https://sputniknews.com.tr/20230414/rusya-norvecin-15-diplomatimizi-sinir-disi-edilmesine-sert-karsilik-verilecek--1069682717.html

Rusya: Norveç’in 15 diplomatımızı sınır dışı edilmesine sert karşılık verilecek

Rusya: Norveç’in 15 diplomatımızı sınır dışı edilmesine sert karşılık verilecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Norveç’in 15 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına sert karşılık vereceklerini belirtti. 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T16:40+0300

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norveç

sınırdışı

avrupa

mariya zaharova

rusya

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Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Rusya-Norveç temaslarına büyük darbe indirildi. Norveç, Rusya’ya düşman ülke statüsünü giderek daha çok doğruluyor. Bu eylemler bizim açımızdan cevapsız kalmayacak, sert karşılık uygulayacağız” ifadesine yer verildi. Rusya’nın atmayı planladığı karşı adımları açıklamayan Zaharova, Norveç’in Rus diplomatları sınır dışı etme kararı için “düşmanlığı bilerek tırmandırma” nitelendirmesinde bulundu. Norveç Dışişleri Bakanlığı dün ülkede faaliyet gösteren 15 Rus diplomatı sınır dışı etme kararının alındığını duyurmuştu. Sınır dışı edilen Rusların “istihbarat subayları” olduğu iddia edilmişti. Norveç Polis Güvenlik Servisi (PST) Karşı İstihbarat Birimi Başkanı Inger Haugland, Rus diplomatların “sinyal keşfi yaptığını, bilgi kaynakları aradığını ve diplomasi alakası olmayan bir dizi başka eylemlerde bulunduğunu” savunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230413/norvec-rusya-buyukelciliginin-15-calisanini-sinirdisi-ediyor-1069629317.html

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