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Erdoğan: Türkiye'yi sağlık alanında küresel bir cazibe merkezi haline dönüştürmekte kararlıyız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizde ayrım bizde bölücülük yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizde ayrım bizde bölücülük yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizde ayrım yok, bizde bölücülük yok" açıklamasında bulundu. 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T16:44+0300
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politika
recep tayyip erdoğan
seçim
kocaeli
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.Erdoğan, ''Kocaeli şehir hastanemiz bin 218 yatağı ile, modern inşaatı ile iftihar edilecek bir proje. Ülkemizin bütün büyükşehirlerini bunun gibi şehir hastaneleri ile donatacağız'' ifadelerini kullandı. "Yabancıların ülkemize olan ilgisi giderek artıyor" diyen Erdoğan, ''Türkiye'yi sağlık alanında küresel cazibe merkezi yapacağız'' açıklamasında bulundu. Erdoğan ayrıca, İzmir Şehir Hastanesi'nin bayramdan önce açılacağını duyurdu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Bizde ayrım yok, bizde bölücülük yok. Kocaeli şehir hastanemiz bin 218 yatağı ile, modern inşaatı ile iftihar edilecek bir proje.Ülkemizin bütün büyükşehirlerini bunun gibi şehir hastaneleri ile donatacağız.Şu muhteşem katılıma bak. Bugün yine adı koca gönlü yüze Kocaeli'nin tüm güzel insanlarına selamlarımı gönderiyorum. Yatırımlarımızın şehrimize, milletimize hayırlı olsun. Bay bay Kemal sen hayatında böyle hastane gördün mü? Sen SGK müdürü olduğun zaman hastanelerin durumu ortadaydı. Neydi o kepazelikler? Hastanelerde hastalarımız rehine alınır ve orada ölürlerdir. Ya bunlara bu vatan teslim edilir mi? Afedersiniz 5 koyunu güdemeyecek olanlara bu vatan teslim edilir mi? Kandil'e, terör örgütüne bu ülke teslim edilir mi? Dün Diyarbakır'daydık. Başkanım bizi bunların eline bırakmayın dediler. Biz sizi bunların eline bırakır mıyız?Bizde ayrım yok, bizde bölücülük yok. Kocaeli şehir hastanemiz bin 218 yatağı ile, modern inşaatı ile iftihar edilecek bir proje.Sırada İzmir var bayramdan önce açacağız. Ülkemizin bütün büyükşehirlerini bunun gibi şehir hastaneleri ile donatacağız.51 gencimizi öldürdüler. Onlar da Kürt'tü. Kardeşlerim bunların derdi Kürt falan değil. Biz yaradılanı yaradandan ötürü severiz. Bizde bölücülük yok.Gençler ben de aşığım size. İnşallah ülkemizi tüm büyükşehirlerini bunun gibi hastanelerle donatıyoruz. Şimdi sırada İzmir var. İstanbul'da Çam Sakura muhteşem bir hastane. Kovid'in olduğu dönemde Atatürk Havalimanına 45 günde hastane yaptık. Pakize Öz hastanesini yine 45 günde yaptık. Niye, benim insanıma bu yakışır da onun için. Türkiye'yi sağlık alanında küresel bir cazibe haline dönüştürmek de kararlıyız. Yabancıların ülkemize olan ilgisi de giderek artıyor.Dün Diyarbakır'daydım. Orada vatandaşlarımızın bize yakarışlarını gördüm. 'Ne olur bizi bunların eline bırakmayın' dediler. Siz bizi bırakmadıktan sonra biz sizi bırakır mıyız? Kandil bizim Diyarbakır annelerimizin yavrularını kaçırdı mı? Şimdi Edirne'de olan bir Selo var ya, 51 Kürt kardeşimizi bunlar öldürdü mü? Hatta, bu gençlerin üzerinden arabayla geçtiler. Onlar da Kürt'tü. Hani siz Kürtlere kadir kıymet biçiyordunuz? Bunların derdi Kürt falan değil, onlar ne kadar Kürt'se biz o kadar Türk'üz. Biz Türküyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Abaza'sıyla tüm kardeşlerimizi seviyoruz.Muhalefet her gün yeni bir yalan ile bu eserlere saldırmayı sürdürüyor. Hatay'da inşasına başladığımız hastanenin temelinden bir fotoğraf karesiyle bizi ters köşe yapmak isteyen bir kendini bilmez vardı. O hastane 1,5 ay içerisinde hizmete girecek. Bakalım dalgasını geçtikleri temelin üzerinde yükselen hastane açıldığında milletimizden özür dileme onuru gösterecek mi?CHP Genel Başkanı'nın hayatının önemli bir bölümü şehir hastaneleriyle uğraşmakla geçti. Türkiye 6 Şubat depremlerinin yükünün altında devletinin gücü, insanlarının fedakarlığıyla ayağa kalktı. Sanıyorlar ki bu işler kendi kendine oluyor. Türkiye'nin 21 yılda elde ettiği demokrasi ve kalkınma kazanımlarına bakıp esip gürlüyorlar. Biz köhne düzeni değiştirdik.Selo'yu çıkaracaklarmış. Çocuk katilini çıkaracaklarmış. Benim milletim bu çocuk katiline dışarı çıkarma sözü verenlerle beraber olur mu?"
