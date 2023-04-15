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https://sputniknews.com.tr/20230415/iran-cumhurbaskani-reisi-basortusu-meselesini-kulturel-bir-yaklasimla-cozmeye-calisiyoruz-1069715621.html
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Başörtüsü meselesini kültürel bir yaklaşımla çözmeye çalışıyoruz
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Başörtüsü meselesini kültürel bir yaklaşımla çözmeye çalışıyoruz
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, kameralarla yapılacak başörtüsü denetimleri uygulamaya girerken 'başörtüsü meselesini kültürel bir yaklaşımla çözmeye... 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T15:14+0300
2023-04-15T15:15+0300
dünya
iran
ibrahim reisi
başörtüsü
zorunluluk
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İran Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasına göre, Reisi, ülke genelindeki öğrenci derneklerinin temsilcilerini kabul ettiği görüşmede, öğrencilerin sorunlarını dinledi.Ülkede bazı yabancı sosyal medya platformlarına uygulanan erişim engelinin sorulması üzerine Reisi, yabancı platformların İran'da faaliyet göstermesi için ülkede bir temsilciliğinin olması gerektiğini söyledi.Reisi, "Hükümetin politikası siber alanın ülkede güvensizlik yaratmak için bir platform haline gelmesini önlemektir. Bu doğrultuda da ülke içinde bir ofis kurarak sorumluluklarını bilen taleplere cevap vermeye istekli herhangi bir yabancı platformun faaliyeti yasaklanmamıştır." dedi.İran'da zorunlu başörtüsü uygulaması konusundaki tartışmalara da değinen Reisi, "Hükümet, başörtüsü sorununu kültürel bir bakış açısıyla çözmeye çalışıyor çünkü düşman bunu bir güvenlik meselesine dönüştürmeyi planlıyor ve hükümet de planlamayla düşmanın isteklerinin gerçekleşmesine kesinlikle izin vermeyecektir." ifadelerini kullandı.İran'daki gösteriler ve başörtüsü zorunluluğuTahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı. Gösteriler sırasında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar, 1979'dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının esnetilmesi taleplerini yeniden gündeme getirmişti.İran'da "İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Merkezi" Sözcüsü Ali Hanmuhammedi, 5 Aralık 2022'de yaptığı açıklamada, eleştirilerin hedefindeki İrşat devriyelerinin görevinin sona erdiğini ve başörtüsü uygulamasının "daha modern yöntemlerle teknolojiden de faydalanılarak devam edebileceğini" belirtmişti.Bu süreçte ülkede bazı kadınların başörtüsü kurallarına uymadığına dair görüntüler sosyal medyada yer bulmuştu. Bununla birlikte zorunlu başörtüsü yasasına uymadığı tespit edilen bazı işletmelerin kapatıldığına dair haberler ülke medyasına yansımıştı.İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise 4 Ocak'ta yaptığı konuşmada, ülkedeki zorunlu başörtüsü kurallarına tam riayet etmeyen kadınların "dinsizlik ve rejim karşıtlığıyla" itham edilmemesi gerektiğini söylemişti.İçişleri Bakanlığı ve Yargı Erki tarafından ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, zorunlu başörtüsü kuralına aykırı hareket edenlere karşı harekete geçileceği ifade edilmiş ve daha sonra sokak ve caddelerdeki kameraların başörtüsü denetimleri için kullanılacağı belirtilmişti. Kameralarla yapılacak başörtüsü denetimleri bugün uygulamaya girmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230408/iranda-basortusu-takmayan-kadinlarin-tespiti-icin-sokaklara-akilli-kamera-yerlestirilecek-1069374934.html
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iran, ibrahim reisi, başörtüsü, zorunluluk
iran, ibrahim reisi, başörtüsü, zorunluluk

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Başörtüsü meselesini kültürel bir yaklaşımla çözmeye çalışıyoruz

15:14 15.04.2023 (güncellendi: 15:15 15.04.2023)
© AP Photo / Vahid Salemiİran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, kameralarla yapılacak başörtüsü denetimleri uygulamaya girerken 'başörtüsü meselesini kültürel bir yaklaşımla çözmeye çalıştıklarını ancak düşmanların bu durumu güvenlik meselesine dönüştürmeye çalıştığını' söyledi.
İran Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasına göre, Reisi, ülke genelindeki öğrenci derneklerinin temsilcilerini kabul ettiği görüşmede, öğrencilerin sorunlarını dinledi.
Ülkede bazı yabancı sosyal medya platformlarına uygulanan erişim engelinin sorulması üzerine Reisi, yabancı platformların İran'da faaliyet göstermesi için ülkede bir temsilciliğinin olması gerektiğini söyledi.
Reisi, "Hükümetin politikası siber alanın ülkede güvensizlik yaratmak için bir platform haline gelmesini önlemektir. Bu doğrultuda da ülke içinde bir ofis kurarak sorumluluklarını bilen taleplere cevap vermeye istekli herhangi bir yabancı platformun faaliyeti yasaklanmamıştır." dedi.
İran'da zorunlu başörtüsü uygulaması konusundaki tartışmalara da değinen Reisi, "Hükümet, başörtüsü sorununu kültürel bir bakış açısıyla çözmeye çalışıyor çünkü düşman bunu bir güvenlik meselesine dönüştürmeyi planlıyor ve hükümet de planlamayla düşmanın isteklerinin gerçekleşmesine kesinlikle izin vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

İran'daki gösteriler ve başörtüsü zorunluluğu

Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı. Gösteriler sırasında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar, 1979'dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının esnetilmesi taleplerini yeniden gündeme getirmişti.
İran'da "İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Merkezi" Sözcüsü Ali Hanmuhammedi, 5 Aralık 2022'de yaptığı açıklamada, eleştirilerin hedefindeki İrşat devriyelerinin görevinin sona erdiğini ve başörtüsü uygulamasının "daha modern yöntemlerle teknolojiden de faydalanılarak devam edebileceğini" belirtmişti.
Bu süreçte ülkede bazı kadınların başörtüsü kurallarına uymadığına dair görüntüler sosyal medyada yer bulmuştu. Bununla birlikte zorunlu başörtüsü yasasına uymadığı tespit edilen bazı işletmelerin kapatıldığına dair haberler ülke medyasına yansımıştı.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise 4 Ocak'ta yaptığı konuşmada, ülkedeki zorunlu başörtüsü kurallarına tam riayet etmeyen kadınların "dinsizlik ve rejim karşıtlığıyla" itham edilmemesi gerektiğini söylemişti.
İçişleri Bakanlığı ve Yargı Erki tarafından ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, zorunlu başörtüsü kuralına aykırı hareket edenlere karşı harekete geçileceği ifade edilmiş ve daha sonra sokak ve caddelerdeki kameraların başörtüsü denetimleri için kullanılacağı belirtilmişti. Kameralarla yapılacak başörtüsü denetimleri bugün uygulamaya girmişti.
İran - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
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