https://sputniknews.com.tr/20230415/boeingin-hisseleri-bazi-737-max-ucaklarinin-teslimatinin-durdurulmasi-sonrasi-dususte-1069700946.html

Boeing'in hisseleri bazı 737 MAX uçaklarının teslimatının durdurulması sonrası düşüşte

Boeing'in hisseleri bazı 737 MAX uçaklarının teslimatının durdurulması sonrası düşüşte

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in hisseleri, tedarikçi sorunu nedeniyle bazı 737 MAX uçaklarının teslimatının durdurulması sonrası düşüşe geçti. 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T00:30+0300

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Şirketin New York borsasında işlem gören hisseleri, yüzde 7'ye yakın değer kaybetti.Boeing, dün yaptığı açıklamada, bir tedarikçiden kaynaklanan parça uyum sorunun tespit edilmesinin ardından bazı 737 MAX uçaklarının teslimatlarını durdurduğunu bildirmişti.Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu tedarikçinin bazı 737 MAX uçaklarının arka gövde bölümüne iki bağlantı parçasının montajı sırasında standart olmayan bir üretim sürecinin kullanıldığını ve gerekli spesifikasyonlara uyumsuzluk potansiyeli yarattığını bildirdiği aktarılmıştı.Bu durumun acil bir uçuş güvenliği sorunu olmadığına işaret edilen açıklamada, ancak hem üretimdeki hem de depoda teslim edilmemiş olan önemli sayıda 737 MAX uçağını etkileyebileceği kaydedilmişti.Öte yandan Boeing'in tedarikçilerinden Spirit AeroSystems, 737'nin bazı modellerinin arka kısmında bir kalite sorunun tespit edildiğinin Boeing'e bildirildiğini açıklamıştı.Spirit AeroSystems'in hisselerindeki değer kaybı da yüzde 19'u aştı.

https://sputniknews.com.tr/20230414/kaza-yaparak-346-kisinin-olumune-yol-acmisti-boeingden-737-max-karari-1069671883.html

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