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recep tayyip erdoğan, seçim, kocaeli
recep tayyip erdoğan, seçim, kocaeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizde ayrım bizde bölücülük yok

16:44 15.04.2023 (güncellendi: 17:05 15.04.2023)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizde ayrım yok, bizde bölücülük yok" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Erdoğan, ''Kocaeli şehir hastanemiz bin 218 yatağı ile, modern inşaatı ile iftihar edilecek bir proje. Ülkemizin bütün büyükşehirlerini bunun gibi şehir hastaneleri ile donatacağız'' ifadelerini kullandı.
"Yabancıların ülkemize olan ilgisi giderek artıyor" diyen Erdoğan, ''Türkiye'yi sağlık alanında küresel cazibe merkezi yapacağız'' açıklamasında bulundu. Erdoğan ayrıca, İzmir Şehir Hastanesi'nin bayramdan önce açılacağını duyurdu.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Bizde ayrım yok, bizde bölücülük yok. Kocaeli şehir hastanemiz bin 218 yatağı ile, modern inşaatı ile iftihar edilecek bir proje.
Ülkemizin bütün büyükşehirlerini bunun gibi şehir hastaneleri ile donatacağız.
Şu muhteşem katılıma bak. Bugün yine adı koca gönlü yüze Kocaeli'nin tüm güzel insanlarına selamlarımı gönderiyorum. Yatırımlarımızın şehrimize, milletimize hayırlı olsun. Bay bay Kemal sen hayatında böyle hastane gördün mü? Sen SGK müdürü olduğun zaman hastanelerin durumu ortadaydı. Neydi o kepazelikler? Hastanelerde hastalarımız rehine alınır ve orada ölürlerdir. Ya bunlara bu vatan teslim edilir mi? Afedersiniz 5 koyunu güdemeyecek olanlara bu vatan teslim edilir mi? Kandil'e, terör örgütüne bu ülke teslim edilir mi? Dün Diyarbakır'daydık. Başkanım bizi bunların eline bırakmayın dediler. Biz sizi bunların eline bırakır mıyız?
Bizde ayrım yok, bizde bölücülük yok. Kocaeli şehir hastanemiz bin 218 yatağı ile, modern inşaatı ile iftihar edilecek bir proje.
Sırada İzmir var bayramdan önce açacağız. Ülkemizin bütün büyükşehirlerini bunun gibi şehir hastaneleri ile donatacağız.
51 gencimizi öldürdüler. Onlar da Kürt'tü. Kardeşlerim bunların derdi Kürt falan değil. Biz yaradılanı yaradandan ötürü severiz. Bizde bölücülük yok.
Gençler ben de aşığım size. İnşallah ülkemizi tüm büyükşehirlerini bunun gibi hastanelerle donatıyoruz. Şimdi sırada İzmir var. İstanbul'da Çam Sakura muhteşem bir hastane. Kovid'in olduğu dönemde Atatürk Havalimanına 45 günde hastane yaptık. Pakize Öz hastanesini yine 45 günde yaptık. Niye, benim insanıma bu yakışır da onun için. Türkiye'yi sağlık alanında küresel bir cazibe haline dönüştürmek de kararlıyız. Yabancıların ülkemize olan ilgisi de giderek artıyor.
Dün Diyarbakır'daydım. Orada vatandaşlarımızın bize yakarışlarını gördüm. 'Ne olur bizi bunların eline bırakmayın' dediler. Siz bizi bırakmadıktan sonra biz sizi bırakır mıyız? Kandil bizim Diyarbakır annelerimizin yavrularını kaçırdı mı? Şimdi Edirne'de olan bir Selo var ya, 51 Kürt kardeşimizi bunlar öldürdü mü? Hatta, bu gençlerin üzerinden arabayla geçtiler. Onlar da Kürt'tü. Hani siz Kürtlere kadir kıymet biçiyordunuz? Bunların derdi Kürt falan değil, onlar ne kadar Kürt'se biz o kadar Türk'üz. Biz Türküyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Abaza'sıyla tüm kardeşlerimizi seviyoruz.
Muhalefet her gün yeni bir yalan ile bu eserlere saldırmayı sürdürüyor. Hatay'da inşasına başladığımız hastanenin temelinden bir fotoğraf karesiyle bizi ters köşe yapmak isteyen bir kendini bilmez vardı. O hastane 1,5 ay içerisinde hizmete girecek. Bakalım dalgasını geçtikleri temelin üzerinde yükselen hastane açıldığında milletimizden özür dileme onuru gösterecek mi?
CHP Genel Başkanı'nın hayatının önemli bir bölümü şehir hastaneleriyle uğraşmakla geçti. Türkiye 6 Şubat depremlerinin yükünün altında devletinin gücü, insanlarının fedakarlığıyla ayağa kalktı. Sanıyorlar ki bu işler kendi kendine oluyor. Türkiye'nin 21 yılda elde ettiği demokrasi ve kalkınma kazanımlarına bakıp esip gürlüyorlar. Biz köhne düzeni değiştirdik.
Selo'yu çıkaracaklarmış. Çocuk katilini çıkaracaklarmış. Benim milletim bu çocuk katiline dışarı çıkarma sözü verenlerle beraber olur mu?"
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