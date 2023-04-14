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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230414/ukraynada-unlu-rus-gazetecilerin-tehdit-edildigi-film-yayinlandi-1069695922.html
Ukrayna’da ünlü Rus gazetecilerin tehdit edildiği film yayınlandı
Ukrayna’da ünlü Rus gazetecilerin tehdit edildiği film yayınlandı
Ukrayna'da Rus gazeteciler Kiselev, Simonyan, Solovyov ve Skabeyeva'nın ölümle tehdit edildiği film yayınlandı. 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T21:49+0300
2023-04-14T21:50+0300
ukrayna krizi
rusya
margarita simonyan
vladimir solovyov
dmitriy kiselev
tehdit
ukrayna
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Ukrayna’da yayın yapan ‘2+2’ televizyonu, Rus askerleri ve yetkililerine yönelik ‘yargısız infaz’ çağrısı yapan ve Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Rossiya Segodnya ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rossiya 1 televizyonu sunucuları Vladimir Solovyov ve Olga Skabeyeva'ya yönelik ölüm tehditlerinin yer aldığı bir belgesel yayınladı. Kiev rejiminin geçen yıl bu gazetecilere yönelik suikast girişimi FSB tarafından önlenmişti.2+2 televizyonu, Youtube kanalından 2022 yılının başlarında Kiev bölgesindeki Buça kentindeki sözde olayları konu alan ‘Hesaplaşma’ adlı belgesel bir film yayınladı. Filmde, Moskova tarafından defalarca ‘sahte’ olduğu dile getirilen olaylarda Rus ordusu işkence ve cinayetle suçlanıyor. Filmde, Mossad benzeri bir yapının Ukrayna’da kurulması ve Rus askerlerinin yanı sıra Rus lider Vladimir Putin’in ‘yargısız infazı’ ele alınıyor.Filmde, “Savaştaki önemli bileşenlerden biri de suçun teşvik edilmesidir. Bu nedenle Kiselev, Skabeyeva ve Solovyov'un da buna hazırlıklı olmaları gerekiyor” ifadeleri geçiyor.‘Propagandanın’ çatışmanın önemli bir bileşeni olarak nitelendirildiği ve Rus gazeteciler ve televizyon sunucularının ‘savaş suçlarının sorumluları’ olarak ilan edildiği filmde. Rossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitriy Kiselev ve Rossiya Segodnya ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan’ın da adı geçiyor.Filmde ayrıca, İsrail Savunma Kuvvetleri subayı ve askeri analist Yigal Levin’in "Tahrik bazen terörün kendisinden daha kötüdür. Tahrik derken her türlü propagandacıları kastediyorum, bunlar onların kanalları. Simonyan ve diğer her türden propagandacı da suçlu. İsrail açısından bakıldığında bunların sorumluluğu çok daha fazla” ifadelerine yer veriliyor.Film, “Sizin için geleceğiz, hiçbiriniz saklanamayacaksınız” ifadesiyle ve Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Vasiliy Malyuk’un Verhovna Rada kürsüsünden sarfettiği “Rus askerleri için tek yol ölüm” şeklindeki sözleriyle sona eriyor.Rusya Savunma Bakanlığı, henüz Nisan 2022'de, Buça'nın Rusya Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altında olduğu süre boyunca, tek bir yerel sakinin herhangi bir şiddet eylemine maruz kalmadığını defalarca dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230107/zelenskiyden-rusya-vatandaslarina-yeni-yaptirim-rossiya-segodnya-ve-rt-yoneticileri-de-listede-1065492890.html
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rusya, margarita simonyan, vladimir solovyov, dmitriy kiselev, tehdit, ukrayna
rusya, margarita simonyan, vladimir solovyov, dmitriy kiselev, tehdit, ukrayna

Ukrayna’da ünlü Rus gazetecilerin tehdit edildiği film yayınlandı

21:49 14.04.2023 (güncellendi: 21:50 14.04.2023)
© Sputnik / Ramil SitdikovRossiya Segodnya logosu
Rossiya Segodnya logosu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Ukrayna'da Rus gazeteciler Kiselev, Simonyan, Solovyov ve Skabeyeva'nın ölümle tehdit edildiği film yayınlandı.
Ukrayna’da yayın yapan ‘2+2’ televizyonu, Rus askerleri ve yetkililerine yönelik ‘yargısız infaz’ çağrısı yapan ve Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Rossiya Segodnya ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rossiya 1 televizyonu sunucuları Vladimir Solovyov ve Olga Skabeyeva'ya yönelik ölüm tehditlerinin yer aldığı bir belgesel yayınladı. Kiev rejiminin geçen yıl bu gazetecilere yönelik suikast girişimi FSB tarafından önlenmişti.
2+2 televizyonu, Youtube kanalından 2022 yılının başlarında Kiev bölgesindeki Buça kentindeki sözde olayları konu alan ‘Hesaplaşma’ adlı belgesel bir film yayınladı. Filmde, Moskova tarafından defalarca ‘sahte’ olduğu dile getirilen olaylarda Rus ordusu işkence ve cinayetle suçlanıyor. Filmde, Mossad benzeri bir yapının Ukrayna’da kurulması ve Rus askerlerinin yanı sıra Rus lider Vladimir Putin’in ‘yargısız infazı’ ele alınıyor.
Filmde, “Savaştaki önemli bileşenlerden biri de suçun teşvik edilmesidir. Bu nedenle Kiselev, Skabeyeva ve Solovyov'un da buna hazırlıklı olmaları gerekiyor” ifadeleri geçiyor.
‘Propagandanın’ çatışmanın önemli bir bileşeni olarak nitelendirildiği ve Rus gazeteciler ve televizyon sunucularının ‘savaş suçlarının sorumluları’ olarak ilan edildiği filmde. Rossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitriy Kiselev ve Rossiya Segodnya ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan’ın da adı geçiyor.

Filmde ayrıca, İsrail Savunma Kuvvetleri subayı ve askeri analist Yigal Levin’in "Tahrik bazen terörün kendisinden daha kötüdür. Tahrik derken her türlü propagandacıları kastediyorum, bunlar onların kanalları. Simonyan ve diğer her türden propagandacı da suçlu. İsrail açısından bakıldığında bunların sorumluluğu çok daha fazla” ifadelerine yer veriliyor.

Film, “Sizin için geleceğiz, hiçbiriniz saklanamayacaksınız” ifadesiyle ve Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Vasiliy Malyuk’un Verhovna Rada kürsüsünden sarfettiği “Rus askerleri için tek yol ölüm” şeklindeki sözleriyle sona eriyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, henüz Nisan 2022'de, Buça'nın Rusya Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altında olduğu süre boyunca, tek bir yerel sakinin herhangi bir şiddet eylemine maruz kalmadığını defalarca dile getirmişti.
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