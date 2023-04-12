Muharrem İnce: Gerek yok bu kadar cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık, milletvekili dağıtmaya
21:37 12.04.2023 (güncellendi: 21:42 12.04.2023)
© AAMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ulaştı. İnce, Memleket Partili gençler ile beraber partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
© AA
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "13 bakan atayacağım. 40 kişilik bir 40’lar Meclis’i oluşturacağım, her görüşten insan olacak. Maaşı olmayacak, onların oy hakkı olmayacak, görüş bildirecekler. Ben onların görüşlerini dinleyeceğim" dedi.
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, tv100'e yayınlanan ve Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında açıklamalarda bulundu.
Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları:
3 yıldır geziyorum. 4 Eylül 2020'de Memleket Hareketi'ni başlattım. Önümüzdeki seçimlerde 'cumhurbaşkanı olmak istiyorum' dedim. Sonra parti kurduk. Kuramazsınız dediler kurduk, örgütlenemezsiniz dediler örgütlendik, seçimlere giremezsiniz dediler girdik, yüzde 1 oy alırsınız dediler şimdi yüzde 7-8-10 demeye başladılar. Barajı geçemezsiniz diyorlardı, şimdi barajı da geçseniz oy bölersiniz diyorlar. İttifak görüşmeleri var, 13 kere toplandılar. Kılıçdaroğlu Milli Yol Partisi, HDP, Bağımsız Türkiye Partisi, Saadet'e, Davutoğlu, Babacan'a gitti. Baştan kazanacak aday dediler, Akşener 'sen kazanamazsın' dedi masadan kalktı, tekrar oturdu. Bir sürü olaylar oldu. Kimse bizimle iletişime geçmedi. Ne oldu? Ben imza toplamaya başladım. Toplayamazsın dediler topladık, bu sefer AK Partililer yardım etti dediler. İftiranın ardı arkası kesilmiyor. İmzayı topladıktan sonra kuralar çekilecek. Kuraya 24 saat kalmış, Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'ne geldi. Sandık güvenliği, trolleri konuştuk. CHP'deki troller saldırıyor, ayıp oluyor. Birbirimize lazımız dedim. 2. tura siz mi kalırsınız ben mi bilemem dedim.
- (Kılıçdaroğlu'na 'Hoş geldiniz, güle güle...' demesi) Bunda bir kasıt yok. Hiçbir art niyetim yoktu. Hatta Engin Altay beni aramıştı 'Kemal Bey'in kırgınlığı varsa kendisini arayayım' dedim 'yok' dedi.
- 4 partiden 77 kişi CHP'den aday oldu. Bu menfaat ittifakı. Biz ilkeler ittifakı kurabilirdik, gerek yoktu bu kadar ayrıntıya. CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi üçümüz beraber oturalım ‘Atatürk, terörle mücadele, cumhuriyet, laiklik, çağdaş eğitim, sığınmacıları göndereceğiz diyelim’ dedim. Ben bunu basına söyledim.
'CHP listesini görünce içim sızlıyor'
Gerek yok bu kadar cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık, milletvekili dağıtmaya. CHP listesini görünce içim sızlıyor.
Teklifler menfaat ittifakı doğrultusunda geldi.
Millet İttifakı'na şunu öneriyorum, iktidardan kurtulmamız lazım. Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli, gelin birbirimizi incitmeyelim. İncitmezsek oyları diğer tarafı aktarmak kolay olur. Kamplaştırırsak, kutuplaştırırsak zor olur. Ben ısrarla barış eli uzatıyorum.
(Fatih Erbakan ‘Muharrem Bey’in Millet İttifakı’na katılmaması seçimi ya ikinci tura bırakır ya da bizim kazanmamıza neden olur’ diyor. Hamza Dağ da ‘Yüzde 10 civarı oyu var Muharrem Bey’in’ diyor.) Ben aday olmazsam Erdoğan’ın kazanma şansı fazla.
Seçim ikinci tura kaldı, kaçarı yok. Şu 35 günü iyi değerlendirirsem ben kalacağım, ikinci tura, ikinci tura kaldığımda da seçimi alacağım. Sokakta bunu görüyorum.
Sadullah Ergin Çankaya’dan aday, Atatürk’ün Çankaya’sına hançer. Sadullah Ergin kim? Sadullah Ergin, yargı FETÖ’ye teslim edilirken Adalet Bakanı, Silivri'de komutanlara kumpas kurulurken, Balyoz, Ergenekon davasında yargıyı FETÖ’ye teslim eden bakan. Utanma da kalmamış artık. Şimdi milletvekili yapıyorlar Sadullah Ergin'i... Seçilirse geçmişe dönük hesap sorulurken Ergin'den sorulacak mı?
13 bakan atayacağım. 40 kişilik bir 40’lar Meclis’i oluşturacağım, her görüşten insan olacak. Maaşı olmayacak, onların oy hakkı olmayacak, görüş bildirecekler. Ben onların görüşlerini dinleyeceğim.