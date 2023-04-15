https://sputniknews.com.tr/20230415/ispanyol-kadin-dagci-magarada-500-gun-tek-basina-yasadi-1069704868.html

İspanyol kadın dağcı mağarada 500 gün tek başına yaşadı

İspanyol kadın dağcı mağarada 500 gün tek başına yaşadı

İspanya'da Beatriz Flamin isimli kadın dağcı, 500 gün ile en uzun süre mağarada yaşama rekoru kırdı. Madrid doğumlu 50 yaşındaki Flamin, 500 gün boyunca 70... 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T10:09+0300

2023-04-15T10:09+0300

2023-04-15T10:09+0300

ispanya

mağara

araştırma

rekor

yaşam

sırp

bilim

bilim insanları

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İspanyol Flamin, Granada bilim insanlarının bir deneyi için 21 Kasım 2021'de ülkenin güneyindeki bir mağaradaki yaşamına başladı. Yaklaşık 2 yıla yakın bir zamanın ardından kadın dağcı, bugün mağaradan çıktı.Rekora nasıl gölge düştü?Bu arada İspanyol haber ajansı Efe, Flamini'nin teknik bir sorun nedeniyle yaklaşık 300 gün sonra deneyi geçici olarak durdurmak ve mağarayı sekiz gün boyunca terk etmek zorunda kaldığını duyurdu. Efe, kadın dağcının 8 gün boyunca çadırda kaldığını ancak sorun çözülüp, mağaraya geri dönene kadar kimseyle görüşmediğini aktardı. AP, bu konuda bilgi almak için Flamin veya ekibiyle temasa geçme girişiminde başarı sağlanamadığını bildirdi.Bununla birlikte, 14 Nisan ile projeye başlanan gün arasında 509 gün olduğu dikkate alındığında sekiz gün arayla dağcının en az 500 gün yer altında kaldığı konusunda bir şüphe olmadığı aktarıldı. İtalyan Maurizio Montalbini bir mağarada 1987'de 210 gün geçirerek bu alanda ilk kez dünya rekoru kırmıştı.İnternetten yapılan aramalara göre 2016 yılında ise bir Sırp vatandaşının resmen teyit edilmemiş olsa bile yeraltında 460 günden fazla zaman geçirdiği yolunda bilgiler bulunuyor.

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ispanya, mağara, araştırma, rekor, sırp, bilim, bilim insanları