Almanya Ekonomi Bakanlığı: Ülke ekonomisi ilk çeyrekte teknik resesyondan 'kıl payı' kurtulacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Gabonlu Dina'nın şüpheli ölümü
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Siyasetteki kadın görünürlüğü yeterli mi?
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Deprem bölgesi ve iç gündemde öne çıkan başlıklar
12:45
45 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çocukları kötü amaçlı yazılımlardan koruma yöntemleri
14:04
56 dk
HAFTAYA DAİR
Seçimlere son 30 gün: Adayların vaatleri neler?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
3 dk
EKSEN
Ortadoğu'da Çin etkisi
16:04
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Seçime 1 ay kala ittifaklarda son durum
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Azgın ırkçılık
18:34
104 dk
Z RAPORU
YSK'dan 'geçersiz oy' uyarısı
20:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Miğferlilerin 5 yıl önceki yalanı
07:00
2 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 111 yıl geçti
07:30
3 dk
ÖZEL HABER
TESPAM Başkanı Akyener: 2050 yılına kadar 3 tane nükleer santral yapmamız gerekiyor
08:00
4 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Kutluk: ABD, Kıbrıs’ta Türkiye’nin güvenlik yapısını bozamaz
08:31
3 dk
ÖZEL HABER
ABD'den sızan belgelerde neler var?
09:00
3 dk
ÖZEL HABER
TEBAM Başkanı Prof. İlbaş: Türkiye'nin kesinlikle nükleer güç santraline ihtiyacı var
09:40
3 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan ve Yemen barış masasında...
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
İngiltere’nin İstihbarat Servisi eski çalışanından Zelenskiy iddiası: Toprak vermeyi vaat etti
16:32
2 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Yeşiller Partisi’nin makyaj masraflarını tartışıyor
16:41
2 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 111 yıl geçti
16:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’li ünlü radyocu Crediko: Ukrayna ordusunun sivillere saldırısı tam bir terör
17:21
2 dk
ÖZEL HABER
Ali Ekber Yıldırım: Kurban Bayramı'nda 1 milyon büyükbaş kesiliyor ama bu kadar hayvan Türkiye'de yok
17:30
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Arap uzman Seyyid Ahmad: ABD Zelenskiy'yi feda edebilirler
18:08
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Ukrayna’daki laboratuvarlarında gizli deneyler yaptı
18:19
2 dk
ÖZEL HABER
Doğu Avrupa ülkelerinin NATO’ya katılmalarına Batı’dan eleştiriler
18:40
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı'nın sızan belgelerinde neler var?
18:49
2 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: ABD, yaklaşan çöküşünü tersine çeviremeyecek
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan Ermenistan’a: NATO tatbikatlarına katılımları ile ilgili açıklama istedik
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko: Rusya ve NATO arasındaki çatışma riski artıyor
20:00
2 dk
ÖZEL HABER
Kiev yönetiminin ABD’ye sızıntı öfkesi
20:14
3 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 111 yıl geçti
20:30
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230415/almanya-ekonomi-bakanligi-ulke-ekonomisi-ilk-ceyrekte-teknik-resesyondan-kil-payi-kurtulacak-1069701508.html
Almanya Ekonomi Bakanlığı: Ülke ekonomisi ilk çeyrekte teknik resesyondan 'kıl payı' kurtulacak
Almanya Ekonomi Bakanlığı: Ülke ekonomisi ilk çeyrekte teknik resesyondan 'kıl payı' kurtulacak
Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde enerji fiyatlarındaki düşüşle resesyondan... 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T01:16+0300
2023-04-15T01:16+0300
ekonomi
almanya
rapor
ekonomi
resesyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/02/1054350014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_955921f497c094aae2364beb3905b74a.jpg
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayınladı.Raporda, ekonomik göstergelerin ilk çeyrekte gözle görülür bir toparlanmaya işaret ettiği belirtilerek, sanayi ve inşaat üretiminin, malzeme darboğazlarının hafiflemesi, düşen enerji fiyatları ve elverişli hava koşullarından yararlanarak büyümeyi desteklediği belirtildi.Raporda, “Genel olarak, GSYH'nın bir önceki çeyreğe göre hafifçe artması muhtemeldir” denilerek, üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması olarak ifade edilen 'teknik resesyonun' önlenebileceği vurgulandı.Alman ekonomisinin 2023’e olumlu bir başlangıç yaptığı ifade edilen raporda, ılıman geçen kış ve doğal gaz depolarındaki yüksek seviyelerinin Almanya ve Avrupa'da yeterli gaz bulunabilirliğine katkıda bulunduğunu ve bunun da enerji fiyatlarında gözle görülür bir düşüşe yansıdığı belirtildi.Bakanlık raporunda, tüketici duyarlılığının düşen enerji fiyatları ve hükümetin teşvik paketleriyle önümüzdeki aylarda toparlanmaya devam etmesi beklendiği aktarılarak, alışılmışın dışında yüksek enflasyona bağlı satın alma gücü kayıplarının Alman ekonomi üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği vurgulandı.Bakanlığın raporunda, zayıf özel tüketim, inşaat sektöründeki koşulların kötüleşmesi, finans kuruluşlarında son dönemde yaşanan sorunlar ve Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle jeopolitik belirsizlikler Alman ekonomisini etkileyecek riskler olarak gösterildi.Raporda, enflasyon oranının martta yüzde 7.4 ile yüksek bir seviyede kalmasına rağmen önümüzdeki aylarda düşmeye devam etmesi beklendiği aktarıldı. 