https://sputniknews.com.tr/20230331/euro-bolgesinde-yillik-enflasyon-martta-yuzde-69-oldu-1068999238.html

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon martta yüzde 6.9 oldu

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon martta yüzde 6.9 oldu

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık yüzde 0.9 ve yıllık yüzde 6.9 yükseldi. 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T13:15+0300

2023-03-31T13:15+0300

2023-03-31T13:16+0300

ekonomi

euro bölgesi

avrupa

tüketici fiyat endeksi (tüfe)

enflasyon

avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat)

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.Buna göre, Euro Bölgesi'nde şubatta yüzde 8.5 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 6.9 seviyesinde belirlendi. Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun martta yüzde 7.1 olması yönündeydi.Euro Bölgesi'nde TÜFE, martta bir önceki aya göre de yüzde 0.9 arttı.Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 15.4 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 6.6 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 5 ile hizmetler izlerken enerji ürünleri yüzde 0.9 geriledi.AB uyumlu verilere göre enflasyon, mart ayında Letonya'da yüzde 17.3, Estonya'da yüzde 15.6, Litvanya'da yüzde 15.2, Slovakya'da yüzde 14.8, Hırvatistan'da yüzde 10.5, Slovenya’da yüzde 10.4, Avusturya'da yüzde 9.2, İtalya'da yüzde 8.2, Portekiz'de yüzde 8, Almanya'da yüzde 7.8, İrlanda ve Malta’da yüzde 7, Finlandiya'da yüzde 6.8, Fransa'da yüzde 6.6, Güney Kıbrıs'ta yüzde 6, Yunanistan'da yüzde 5.4, Belçika'da yüzde 4.9, Hollanda'da yüzde 4.5, İspanya’da yüzde 3.1, ve Lüksemburg’da yüzde 3 seviyesinde tespit edildi.

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euro bölgesi, avrupa, tüketici fiyat endeksi (tüfe), enflasyon, avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat)