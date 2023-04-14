https://sputniknews.com.tr/20230414/nagehan-alci-muharrem-ince-sekuler-bir-tayyip-erdogan-taklidi-1069663630.html
Nagehan Alçı: Muharrem İnce, seküler bir Tayyip Erdoğan taklidi
Nagehan Alçı: Muharrem İnce, seküler bir Tayyip Erdoğan taklidi
HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, "Bana göre hem laik hem dindar kesimi kuşatabilen otoriter-popülist bir dalga gibi duruyor Muharrem İnce hareketi"... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T10:34+0300
2023-04-14T10:34+0300
2023-04-14T10:34+0300
2023 türkiye seçimleri
muharrem ince
nagehan alçı
seküler
dindar
recep tayyip erdoğan
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"Seküler bir Tayyip Erdoğan taklidi: Muharrem İnce" başlıklı yazısında Alçı, şu ifadeleri kullandı:Alçı, "Kimisi seküler-milliyetçi, kimisi muhafazakar-milliyetçi, kimisi Atatürkçü-milliyetçi kimisi dindar-milliyetçi kimisi şehirli-milliyetçi kimisi taşralı kasabalı-milliyetçi kimisi de Ersan Şen gibi tüm bunların karışımı ama aslında temel noktalarda benzer bir zihniyet profili bu. Bu profilin iyi analiz edilmesi gerekiyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230412/muharrem-ince-gerek-yok-bu-kadar-cumhurbaskani-yardimciligi-bakanlik-milletvekili-dagitmaya-1069595822.html
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muharrem ince, nagehan alçı, seküler, dindar, recep tayyip erdoğan
muharrem ince, nagehan alçı, seküler, dindar, recep tayyip erdoğan
Nagehan Alçı: Muharrem İnce, seküler bir Tayyip Erdoğan taklidi
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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, "Bana göre hem laik hem dindar kesimi kuşatabilen otoriter-popülist bir dalga gibi duruyor Muharrem İnce hareketi" değerlendirmesini yaptı.
"Seküler bir Tayyip Erdoğan taklidi: Muharrem İnce" başlıklı yazısında
Alçı, şu ifadeleri kullandı:
"Dünkü yazımda yer alan 'Tayyip Erdoğan'dan şahsen nefret eden ama hemen her konuda devlet gibi, Cumhur İttifakı gibi düşünen bir seküler kesim ortaya çıktı son 8 senede. Bunlar aslında laik bir Tayyip Erdoğan istiyorlar' cümlem de çok alıntılandı. Esasen yazıdaki en kritik cümle buydu. 2015’ten itibaren yüzde 20'lik bir kesim hariç tüm sosyal kesimler adım adım daha keskin şekilde Türk milliyetçisi oldular. Yüzde 80 gibi çok büyük bir çoğunluktan bahsediyoruz. Bana göre Kemal Kılıçdaroğlu’nun önündeki en büyük bariyer işte bu sosyolojik doku. Yüzde 80 içinde Erdoğan’dan bıkmış ve bezmiş geniş bir kesim de olsa bunların Kılıçdaroğlu'na oy atmak noktasında kafası karışık gibi gözüküyor."
Alçı, "Kimisi seküler-milliyetçi, kimisi muhafazakar-milliyetçi, kimisi Atatürkçü-milliyetçi kimisi dindar-milliyetçi kimisi şehirli-milliyetçi kimisi taşralı kasabalı-milliyetçi kimisi de Ersan Şen gibi tüm bunların karışımı ama aslında temel noktalarda benzer bir zihniyet profili bu. Bu profilin iyi analiz edilmesi gerekiyor" dedi.