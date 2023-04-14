Selvi: Kılıçdaroğlu’nun oyları ne zaman düşüşe geçse suikast iddiası servise sokuluyor, suyu çıktı

"Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı oldu ama bir türlü beklenen çıkışı yapamıyor. Oyları yükselmiyor. Böyle olunca tekrar suikast iddialarını servise soktular. Elbette ki Kılıçdaroğlu’nun kılına zarar gelmesin. Her türlü önlem alınsın. Ama bu işin iyice suyu çıktı."