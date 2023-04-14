https://sputniknews.com.tr/20230414/selvi-kilicdaroglunun-oylari-ne-zaman-dususe-gecse-suikast-iddiasi-servise-sokuluyor-suyu-cikti-1069664283.html
Selvi: Kılıçdaroğlu’nun oyları ne zaman düşüşe geçse suikast iddiası servise sokuluyor, suyu çıktı
Selvi: Kılıçdaroğlu’nun oyları ne zaman düşüşe geçse suikast iddiası servise sokuluyor, suyu çıktı
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için suikast girişimi iddiaları hakkında... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T10:58+0300
2023-04-14T10:58+0300
2023-04-14T10:58+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
abdulkadir selvi
suikast
suikast girişimi
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmelerini köşesine taşıdı.Yazısında Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın Kılıçdaroğlu’na suikast girişiminde bulunulabileceği uyarısında bulunduğunu, CHP'li Erdoğan Toprak'ın da, "Duyumlar almadık diyemeyiz" dediğini hatırlatan Selvi şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230310/chpli-ozel-kilicdarogluna-yonelik-suikast-duyumlari-geliyor-1068079313.html
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türkiye, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), abdulkadir selvi, suikast, suikast girişimi
türkiye, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), abdulkadir selvi, suikast, suikast girişimi
Selvi: Kılıçdaroğlu’nun oyları ne zaman düşüşe geçse suikast iddiası servise sokuluyor, suyu çıktı
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için suikast girişimi iddiaları hakkında, "Kılıçdaroğlu’nun oyları ne zaman düşüşe geçse hemen suikast iddiası servise sokuluyor" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmelerini köşesine
taşıdı.
Yazısında Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın Kılıçdaroğlu’na suikast girişiminde bulunulabileceği uyarısında bulunduğunu, CHP'li Erdoğan Toprak'ın da, "Duyumlar almadık diyemeyiz" dediğini hatırlatan Selvi şu ifadeleri kullandı:
"Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı oldu ama bir türlü beklenen çıkışı yapamıyor. Oyları yükselmiyor. Böyle olunca tekrar suikast iddialarını servise soktular. Elbette ki Kılıçdaroğlu’nun kılına zarar gelmesin. Her türlü önlem alınsın. Ama bu işin iyice suyu çıktı."