https://sputniknews.com.tr/20230415/almanyadan-rus-nukleer-endustrisine-yaptirim-uygulanmasi-cagrisi-1069710467.html

Almanya’dan, Rus nükleer endüstrisine yaptırım uygulanması çağrısı

Almanya’dan, Rus nükleer endüstrisine yaptırım uygulanması çağrısı

Almanya Ekonomi Bakanı Habek, Berlin’in Rus nükleer endüstrisine yaptırım uygulanmasından yana olduğunu belirtti. 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T12:53+0300

2023-04-15T12:53+0300

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Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Alman dpa ajansına demecinde Berlin'in Rus nükleer endüstrisinin AB yaptırımları kapsamına alınmasından yana olduğunu söyledi. Habeck, “Federal hükümet, Avrupa Komisyonu'na Rus sivil nükleer sektörün de yaptırımlar kapsamına alınması çağrısı yaptı. Bu, bir sonraki yaptırım paketinin bir parçası olmalı" dedi.Habek, nükleer teknolojinin ‘son derece hassas bir alan’ olduğunu belirterek, Rusya'nın artık bu alanda güvenilir bir ortak olarak kabul edilemeyeceğini vurguladı. Almanya bugün, son üç Alman nükleer güç santrali Isar-2, Neckarwestheim-2 ve Emsland'ın faaliyetlerini durduruyor. Daha önce, Berlin'in 2022'de nükleer enerjiyi tamamen durduracağı açıklanmıştı, ancak daha sonra planlar değişmişti. Bundan önce, ülkedeki son altı nükleer santralden üçü kapatılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230415/eski-abd-istihbarat-subayi-washingtonun-sizan-gizli-belgelere-iliskin-aciklamasi-suphe-uyandiriyor-1069708769.html

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