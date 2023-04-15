https://sputniknews.com.tr/20230415/global-times-abd-ve-avrupa-savas-yoluyla-ukraynada-sonuc-elde-edemez-1069717344.html
Global Times: ABD ve Avrupa savaş yoluyla Ukrayna'da sonuç elde edemez
Global Times: ABD ve Avrupa savaş yoluyla Ukrayna'da sonuç elde edemez
Global Times gazetesi, askeri eylemlerin Batı'nın Ukrayna'da istenen sonuca ulaşmasına bir yardımının olmayacağını yazdı. 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T16:31+0300
2023-04-15T16:31+0300
2023-04-15T16:31+0300
ukrayna krizi
global times
jan oberd
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
batılı ülkeler
nato
avrupa
ekonomi
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Global Times gazetesinde yayınlanan Jan Oberd imzalı makalede, askeri eylemlerin Batı'nın Ukrayna'da istenen sonuca ulaşmasına yardımı olmayacağı belirtilerek, “AB ve NATO zor durumda” ifadesi kullanıldı.Batı’nın, Ukrayna’daki savaşı Rusya'yı zayıflatmak için kullandığı, ancak gerçekte Avrupa ekonomisine ve Ukrayna'nın kendisine daha fazla zarar verdiğine dikkat çekilen makalede, “AB ve NATO, Ukrayna'nın masum halkına çatışmanın kendisinden daha fazla zarar veriyor” ifadelerine yer verildi.Batı’nın daha fazla silah tedariki ve NATO’nun genişlemesine devam etme kararının bir sonuç vermeyeceğini ve bu savaşın kazananının olmayacağına vurgu yapılan makalade, ABD ve Avrupa'nın barışçıl çözümler araması gerektiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
https://sputniknews.com.tr/20230415/fransada-tartismali-emeklilik-reformu-yasalasti-1069715574.html
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global times, jan oberd, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, batılı ülkeler, nato, avrupa, ekonomi
global times, jan oberd, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, batılı ülkeler, nato, avrupa, ekonomi
Global Times: ABD ve Avrupa savaş yoluyla Ukrayna'da sonuç elde edemez
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Global Times gazetesi, askeri eylemlerin Batı'nın Ukrayna'da istenen sonuca ulaşmasına bir yardımının olmayacağını yazdı.
Global Times gazetesinde yayınlanan Jan Oberd imzalı makalede, askeri eylemlerin Batı'nın Ukrayna'da istenen sonuca ulaşmasına yardımı olmayacağı belirtilerek, “AB ve NATO zor durumda” ifadesi kullanıldı.
Batı’nın, Ukrayna’daki savaşı Rusya'yı zayıflatmak için kullandığı, ancak gerçekte Avrupa ekonomisine ve Ukrayna'nın kendisine daha fazla zarar verdiğine dikkat çekilen makalede, “AB ve NATO, Ukrayna'nın masum halkına çatışmanın kendisinden daha fazla zarar veriyor” ifadelerine yer verildi.
Batı’nın daha fazla silah tedariki ve NATO’nun genişlemesine devam etme kararının bir sonuç vermeyeceğini ve bu savaşın kazananının olmayacağına vurgu yapılan makalade, ABD ve Avrupa'nın barışçıl çözümler araması gerektiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
“Şu an sadece iki koşul çatışmayı durdurabilir; Ukrayna'nın NATO üyeliğiyle değil tarafsızlık statüsüyle güvence altına alınması ve bir arada yaşamanın ana aracının silah değil diplomasi olması.”