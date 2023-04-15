https://sputniknews.com.tr/20230415/kovid-19-tazminatlari-odenmeye-basladi-omur-boyu-her-ay-3-bin-500-18-bin-300-lira-alacaklar-1069704493.html
Kovid-19 tazminatları ödenmeye başladı: Ömür boyu her ay 3 bin 500-18 bin 300 lira alacaklar
Kovid-19 tazminatları ödenmeye başladı: Ömür boyu her ay 3 bin 500-18 bin 300 lira alacaklar
Almanya’da Kovid-19 aşılarının yol açtığı ağır yan etkiler nedeniyle mahkemeye başvuran 301 kişiye her ay ömür boyu tazminat ödenmesine başlandığı belirtildi. 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T10:02+0300
2023-04-15T10:02+0300
2023-04-15T10:02+0300
koronavirüs
almanya
koronavirüs
koronavirüs aşısı
tazminat
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Almanya’da eyaletlerin bakım kurumları tarafından Kovid-19 aşılarının yan etkileri nedeniyle tazminatlar ödenmeye başlandı.Şu ana kadar 301 tazminat başvurusunun onaylandığı ülkede başvuruları kabul edilen kişilere her ay ömür boyu 164-854 euro arasında ödeme yapılacak.Yetkili birimlerce gerekli görüldüğü taktirde bu kişilerin tedavi masrafları da devlet tarafından karşılanabilecek.Almanya'da aşı ve ilaçlara onay veren yetkili kurum Paul Ehrlich Enstitüsü'nün (PEI) aşılama komplikasyonları listesinde bulunan belirtilere göre Kovid-19 aşıları kalp rahatsızlıkları, kan pıhtılaşması, yüz felci, Guillain-Barre sendromu adı verilen kas rahatsızlığı, işitme bozukluğu ve kulak çınlaması gibi rahatsızlıklara yol açıyor.PEI raporuna göre 2022 Haziran ayına kadar 323 bin 684 şüpheli yan etki ve aşılama komplikasyonu vakası bildirildi. Aynı döneme kadar olan verilerin incelendiği raporda, can kaybı ve aşılar arasında bağlantı tespit edilen 120 vaka olduğu belirtildi.Kovid-19 aşılarının yol açtığı ağır yan etkiler nedeniyle mağdur olduklarını iddia eden 185 kişi aşı üreticilerine karşı mahkemelere başvurdu. Davaların ilkinin 28 Nisan’da Frankfurt Bölge Mahkemesi'nde görülmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20221021/abdde-kovid-19-asisinin-cocuklara-uygulanan-asi-listesine-eklenmesi-tavsiyesi-1062550751.html
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almanya, koronavirüs, koronavirüs aşısı, tazminat
almanya, koronavirüs, koronavirüs aşısı, tazminat
Kovid-19 tazminatları ödenmeye başladı: Ömür boyu her ay 3 bin 500-18 bin 300 lira alacaklar
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Almanya’da Kovid-19 aşılarının yol açtığı ağır yan etkiler nedeniyle mahkemeye başvuran 301 kişiye her ay ömür boyu tazminat ödenmesine başlandığı belirtildi.
Almanya’da eyaletlerin bakım kurumları tarafından Kovid-19 aşılarının yan etkileri nedeniyle tazminatlar ödenmeye başlandı.
Şu ana kadar 301 tazminat başvurusunun onaylandığı ülkede başvuruları kabul edilen kişilere her ay ömür boyu 164-854 euro arasında ödeme yapılacak.
Yetkili birimlerce gerekli görüldüğü taktirde bu kişilerin tedavi masrafları da devlet tarafından karşılanabilecek.
Almanya'da aşı ve ilaçlara onay veren yetkili kurum Paul Ehrlich Enstitüsü'nün (PEI) aşılama komplikasyonları listesinde bulunan belirtilere göre Kovid-19 aşıları kalp rahatsızlıkları, kan pıhtılaşması, yüz felci, Guillain-Barre sendromu adı verilen kas rahatsızlığı, işitme bozukluğu ve kulak çınlaması gibi rahatsızlıklara yol açıyor.
PEI raporuna göre 2022 Haziran ayına kadar 323 bin 684 şüpheli yan etki ve aşılama komplikasyonu vakası bildirildi. Aynı döneme kadar olan verilerin incelendiği raporda, can kaybı ve aşılar arasında bağlantı tespit edilen 120 vaka olduğu belirtildi.
Kovid-19 aşılarının yol açtığı ağır yan etkiler nedeniyle mağdur olduklarını iddia eden 185 kişi aşı üreticilerine karşı mahkemelere başvurdu. Davaların ilkinin 28 Nisan’da Frankfurt Bölge Mahkemesi'nde görülmesi bekleniyor.