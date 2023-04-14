https://sputniknews.com.tr/20230414/sehirlerarasi-ulasima-zam-1069662535.html
Şehirlerarası ulaşıma zam
Şehirlerarası ulaşıma zam
Otobüs biletlerine bayram öncesi zam geldi. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala hem kara yolu hem de hava yolu taşımacılığında bilet fiyatları sezon üstüne... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T10:26+0300
2023-04-14T10:26+0300
2023-04-14T10:26+0300
ekonomi
uçak bileti
uçak bileti fiyatları
otobüs
otobüs bileti
zam
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HaberTürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre bayramda yolculuk yapacak olanların karşısına zamlı ulaşım fiyatları çıktı.Örneğin, İstanbul Otogarı'ndan İzmir'e yapılacak bir otobüs yolculuğu 13 Nisan Perşembe günü 350 TL kadar tutarken, bayram haftasının başlayacağı 14 Nisan Cuma günü aynı firmanın bilet fiyatı 500 TL'ye çıkıyor.Yani, aynı otobüs biletinde 1 gün arayla yüzde 40'ın üstünde fiyat değişimi yaşanıyor.Yapılacak yolculukta mesafe arttıkça 1 günlük zam oranı da katlanıyor.Örneğin, 13 Nisan Perşembe günü İstanbul Otogarı'ndan Bodrum'a yapılacak bir otobüs yolcuğu yolculuk 450 TL kadar tutarken, 14 Nisan günü bu bilete yüzde 66 kadar zam geliyor ve bilet fiyatı 750 TL'ye çıkıyor. Bu fiyatların ve 1 günlük fiyat değişimlerinin çoğu firmada benzerlik gösterdiğini belirtelim.Havayolunda da ücretler arttıÖrneğin, bir havayolu şirketin 13 Nisan tarihinde İstanbul Havalimanı-İzmir Adnan Menderes Havalimanı arasında yolculuğun bedeli öğlen saatlerinde bin 163 TL şeklinde. Aynı şirketin 14 Nisan tarihli benzer saatlerde aynı güzergahtaki bilet fiyatı ise 13 Nisan tarihi ile bire bir aynı olacak şekilde yine bin 163 TL kadar.Bu şirketin, aynı güzergahta bayram haftasındaki fiyatları ise bin 600 TL'ye kadar çıksa da, zam oranın otobüs biletlerindeki oranın altında kaldığı görülüyor.Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İzmir'e yapılacak uçak yolculuğunda ise bir başka havayolu şirketi tercih edildiğinde 13 Nisan tarihinde bilet fiyatı bin 24 TL kadar. 14 Nisan tarihinde ise aynı yolculuk bin 400 TL'ye çıkıyor. Yani bu bilete de 1 günde yüzde 40 kadar zam geldiği anlaşılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230414/bayram-oncesi-tatli-fiyatlari-iki-katina-yukseldi-cevizli-baklavaya-talep-artti-1069661779.html
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uçak bileti, uçak bileti fiyatları, otobüs, otobüs bileti, zam
uçak bileti, uçak bileti fiyatları, otobüs, otobüs bileti, zam
Şehirlerarası ulaşıma zam
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Otobüs biletlerine bayram öncesi zam geldi. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala hem kara yolu hem de hava yolu taşımacılığında bilet fiyatları sezon üstüne çıktı. Özellikle karayolu ulaşımında fiyatlar bayram öncesine göre yüzde 50 arttı. Hava yolu şirketlerinde ise fiyat artışları yüzde 40 seviyesinde
HaberTürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine
göre bayramda yolculuk yapacak olanların karşısına zamlı ulaşım fiyatları
çıktı.
Örneğin, İstanbul Otogarı'ndan İzmir'e yapılacak bir otobüs yolculuğu 13 Nisan Perşembe günü 350 TL kadar tutarken, bayram haftasının başlayacağı 14 Nisan Cuma günü aynı firmanın bilet fiyatı 500 TL'ye çıkıyor.
Yani, aynı otobüs biletinde 1 gün arayla yüzde 40'ın üstünde fiyat değişimi yaşanıyor.
Yapılacak yolculukta mesafe arttıkça 1 günlük zam oranı da katlanıyor.
Örneğin, 13 Nisan Perşembe günü İstanbul Otogarı'ndan Bodrum'a yapılacak bir otobüs yolcuğu yolculuk 450 TL kadar tutarken, 14 Nisan günü bu bilete yüzde 66 kadar zam geliyor ve bilet fiyatı 750 TL'ye çıkıyor. Bu fiyatların ve 1 günlük fiyat değişimlerinin çoğu firmada benzerlik gösterdiğini belirtelim.
Havayolunda da ücretler arttı
Örneğin, bir havayolu şirketin 13 Nisan tarihinde İstanbul Havalimanı-İzmir Adnan Menderes Havalimanı arasında yolculuğun bedeli öğlen saatlerinde bin 163 TL şeklinde. Aynı şirketin 14 Nisan tarihli benzer saatlerde aynı güzergahtaki bilet fiyatı ise 13 Nisan tarihi ile bire bir aynı olacak şekilde yine bin 163 TL kadar.
Bu şirketin, aynı güzergahta bayram haftasındaki fiyatları ise bin 600 TL'ye kadar çıksa da, zam oranın otobüs biletlerindeki oranın altında kaldığı görülüyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İzmir'e yapılacak uçak yolculuğunda ise bir başka havayolu şirketi tercih edildiğinde 13 Nisan tarihinde bilet fiyatı bin 24 TL kadar. 14 Nisan tarihinde ise aynı yolculuk bin 400 TL'ye çıkıyor. Yani bu bilete de 1 günde yüzde 40 kadar zam geldiği anlaşılıyor.