2023 yılı enflasyonu için yüzde 5.4 ila yüzde 6.6 ve 2024 yılı için yüzde 2.1 ila yüzde 3.5 aralığında enflasyon oranı tahmini yapıldı.Alman ekonomisi, 2022'nin son çeyreğinde, enerji krizi ve rekor enflasyonun etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.4 küçülmüştü.Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan darboğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ortamında tüketicilerin satın alma gücünün azalması sonucu talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.Almanya, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra Kovid-19 salgınının ilk yılı olan 2020'de 2009'dan itibaren ilk kez resesyona girmişti.Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0.2 büyüme bekliyor. Önde gelen Alman ekonomi enstitüleri ise ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0.3 büyümesini öngörüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230331/euro-bolgesinde-yillik-enflasyon-martta-yuzde-69-oldu-1068999238.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/02/1054350014_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4e7a096baebc2bcaa18d59bbdbd43473.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, rapor, ekonomi, resesyon
almanya, rapor, ekonomi, resesyon

Almanya Ekonomi Bakanlığı: Ülke ekonomisi ilk çeyrekte teknik resesyondan 'kıl payı' kurtulacak

01:16 15.04.2023
© AFP 2023 / INA FASSBENDERAlmanya
Almanya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2023
© AFP 2023 / INA FASSBENDER
Abone olTelegram
Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde enerji fiyatlarındaki düşüşle resesyondan kıl payı kurtulması ve ılımlı bir büyüme kaydetmesi bekleniyor.
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayınladı.
Raporda, ekonomik göstergelerin ilk çeyrekte gözle görülür bir toparlanmaya işaret ettiği belirtilerek, sanayi ve inşaat üretiminin, malzeme darboğazlarının hafiflemesi, düşen enerji fiyatları ve elverişli hava koşullarından yararlanarak büyümeyi desteklediği belirtildi.
Raporda, “Genel olarak, GSYH'nın bir önceki çeyreğe göre hafifçe artması muhtemeldir” denilerek, üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması olarak ifade edilen 'teknik resesyonun' önlenebileceği vurgulandı.
Alman ekonomisinin 2023’e olumlu bir başlangıç yaptığı ifade edilen raporda, ılıman geçen kış ve doğal gaz depolarındaki yüksek seviyelerinin Almanya ve Avrupa'da yeterli gaz bulunabilirliğine katkıda bulunduğunu ve bunun da enerji fiyatlarında gözle görülür bir düşüşe yansıdığı belirtildi.
Bakanlık raporunda, tüketici duyarlılığının düşen enerji fiyatları ve hükümetin teşvik paketleriyle önümüzdeki aylarda toparlanmaya devam etmesi beklendiği aktarılarak, alışılmışın dışında yüksek enflasyona bağlı satın alma gücü kayıplarının Alman ekonomi üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği vurgulandı.
Bakanlığın raporunda, zayıf özel tüketim, inşaat sektöründeki koşulların kötüleşmesi, finans kuruluşlarında son dönemde yaşanan sorunlar ve Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle jeopolitik belirsizlikler Alman ekonomisini etkileyecek riskler olarak gösterildi.
Raporda, enflasyon oranının martta yüzde 7.4 ile yüksek bir seviyede kalmasına rağmen önümüzdeki aylarda düşmeye devam etmesi beklendiği aktarıldı. 2023 yılı enflasyonu için yüzde 5.4 ila yüzde 6.6 ve 2024 yılı için yüzde 2.1 ila yüzde 3.5 aralığında enflasyon oranı tahmini yapıldı.
Alman ekonomisi, 2022'nin son çeyreğinde, enerji krizi ve rekor enflasyonun etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.4 küçülmüştü.
Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan darboğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ortamında tüketicilerin satın alma gücünün azalması sonucu talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.
Almanya, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra Kovid-19 salgınının ilk yılı olan 2020'de 2009'dan itibaren ilk kez resesyona girmişti.
Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0.2 büyüme bekliyor. Önde gelen Alman ekonomi enstitüleri ise ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0.3 büyümesini öngörüyor.
Euro Bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2023
EKONOMİ
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon martta yüzde 6.9 oldu
31 Mart, 13:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала