-thai-egitimi-aliyorum-1069710654.html

Oyuncu Kerem Fırtına: TBMM'ye hazırım; 4 yıldır Muay Thai eğitimi alıyorum

Oyuncu Kerem Fırtına: TBMM'ye hazırım; 4 yıldır Muay Thai eğitimi alıyorum

Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı olan oyuncu Kerem Fırtına, T24'e yaptığı açıklamada 4 yıldır Muaythai eğitimi aldığını söyleyerek TBMM'ye hazır olduğunu... 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T13:08+0300

2023-04-15T13:08+0300

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tbmm

2023 türkiye seçimleri

muay thai

dövüş

milletvekili

kerem fırtına

aday

oyuncu

yeşil sol parti

hdp

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Yeşil Sol Parti listesinden İstanbul 3'üncü bölgeden aday gösterilen oyuncu Kerem Fırtına gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Fırtına, siyasetin hayatının bir parçası olduğunu söyledi. 4 yıldır Muay Thai eğitimi aldığını söyleyerek TBMM'ye hazır olduğunu ifade etti. Yeşil Sol'da siyaset yapmasının nedenini de açıklayan Fırtına, "Ben demokratik bir cumhuriyet istiyorum. Yeşil Sol bunun gerçekçi olarak bir mücadelesini veren bir parti. Çoğulcu bir ülke istiyorum" ifadesini kullandı.Muay Thai nedir?Muay Thai, Tayland'da ortaya çıkan ve özgün adı Muay Thai olan dövüş sporu. Tayland Boksu da denir. Başta Tayland olmak üzere Myanmar, Kamboçya, Laos gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde uygulanır. Yumruk, diz, dirsek ve tekmelerin kullanıldığı oldukça sert bir dövüş sanatıdır. Muay Thai'de eller, dirsekler, tekmeler ve dizler temel saldırı tekniklerinde kullanılmaktadır. Muay Thai'de tekme, yumruk ve blokların hepsinde bütün bedenin kalçanın dönüşüyle birlikte kullanılması söz konusudur ve bu tekniklere diğer savaş sanatlarından daha yavaşlık vermekle birlikte daha büyük bir güç kazandırmaktadır.

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