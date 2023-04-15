https://sputniknews.com.tr/20230415/global-times-abd-ve-avrupa-savas-yoluyla-ukraynada-sonuc-elde-edemez-1069717344.html

Global Times: ABD ve Avrupa savaş yoluyla Ukrayna'da sonuç elde edemez

Global Times: ABD ve Avrupa savaş yoluyla Ukrayna'da sonuç elde edemez

Global Times gazetesi, askeri eylemlerin Batı'nın Ukrayna'da istenen sonuca ulaşmasına bir yardımının olmayacağını yazdı. 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T16:31+0300

2023-04-15T16:31+0300

2023-04-15T16:31+0300

ukrayna krizi

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Global Times gazetesinde yayınlanan Jan Oberd imzalı makalede, askeri eylemlerin Batı'nın Ukrayna'da istenen sonuca ulaşmasına yardımı olmayacağı belirtilerek, “AB ve NATO zor durumda” ifadesi kullanıldı.Batı’nın, Ukrayna’daki savaşı Rusya'yı zayıflatmak için kullandığı, ancak gerçekte Avrupa ekonomisine ve Ukrayna'nın kendisine daha fazla zarar verdiğine dikkat çekilen makalede, “AB ve NATO, Ukrayna'nın masum halkına çatışmanın kendisinden daha fazla zarar veriyor” ifadelerine yer verildi.Batı’nın daha fazla silah tedariki ve NATO’nun genişlemesine devam etme kararının bir sonuç vermeyeceğini ve bu savaşın kazananının olmayacağına vurgu yapılan makalade, ABD ve Avrupa'nın barışçıl çözümler araması gerektiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

https://sputniknews.com.tr/20230415/fransada-tartismali-emeklilik-reformu-yasalasti-1069715574.html

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global times, jan oberd, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, batılı ülkeler, nato, avrupa, ekonomi