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CHP’li Özel: Kılıçdaroğlu’na yönelik suikast duyumları geliyor
CHP’li Özel: Kılıçdaroğlu’na yönelik suikast duyumları geliyor
CHP’li Özgür Özel, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast iddialarına ilişkin olarak... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T13:26+0300
2023-03-10T13:26+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Halk Tv'de Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programına bağlanan Özel, "Biz sayın genel başkanımızın zaten korumamı artır, şunu yap, bunu yap gibi talepleri yok. Hatta bir ara zırhlı araç yolladılar, bir bakanın makam arabasını, genel başkanımız onu da kabul etmedi. Genel başkanımızın bu akşamı çadırda depremzedelerle birlikte konaklamayı tercih ettiği bir gerçek." diye konuştu.'Bu tehditler seçimi korku, endişe iklimine taşımaya yönelik tehditler'Bu tehditler seçimi korku, endişe iklimine taşımaya yönelik tehditler. Genel başkana ilk suikast iddiaları konuşulduktan üç ay sonra Artvin Şavşat’ta konvoyumuza ateş açılmış ve bir askerimiz hayatını kaybetmiş, biri de gözünü kaybetmişti. Adalet Yürüyüşü sırasında yanılmıyorsam 1,5 kilometre kala durdurulan minibüsün içinde oradaki belki 500 kişiyi öldürecek patlayıcı vardı. Genel başkanımıza yönelik bir saldırıydı.Azmettiricileri Süleyman Soylu olan ve yapanlara mesajınızı aldık, mesaj verdiniz diyen Milli Savunma Bakanı’nın katıldığı cenaze töreninde genel başkanımızı Ankara Çubuk’ta linç ederek, çıplak ellerle öldürmek istediler. İçine girdiği evi yakın bu evi diye söyleyenler oldu. Bunların bir tanesi bile cezaevine girmedi. Böyle bir Türkiye’de yaşıyoruz.Bize gelen ihbarlardan da güvenlik birimlerinin de bilgisi var. Koruma ekibimize, emniyet güçlerine, polislere, EGM’de iyi niyetle çalışan devlet adamlarının hepsine sonuna kadar güveniyoruz. Zafiyet onların yönetimini Süleyman Soylu’ya verilmesi, onun da şov peşine düşüyor, ya da siyasete alet ediyor. EGM’nin ve Jandarma’nın Twitter hesaplarını ‘Ebabil Kuşları’na yönettiren, trollere emanet eden Soylu’nun yönettiği bakanlıktan söz ediyoruz.Ne yaparlarsa yapsınlar asla korkuyoruz, asla sinmiyoruz. Bu seçimi korku iklimine dönüştürmeye çalışanlara karşı bu seçimi bahar ikliminde yaşamayı istiyoruz."
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

CHP’li Özel: Kılıçdaroğlu’na yönelik suikast duyumları geliyor

13:26 10.03.2023
© AAÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© AA
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CHP’li Özgür Özel, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast iddialarına ilişkin olarak, “Kılıçdaroğlu’na yönelik suikast iddialarına gelince geliyor böyle duyumlar. Bize de geliyor, genel başkana da geliyor, herkes bunları konuşuyor.Şu an koruma sayımızda bir artış yok" dedi.
Halk Tv'de Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programına bağlanan Özel, "Biz sayın genel başkanımızın zaten korumamı artır, şunu yap, bunu yap gibi talepleri yok. Hatta bir ara zırhlı araç yolladılar, bir bakanın makam arabasını, genel başkanımız onu da kabul etmedi. Genel başkanımızın bu akşamı çadırda depremzedelerle birlikte konaklamayı tercih ettiği bir gerçek." diye konuştu.

'Bu tehditler seçimi korku, endişe iklimine taşımaya yönelik tehditler'

Bu tehditler seçimi korku, endişe iklimine taşımaya yönelik tehditler. Genel başkana ilk suikast iddiaları konuşulduktan üç ay sonra Artvin Şavşat’ta konvoyumuza ateş açılmış ve bir askerimiz hayatını kaybetmiş, biri de gözünü kaybetmişti. Adalet Yürüyüşü sırasında yanılmıyorsam 1,5 kilometre kala durdurulan minibüsün içinde oradaki belki 500 kişiyi öldürecek patlayıcı vardı. Genel başkanımıza yönelik bir saldırıydı.
Azmettiricileri Süleyman Soylu olan ve yapanlara mesajınızı aldık, mesaj verdiniz diyen Milli Savunma Bakanı’nın katıldığı cenaze töreninde genel başkanımızı Ankara Çubuk’ta linç ederek, çıplak ellerle öldürmek istediler. İçine girdiği evi yakın bu evi diye söyleyenler oldu. Bunların bir tanesi bile cezaevine girmedi. Böyle bir Türkiye’de yaşıyoruz.
Bize gelen ihbarlardan da güvenlik birimlerinin de bilgisi var. Koruma ekibimize, emniyet güçlerine, polislere, EGM’de iyi niyetle çalışan devlet adamlarının hepsine sonuna kadar güveniyoruz. Zafiyet onların yönetimini Süleyman Soylu’ya verilmesi, onun da şov peşine düşüyor, ya da siyasete alet ediyor. EGM’nin ve Jandarma’nın Twitter hesaplarını ‘Ebabil Kuşları’na yönettiren, trollere emanet eden Soylu’nun yönettiği bakanlıktan söz ediyoruz.
Ne yaparlarsa yapsınlar asla korkuyoruz, asla sinmiyoruz. Bu seçimi korku iklimine dönüştürmeye çalışanlara karşı bu seçimi bahar ikliminde yaşamayı istiyoruz."
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