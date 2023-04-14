https://sputniknews.com.tr/20230414/bayram-oncesi-tatli-fiyatlari-iki-katina-yukseldi-cevizli-baklavaya-talep-artti-1069661779.html
Bayram öncesi tatlı fiyatları iki katına yükseldi: Cevizli baklavaya talep arttı
Bayram öncesi tatlı fiyatları iki katına yükseldi: Cevizli baklavaya talep arttı
Ramazan bayramı yaklaşırken baklavacılar yoğun mesaiye başladı. Maliyet artışlarından dolayı baklavalarda geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 100 artış... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T10:09+0300
2023-04-14T10:09+0300
2023-04-14T10:09+0300
ekonomi
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ramazan
ramazan bayramı
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baklava
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Ramazan Bayramı'na sayılı günler çeşit çeşit baklavalar tezgahları süslemeye başladı. Şimdiden sipariş alan baklavacılar bayrama kadar yoğun mesai yapacak.Merdiven altı, kaydı bulunmayan işletmelerden de kesinlikle ürün alınmaması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuluyor.Her yıl olduğu gibi Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala baklavacılarda yoğun mesai başladı. Bayramda en çok tercih edilen tatlılardan olan baklava siparişleri şimdiden alınmaya başlandı.Baklava satıcıları bayram öncesi yoğun talebi karşılayabilmek için normal günden çok daha fazla mesai harcıyor. Maliyet artışlarından dolayı baklavalarda geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 100 artış yaşanıyor. Öte yandan tatlıcılar, vatandaşları baklavalarını bilindik yerlerden almaları yönünde uyarıda bulunuyor.'Genelde cevizli baklavaya yöneliyorlar'Ramazan bayramı öncesi tatlıları özenle hazırlamaya başladıklarını belirten İstanbul Şekerci Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener, "Bayrama bir hafta kala siparişlerimiz şimdiden başladı. Cevizli baklavanın kilosu 190 TL, fıstıklı baklavanın ise 240 TL'den başlıyor. Fiyatının yüksek olması kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. Herkes kesesine göre alışverişlerini sürdürüyor. Bazı üreticiler fıstıklı baklavayı 700-800 liradan satıyor. Bunlar abartı fiyatlar, fıstığın fiyatı belli, şekerin fiyatı belli bunları makul bulmuyoruz" dedi.Vatandaşları bilinen kayıtlı yerlerden alışveriş yapmaları konusunda uyaran Şener, "Odamıza bağlı kayıtlı üyelerimizden alışveriş yapmalarını tavsiye ederim. Seyyar satanlardan almasınlar" diye konuştu.'Tatlı fiyatları iki katına yükseldi'Tatlı ve baklava fiyatlarında maliyet kaynaklı geçen seneye göre yüzde 100 artış yaşandığını anlatan Şener, "Bayram denilince akla baklava çeşitleri geliyor. Ayrıca börek, çikolata, lokum gibi çeşitlerimizde var. Vatandaş genelde cevizli baklavaya yöneliyor. Geçtiğimiz yıla göre tatlı fiyatlarında yüzde 100’e yakın artış oldu. O yüzden işlerde de düşüş yaşıyoruz. İyi bir tatlıyı anlayabilmek için, taze olmasına, yerken ki sesine ve fıstığın rengine dikkat etsinler" şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230410/700-bin-kamu-iscisi-icin-zam-gorusmelerinde-kim-ne-istiyor-1069462581.html
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bayram, ramazan, ramazan bayramı, zam, baklava
bayram, ramazan, ramazan bayramı, zam, baklava
Bayram öncesi tatlı fiyatları iki katına yükseldi: Cevizli baklavaya talep arttı
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Ramazan bayramı yaklaşırken baklavacılar yoğun mesaiye başladı. Maliyet artışlarından dolayı baklavalarda geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 100 artış yaşanıyor. Bu nedenle vatandaşlar alternatif olarak cevizliyi seçiyor. Baklavacılar vatandaşları bilindik markalardan satın almaları yönünde uyarıyor.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler çeşit çeşit baklavalar tezgahları süslemeye başladı. Şimdiden sipariş alan baklavacılar bayrama kadar yoğun mesai yapacak.
Merdiven altı, kaydı bulunmayan işletmelerden de kesinlikle ürün alınmaması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuluyor.
Her yıl olduğu gibi Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala baklavacılarda yoğun mesai başladı. Bayramda en çok tercih edilen tatlılardan olan baklava siparişleri şimdiden alınmaya başlandı.
Baklava satıcıları bayram öncesi yoğun talebi karşılayabilmek için normal günden çok daha fazla mesai harcıyor. Maliyet artışlarından dolayı baklavalarda geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 100 artış yaşanıyor. Öte yandan tatlıcılar, vatandaşları baklavalarını bilindik yerlerden almaları yönünde uyarıda bulunuyor.
'Genelde cevizli baklavaya yöneliyorlar'
Ramazan bayramı öncesi tatlıları özenle hazırlamaya başladıklarını belirten İstanbul Şekerci Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener, "Bayrama bir hafta kala siparişlerimiz şimdiden başladı. Cevizli baklavanın kilosu 190 TL, fıstıklı baklavanın ise 240 TL'den başlıyor. Fiyatının yüksek olması kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. Herkes kesesine göre alışverişlerini sürdürüyor. Bazı üreticiler fıstıklı baklavayı 700-800 liradan satıyor. Bunlar abartı fiyatlar, fıstığın fiyatı belli, şekerin fiyatı belli bunları makul bulmuyoruz" dedi.
Vatandaşları bilinen kayıtlı yerlerden alışveriş yapmaları konusunda uyaran Şener, "Odamıza bağlı kayıtlı üyelerimizden alışveriş yapmalarını tavsiye ederim. Seyyar satanlardan almasınlar" diye konuştu.
'Tatlı fiyatları iki katına yükseldi'
Tatlı ve baklava fiyatlarında maliyet kaynaklı geçen seneye göre yüzde 100 artış yaşandığını anlatan Şener, "Bayram denilince akla baklava çeşitleri geliyor. Ayrıca börek, çikolata, lokum gibi çeşitlerimizde var. Vatandaş genelde cevizli baklavaya yöneliyor. Geçtiğimiz yıla göre tatlı fiyatlarında yüzde 100’e yakın artış oldu. O yüzden işlerde de düşüş yaşıyoruz. İyi bir tatlıyı anlayabilmek için, taze olmasına, yerken ki sesine ve fıstığın rengine dikkat etsinler" şeklinde konuştu.