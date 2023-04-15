https://sputniknews.com.tr/20230415/kutsal-ates-kudusteki-kutsal-kabir-kilisesine-indi-1069716446.html
Kutsal Ateş, Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'ne indi
Kutsal Ateş, Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'ne indi
Kutsal Ateş’in Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'ne indiği ve Kudüs Patriği III. Theofilos tarafından dağıtılmaya başlandığı bildirildi. 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T16:16+0300
2023-04-15T16:16+0300
2023-04-15T16:16+0300
kudüs
kudüs patriği theofilos
dünya
moskova
kutsal ateş
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din
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Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Kudüs Patriği III. Theophilos, ateşin inmesi için dua ettiği Kuvuklia'dan çıktı ve onu tapınaktaki insanlara dağıtmaya başladı.Rusya’dan giden Aziz Andrev Vakfı heyeti, Kutsal Ateşi alarak Moskova’ya ulaştırmak üzere Ben Gurion Havalimanı'na doğru yola çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20230415/iran-cumhurbaskani-reisi-basortusu-meselesini-kulturel-bir-yaklasimla-cozmeye-calisiyoruz-1069715621.html
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kudüs, kudüs patriği theofilos, moskova, kutsal ateş, ayin, din
kudüs, kudüs patriği theofilos, moskova, kutsal ateş, ayin, din
Kutsal Ateş, Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'ne indi
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Kutsal Ateş’in Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'ne indiği ve Kudüs Patriği III. Theofilos tarafından dağıtılmaya başlandığı bildirildi.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Kudüs Patriği III. Theophilos, ateşin inmesi için dua ettiği Kuvuklia'dan çıktı ve onu tapınaktaki insanlara dağıtmaya başladı.
Rusya’dan giden Aziz Andrev Vakfı heyeti, Kutsal Ateşi alarak Moskova’ya ulaştırmak üzere Ben Gurion Havalimanı'na doğru yola çıktı.