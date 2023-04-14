Şehirlerarası ulaşıma zam

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kardiyoloji uzmanı Prof. Koylan açıkladı: ‘Birden gıda yüklemesi yapmak kalp krizine yol açıyor’
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Özlale: AK Parti seçimi kazanırsa IMF’ye gider
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimleri yaklaşırken siyasetten son başlıklar
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Seçmendeki 'liste' tepkisi kırılma yaratır mı?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suudi-Suriye barışı: Arap Birliğinin tavrı ve ABD'nin tehditleri
16:05
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
'Tito artığı' sözüne göçmenler ne diyor?
17:04
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Kim, neyin artığı?
18:34
97 dk
Z RAPORU
Kılıçdaroğlu seçilirse ilk 100 günde ne yapacak?
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Gabonlu Dina'nın şüpheli ölümü
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Siyasetteki kadın görünürlüğü yeterli mi?
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HAFTAYA DAİR
Canlı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230414/sehirlerarasi-ulasima-zam-1069662535.html
Şehirlerarası ulaşıma zam
Şehirlerarası ulaşıma zam
Otobüs biletlerine bayram öncesi zam geldi. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala hem kara yolu hem de hava yolu taşımacılığında bilet fiyatları sezon üstüne... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T10:26+0300
2023-04-14T10:26+0300
ekonomi
uçak bileti
uçak bileti fiyatları
otobüs
otobüs bileti
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1b/1055888739_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b4882b4c09ba5bffaa590a7f2c44d1ea.jpg
HaberTürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre bayramda yolculuk yapacak olanların karşısına zamlı ulaşım fiyatları çıktı.Örneğin, İstanbul Otogarı'ndan İzmir'e yapılacak bir otobüs yolculuğu 13 Nisan Perşembe günü 350 TL kadar tutarken, bayram haftasının başlayacağı 14 Nisan Cuma günü aynı firmanın bilet fiyatı 500 TL'ye çıkıyor.Yani, aynı otobüs biletinde 1 gün arayla yüzde 40'ın üstünde fiyat değişimi yaşanıyor.Yapılacak yolculukta mesafe arttıkça 1 günlük zam oranı da katlanıyor.Örneğin, 13 Nisan Perşembe günü İstanbul Otogarı'ndan Bodrum'a yapılacak bir otobüs yolcuğu yolculuk 450 TL kadar tutarken, 14 Nisan günü bu bilete yüzde 66 kadar zam geliyor ve bilet fiyatı 750 TL'ye çıkıyor. Bu fiyatların ve 1 günlük fiyat değişimlerinin çoğu firmada benzerlik gösterdiğini belirtelim.Havayolunda da ücretler arttıÖrneğin, bir havayolu şirketin 13 Nisan tarihinde İstanbul Havalimanı-İzmir Adnan Menderes Havalimanı arasında yolculuğun bedeli öğlen saatlerinde bin 163 TL şeklinde. Aynı şirketin 14 Nisan tarihli benzer saatlerde aynı güzergahtaki bilet fiyatı ise 13 Nisan tarihi ile bire bir aynı olacak şekilde yine bin 163 TL kadar.Bu şirketin, aynı güzergahta bayram haftasındaki fiyatları ise bin 600 TL'ye kadar çıksa da, zam oranın otobüs biletlerindeki oranın altında kaldığı görülüyor.Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İzmir'e yapılacak uçak yolculuğunda ise bir başka havayolu şirketi tercih edildiğinde 13 Nisan tarihinde bilet fiyatı bin 24 TL kadar. 14 Nisan tarihinde ise aynı yolculuk bin 400 TL'ye çıkıyor. Yani bu bilete de 1 günde yüzde 40 kadar zam geldiği anlaşılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230414/bayram-oncesi-tatli-fiyatlari-iki-katina-yukseldi-cevizli-baklavaya-talep-artti-1069661779.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1b/1055888739_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_1f9559c609f4d495a29d5bc74bc7e69b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uçak bileti, uçak bileti fiyatları, otobüs, otobüs bileti, zam
uçak bileti, uçak bileti fiyatları, otobüs, otobüs bileti, zam

Şehirlerarası ulaşıma zam

10:26 14.04.2023
© AAOtobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
© AA
Abone olTelegram
Otobüs biletlerine bayram öncesi zam geldi. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala hem kara yolu hem de hava yolu taşımacılığında bilet fiyatları sezon üstüne çıktı. Özellikle karayolu ulaşımında fiyatlar bayram öncesine göre yüzde 50 arttı. Hava yolu şirketlerinde ise fiyat artışları yüzde 40 seviyesinde
HaberTürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre bayramda yolculuk yapacak olanların karşısına zamlı ulaşım fiyatları çıktı.
Örneğin, İstanbul Otogarı'ndan İzmir'e yapılacak bir otobüs yolculuğu 13 Nisan Perşembe günü 350 TL kadar tutarken, bayram haftasının başlayacağı 14 Nisan Cuma günü aynı firmanın bilet fiyatı 500 TL'ye çıkıyor.
Yani, aynı otobüs biletinde 1 gün arayla yüzde 40'ın üstünde fiyat değişimi yaşanıyor.
Yapılacak yolculukta mesafe arttıkça 1 günlük zam oranı da katlanıyor.
Örneğin, 13 Nisan Perşembe günü İstanbul Otogarı'ndan Bodrum'a yapılacak bir otobüs yolcuğu yolculuk 450 TL kadar tutarken, 14 Nisan günü bu bilete yüzde 66 kadar zam geliyor ve bilet fiyatı 750 TL'ye çıkıyor. Bu fiyatların ve 1 günlük fiyat değişimlerinin çoğu firmada benzerlik gösterdiğini belirtelim.

Havayolunda da ücretler arttı

Örneğin, bir havayolu şirketin 13 Nisan tarihinde İstanbul Havalimanı-İzmir Adnan Menderes Havalimanı arasında yolculuğun bedeli öğlen saatlerinde bin 163 TL şeklinde. Aynı şirketin 14 Nisan tarihli benzer saatlerde aynı güzergahtaki bilet fiyatı ise 13 Nisan tarihi ile bire bir aynı olacak şekilde yine bin 163 TL kadar.
Bu şirketin, aynı güzergahta bayram haftasındaki fiyatları ise bin 600 TL'ye kadar çıksa da, zam oranın otobüs biletlerindeki oranın altında kaldığı görülüyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İzmir'e yapılacak uçak yolculuğunda ise bir başka havayolu şirketi tercih edildiğinde 13 Nisan tarihinde bilet fiyatı bin 24 TL kadar. 14 Nisan tarihinde ise aynı yolculuk bin 400 TL'ye çıkıyor. Yani bu bilete de 1 günde yüzde 40 kadar zam geldiği anlaşılıyor.
Baklava, kadayıf, Gaziantep - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
EKONOMİ
Bayram öncesi tatlı fiyatları iki katına yükseldi: Cevizli baklavaya talep arttı
10:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала