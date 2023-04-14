https://sputniknews.com.tr/20230414/telefona-gelen-sifreyi-soyledi-2-milyon-lirasindan-oldu-1069673785.html

Telefona gelen şifreyi söyledi, 2 milyon lirasından oldu

Telefona gelen şifreyi söyledi, 2 milyon lirasından oldu

İstanbul’da bir esnaf, kendisini arayarak banka görevlisi olduklarını söyleyen ve telefonuna gelen 4 haneli şifreyi alarak 2 milyon lirayı kendi hesaplarına... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T13:37+0300

2023-04-14T13:37+0300

2023-04-14T13:37+0300

türkiye

telefon dolandırıcılığı

banka dolandırıcılığı

dolandırıcılık

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İstanbul'da esnaf olan 48 yaşındaki F.Ç., telefonda kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığı şikayetiyle polise başvurdu. F.Ç., telefonla arayan kişilerin kendilerini banka görevlisi olarak tanıttığını ve hesaplardaki bir hatayı düzeltmek için telefonuna gönderilen şifreyi istediklerini söyledi. O anda işleri çok yoğun olduğu için düşünmeden şifreyi verdiğini anlatan F.Ç., ardından hesabını kontrol ettiğinde 2 milyon lirasının başka bir hesaba aktarıldığını gördü. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Banka hesap dokümanları incelendiğinde çalınan paranın art arda başka hesaplara aktarıldığı belirlendi.6 şüpheli tutuklandıSoruşturma sonucunda 6 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla dolandırıcılık şüphelisi 6 kişiyi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://sputniknews.com.tr/20230301/caldigi-konteyneri-depremzedeye-satan-dolandirici-tutuklandi-1067644222.html

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telefon dolandırıcılığı, banka dolandırıcılığı, dolandırıcılık