Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir takası başladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kardiyoloji uzmanı Prof. Koylan açıkladı: ‘Birden gıda yüklemesi yapmak kalp krizine yol açıyor’
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Özlale: AK Parti seçimi kazanırsa IMF’ye gider
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimleri yaklaşırken siyasetten son başlıklar
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Seçmendeki 'liste' tepkisi kırılma yaratır mı?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suudi-Suriye barışı: Arap Birliğinin tavrı ve ABD'nin tehditleri
16:05
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
'Tito artığı' sözüne göçmenler ne diyor?
17:04
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Kim, neyin artığı?
18:34
97 dk
Z RAPORU
Kılıçdaroğlu seçilirse ilk 100 günde ne yapacak?
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Gabonlu Dina'nın şüpheli ölümü
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Siyasetteki kadın görünürlüğü yeterli mi?
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HAFTAYA DAİR
Canlı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230414/yemen-hukumeti-ile-husiler-arasinda-esir-takasi-basladi--1069661979.html
Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir takası başladı
Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir takası başladı
Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasında esir takasına başlandığı açıklandı. 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T10:13+0300
2023-04-14T10:18+0300
dünya
yemen
husi
esir
takas
suudi arabistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0e/1069662240_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_da815a7c9dfa837778c4bda0c4f09780.jpg
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Sözcüsü Adnan Huzam, İsviçre'de varılan anlaşma uyarınca Yemen hükümeti ile Husiler arasında karşılıklı esir değişimi operasyonuna başlandığını söyledi. Esirlerin ailelerine kavuşmalarının mutluluk verici olduğunu belirten Huzam, aynı zamanda bunun Yemen'deki çatışan taraflar arasında ilişki kurulmasında önemli bir adım olduğunu ifade etti. Huzam, bu gibi adımlar sayesinde daha fazla esir değişimi yapılmasını temenni ettiğini dile getirdi. Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husilerin serbest bıraktığı esirlerin ICRC uçağıyla Aden Uluslararası Havalimanı'na varmasıyla eş zamanlı Yemen hükümetinin serbest bıraktığı kişiler de Sana'ya ulaştı. Husiler tarafından serbest bırakılanlar arasında yer alan eski Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin kardeşi Nasır Mansur ve eski Savunma Bakanı Mahmud es-Sabihi'yi karşılamak üzere Yemen Savunma Bakanı Muhsin ed-Dairi, Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles ile bazı hükümet yetkililerinin Aden Uluslararası Havalimanı'nda bulunduğu aktarıldı. Takasın ilk aşaması kapsamında bugün Husilerden 250, Yemen hükümetinden 70 kişinin serbest bırakılması bekleniyor. Toplam 887 kişinin serbest bırakılması öngörülüyor Yemen hükümeti ile Husiler, Birleşmiş Milletler gözetiminde 11 Mart'ta İsviçre'de esir takası görüşmelerine başlamıştı. Taraflar müzakereler sonucu 20 Mart'ta, aralarında 4 gazeteci ile tanınmış siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu 887 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230407/cinin-sagladigi-suudi-iran-barisinin-etkisi-suudi-heyeti-husilerle-ateskes-icin-yemen-yolcusu-1069343546.html
yemen
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0e/1069662240_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_9d0232914563a43a3cb9d39cd98277a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yemen, husi, esir, takas, suudi arabistan
yemen, husi, esir, takas, suudi arabistan

Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir takası başladı

10:13 14.04.2023 (güncellendi: 10:18 14.04.2023)
© AFP 2023 / SALEH AL-OBEIDIYemen- Esir takası
Yemen- Esir takası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
© AFP 2023 / SALEH AL-OBEIDI
Abone olTelegram
Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasında esir takasına başlandığı açıklandı.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Sözcüsü Adnan Huzam, İsviçre'de varılan anlaşma uyarınca Yemen hükümeti ile Husiler arasında karşılıklı esir değişimi operasyonuna başlandığını söyledi.
Esirlerin ailelerine kavuşmalarının mutluluk verici olduğunu belirten Huzam, aynı zamanda bunun Yemen'deki çatışan taraflar arasında ilişki kurulmasında önemli bir adım olduğunu ifade etti.
Huzam, bu gibi adımlar sayesinde daha fazla esir değişimi yapılmasını temenni ettiğini dile getirdi.
Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husilerin serbest bıraktığı esirlerin ICRC uçağıyla Aden Uluslararası Havalimanı'na varmasıyla eş zamanlı Yemen hükümetinin serbest bıraktığı kişiler de Sana'ya ulaştı.
Husiler tarafından serbest bırakılanlar arasında yer alan eski Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin kardeşi Nasır Mansur ve eski Savunma Bakanı Mahmud es-Sabihi'yi karşılamak üzere Yemen Savunma Bakanı Muhsin ed-Dairi, Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles ile bazı hükümet yetkililerinin Aden Uluslararası Havalimanı'nda bulunduğu aktarıldı. Takasın ilk aşaması kapsamında bugün Husilerden 250, Yemen hükümetinden 70 kişinin serbest bırakılması bekleniyor.

Toplam 887 kişinin serbest bırakılması öngörülüyor

Yemen hükümeti ile Husiler, Birleşmiş Milletler gözetiminde 11 Mart'ta İsviçre'de esir takası görüşmelerine başlamıştı. Taraflar müzakereler sonucu 20 Mart'ta, aralarında 4 gazeteci ile tanınmış siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu 887 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.
Yemen'de Suudi Arabistan'ın önderliğindeki koalisyonun başlattığı ''Kararlılık Fırtınası'' operasyonu başkent Sana'da protesto edildi. Bab'ül Yemen'de toplanan yüzlerce Husi yanlısı, Suudi Arabistan'ı ve operasyona destek veren ülkeleri sloganlar atarak kınadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
DÜNYA
Çin'in sağladığı Suudi-İran 'barışının' etkisi: Suudi heyeti Husilerle ateşkes için Yemen yolcusu
7 Nisan, 15:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала