https://sputniknews.com.tr/20230323/fed-baskani-powelldan-faiz-aciklamasi-gerekirse-yine-artirilir-1068645458.html

Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması: Gerekirse yine artırılır

Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması: Gerekirse yine artırılır

ABD Merkez Bankası (Fed), banka iflaslarının gölgesinde politika faizini bir kez daha yükseltti. Faiz artırma kararının, mevcut çalkantıya etkisi olabileceği... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T08:06+0300

2023-03-23T08:06+0300

2023-03-23T08:06+0300

ekonomi

fed

abd merkez bankası (fed)

jerome powell

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Fed, bankacılık sisteminin “iyi ve güçlü” durumda olduğu tespitini yaparak faizi 0.25 puan yükseltti. Ancak banka iflaslarının yarattığı etkinin ileriki aylarda ekonomik büyümeye etkisi olabileceği uyarısını yaptı. Fed, geçen yıldan bu yana, fiyatları dengede tutabilmek için borçlanma maliyetlerini artırıyor. Ancak faiz oranlarındaki keskin artış, bankacılık sistemi üzerine baskı olarak dönüyor.ABD’de Silikon Vadisi Bankası ile Signature Bank’ın çöküş nedenleri arasında yüksek faizin yarattığı etkiler de yer alıyor. Bankaların ellerinde tuttukları bonoların, artan faiz oranları nedeniyle daha az değerli hale gelebileceği endişesi de var. Bankaların ellerindeki bonoların değerindeki düşüşler, eğer bunları satmak zorunda kalmazlarsa, özel olarak büyük bir problem değil.Dünya genelinde finans uzmanları, bankacılık sistemindeki çalkalanmanın, finansal istikrarı tehdit ettiği görüşünde değiller. Bu çalkantı nedeniyle, enflasyonu düşürme amacından uzaklaşılmaması gerektiğini de kaydediyorlar.Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası da politika faizini 0.5 puan yükseltti.İngiltere Merkez Bankası da, enflasyonun Şubat’ta beklenmedik şekilde 10.4’e fırlaması sonrası faiz kararını Perşembe günü açıklayacak.Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrası yaptığı açıklamada enflasyonla savaşma kararlılığının devam ettiğini söyledi ve gerekirse yeniden artırılabileceğini kaydetti.Powell, Silikon Vadisi Bankası’nın batışının da güçlü bankacılık sistemi içinde aykırı bir örnek olduğunu savundu.Ancak Fed Başkanı, son çalkantının tam etkisinin henüz belirli olmadığını da kabul etti.Fed tahminine göre ABD ekonomisi bu yıl ancak 0.4 büyüyebilir. Gelecek yıl ise büyüme beklentisi 1.2 civarında ve bu veriler Aralık’ta yapılan tahminlerin gerisinde kalıyor.Fed'in art arda 9. faiz artırımıPantheon Macroeconomics’den Ian Shepherdson, atılan adımların “Fed'in endişeli olduğuna dair açık sinyaller” olduğunu söyledi. Çarşamba günü gelen artırma kararı Fed'in peş peşe yaptığı dokuzuncu faiz artırımı olarak kayda geçti. Borçlanmayı zorlaştırarak Fed talebi düşürmeyi ve fiyatları dengelemeyi amaçlıyor.ABD konut piyasasında bunun etkisi görülüyor. Faiz oranlarının 2023 sonunda 5.1% civarında olacağı tahmin ediliyor. ABD Merkez Bankası enflasyonu yüzde 2’ye indirmeyi amaçlıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230317/merkez-bankasi-anketinde-enflasyon-ve-dolar-tahmini-yukseldi-1068386926.html

https://sputniknews.com.tr/20230322/fed-faiz-kararini-acikladi-1068633008.html

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fed, abd merkez bankası (fed), jerome powell