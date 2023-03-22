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Fed, faiz oranını 25 baz puan artırdı
Fed, faiz oranını 25 baz puan artırdı
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75-5 aralığına yükseltti. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
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2023-03-22T21:19+0300
ekonomi
fed
abd merkez bankası (fed)
faiz
faiz oranı
faiz oranları
faiz artırımı
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ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75-5 aralığına yükseltti.Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranın yüzde 4,75-5 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.Böylece Fed, politika faizini 2007'den bu yana en yüksek aralığa çıkardı.Fed'in faiz kararına ilişkin piyasa beklentileri, ABD'deki banka iflaslarının ardından alt üst olmuştu. Bankacılık sektöründe yaşananlar sonrası Fed'in faiz artışlarına ara verebileceğine dair beklentiler gündeme gelirken, alınan önlemler ve yüksek seyreden enflasyon verisi sonrası 25 baz puanlık faiz artışı beklentisi öne çıkmıştı.
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fed, abd merkez bankası (fed), faiz, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı
fed, abd merkez bankası (fed), faiz, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı

Fed, faiz oranını 25 baz puan artırdı

21:02 22.03.2023 (güncellendi: 21:19 22.03.2023)
© AA / ArşivABD Merkez Bankası (Fed)
ABD Merkez Bankası (Fed) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© AA / Arşiv
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75-5 aralığına yükseltti.
ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıkladı.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75-5 aralığına yükseltti.
Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.
Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranın yüzde 4,75-5 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.
Böylece Fed, politika faizini 2007'den bu yana en yüksek aralığa çıkardı.
Fed'in faiz kararına ilişkin piyasa beklentileri, ABD'deki banka iflaslarının ardından alt üst olmuştu. Bankacılık sektöründe yaşananlar sonrası Fed'in faiz artışlarına ara verebileceğine dair beklentiler gündeme gelirken, alınan önlemler ve yüksek seyreden enflasyon verisi sonrası 25 baz puanlık faiz artışı beklentisi öne çıkmıştı.
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