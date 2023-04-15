https://sputniknews.com.tr/20230415/kutsal-ates-kudusteki-kutsal-kabir-kilisesine-indi-1069716446.html

Kutsal Ateş, Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'ne indi

Kutsal Ateş, Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'ne indi

Kutsal Ateş’in Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'ne indiği ve Kudüs Patriği III. Theofilos tarafından dağıtılmaya başlandığı bildirildi. 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T16:16+0300

2023-04-15T16:16+0300

2023-04-15T16:16+0300

kudüs

kudüs patriği theofilos

dünya

moskova

kutsal ateş

ayin

din

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/17/1055799032_0:224:2845:1824_1920x0_80_0_0_6594a794dd6ba28bf1091553ca127bc5.jpg

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Kudüs Patriği III. Theophilos, ateşin inmesi için dua ettiği Kuvuklia'dan çıktı ve onu tapınaktaki insanlara dağıtmaya başladı.Rusya’dan giden Aziz Andrev Vakfı heyeti, Kutsal Ateşi alarak Moskova’ya ulaştırmak üzere Ben Gurion Havalimanı'na doğru yola çıktı.

https://sputniknews.com.tr/20230415/iran-cumhurbaskani-reisi-basortusu-meselesini-kulturel-bir-yaklasimla-cozmeye-calisiyoruz-1069715621.html

kudüs

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kudüs, kudüs patriği theofilos, moskova, kutsal ateş, ayin, din