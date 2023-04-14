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Telefona gelen şifreyi söyledi, 2 milyon lirasından oldu
Telefona gelen şifreyi söyledi, 2 milyon lirasından oldu
İstanbul’da bir esnaf, kendisini arayarak banka görevlisi olduklarını söyleyen ve telefonuna gelen 4 haneli şifreyi alarak 2 milyon lirayı kendi hesaplarına... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T13:37+0300
2023-04-14T13:37+0300
türkiye
telefon dolandırıcılığı
banka dolandırıcılığı
dolandırıcılık
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İstanbul'da esnaf olan 48 yaşındaki F.Ç., telefonda kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığı şikayetiyle polise başvurdu. F.Ç., telefonla arayan kişilerin kendilerini banka görevlisi olarak tanıttığını ve hesaplardaki bir hatayı düzeltmek için telefonuna gönderilen şifreyi istediklerini söyledi. O anda işleri çok yoğun olduğu için düşünmeden şifreyi verdiğini anlatan F.Ç., ardından hesabını kontrol ettiğinde 2 milyon lirasının başka bir hesaba aktarıldığını gördü. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Banka hesap dokümanları incelendiğinde çalınan paranın art arda başka hesaplara aktarıldığı belirlendi.6 şüpheli tutuklandıSoruşturma sonucunda 6 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla dolandırıcılık şüphelisi 6 kişiyi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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telefon dolandırıcılığı, banka dolandırıcılığı, dolandırıcılık
telefon dolandırıcılığı, banka dolandırıcılığı, dolandırıcılık

Telefona gelen şifreyi söyledi, 2 milyon lirasından oldu

13:37 14.04.2023
© AAtelefon, şarj
telefon, şarj - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
© AA
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İstanbul’da bir esnaf, kendisini arayarak banka görevlisi olduklarını söyleyen ve telefonuna gelen 4 haneli şifreyi alarak 2 milyon lirayı kendi hesaplarına aktaran 6 kişilik şebeke tarafından dolandırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
İstanbul'da esnaf olan 48 yaşındaki F.Ç., telefonda kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığı şikayetiyle polise başvurdu. F.Ç., telefonla arayan kişilerin kendilerini banka görevlisi olarak tanıttığını ve hesaplardaki bir hatayı düzeltmek için telefonuna gönderilen şifreyi istediklerini söyledi. O anda işleri çok yoğun olduğu için düşünmeden şifreyi verdiğini anlatan F.Ç., ardından hesabını kontrol ettiğinde 2 milyon lirasının başka bir hesaba aktarıldığını gördü. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Banka hesap dokümanları incelendiğinde çalınan paranın art arda başka hesaplara aktarıldığı belirlendi.

6 şüpheli tutuklandı

Soruşturma sonucunda 6 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla dolandırıcılık şüphelisi 6 kişiyi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adana’da bir şahıs, depremde evi hasar gören vatandaşı başkasına ait konteyneri 13 bin TL’ye satarak dolandırdı. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
TÜRKİYE
Çaldığı konteyneri depremzedeye satan dolandırıcı tutuklandı
1 Mart, 11:55
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