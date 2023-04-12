Muharrem İnce: Gerek yok bu kadar cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık, milletvekili dağıtmaya

3 yıldır geziyorum. 4 Eylül 2020'de Memleket Hareketi'ni başlattım. Önümüzdeki seçimlerde 'cumhurbaşkanı olmak istiyorum' dedim. Sonra parti kurduk. Kuramazsınız dediler kurduk, örgütlenemezsiniz dediler örgütlendik, seçimlere giremezsiniz dediler girdik, yüzde 1 oy alırsınız dediler şimdi yüzde 7-8-10 demeye başladılar. Barajı geçemezsiniz diyorlardı, şimdi barajı da geçseniz oy bölersiniz diyorlar. İttifak görüşmeleri var, 13 kere toplandılar. Kılıçdaroğlu Milli Yol Partisi, HDP, Bağımsız Türkiye Partisi, Saadet'e, Davutoğlu, Babacan'a gitti. Baştan kazanacak aday dediler, Akşener 'sen kazanamazsın' dedi masadan kalktı, tekrar oturdu. Bir sürü olaylar oldu. Kimse bizimle iletişime geçmedi. Ne oldu? Ben imza toplamaya başladım. Toplayamazsın dediler topladık, bu sefer AK Partililer yardım etti dediler. İftiranın ardı arkası kesilmiyor. İmzayı topladıktan sonra kuralar çekilecek. Kuraya 24 saat kalmış, Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'ne geldi. Sandık güvenliği, trolleri konuştuk. CHP'deki troller saldırıyor, ayıp oluyor. Birbirimize lazımız dedim. 2. tura siz mi kalırsınız ben mi bilemem dedim.