https://sputniknews.com.tr/20230414/karaismailoglu-ankara-ile-istanbul-arasinda-seyahat-suresi-super-hizli-trenle-15-saate-dusecek-1069672208.html
Karaismailoğlu: Ankara ile İstanbul arasındaki seyahat süresi 'süper hızlı tren'le 1.5 saate düşecek
Karaismailoğlu: Ankara ile İstanbul arasındaki seyahat süresi 'süper hızlı tren'le 1.5 saate düşecek
Bakan Karaismailoğlu, "Bu tamamen yeni bir hat olacak ve Ankara-İstanbul arasında yapılacak süper hızlı tren hattı ile seyahat süresi 89 dakika yani 1.5 saat... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T13:16+0300
2023-04-14T13:16+0300
2023-04-14T13:16+0300
türkiye
ankara
istanbul
yüksek hızlı tren (yht)
adil karaismailoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0e/1069671740_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_af02d0293d80ba2812d1c530efb18799.jpg
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, bütün ulaşım modlarında olduğu gibi demir yollarında da sadece bugünü değil, geleceği de planladıklarını bildirdi.Son 20 yıldır AK Parti hükümetleri döneminde demir yolu yatırımlarına ağırlık verdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, Türkiye'yi hızlı trenle tanıştırdıklarını anımsattı. Karaismailoğlu, "Demir yolları hayatımızın bir parçası. Bizim hedefimiz de onu geliştirmek, hızlı tren konforunu bütün Türkiye'ye yaymak ve demir yollarında Türkiye'ye yeni çağ atlatmaktır" değerlendirmesinde bulundu.Bu hedef doğrultusunda projeler üretmeyi sürdürdüklerini ifade eden Karaismailoğlu, projelerden birinin de süper hızlı tren hattı olduğunu kaydetti.Karaismailoğlu, projeye ilişkin şu bilgiyi verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230413/ramazan-bayrami-oncesinde-trenlerde-ek-sefer--1069634199.html
türkiye
ankara
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0e/1069671740_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_005dcbcefd1bed46faf055b5130793a1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara, istanbul, yüksek hızlı tren (yht), adil karaismailoğlu
ankara, istanbul, yüksek hızlı tren (yht), adil karaismailoğlu
Karaismailoğlu: Ankara ile İstanbul arasındaki seyahat süresi 'süper hızlı tren'le 1.5 saate düşecek
Abone ol
Bakan Karaismailoğlu, "Bu tamamen yeni bir hat olacak ve Ankara-İstanbul arasında yapılacak süper hızlı tren hattı ile seyahat süresi 89 dakika yani 1.5 saat sürecek" ifadesini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, bütün ulaşım modlarında olduğu gibi demir yollarında da sadece bugünü değil, geleceği de planladıklarını bildirdi.
Son 20 yıldır AK Parti hükümetleri döneminde demir yolu yatırımlarına ağırlık verdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, Türkiye'yi hızlı trenle tanıştırdıklarını anımsattı. Karaismailoğlu, "Demir yolları hayatımızın bir parçası. Bizim hedefimiz de onu geliştirmek, hızlı tren konforunu bütün Türkiye'ye yaymak ve demir yollarında Türkiye'ye yeni çağ atlatmaktır" değerlendirmesinde bulundu.
Bu hedef doğrultusunda projeler üretmeyi sürdürdüklerini ifade eden Karaismailoğlu, projelerden birinin de süper hızlı tren hattı olduğunu kaydetti.
Karaismailoğlu, projeye ilişkin şu bilgiyi verdi:
"Bu tamamen yeni bir hat olacak. Hat, Ankara Nallıhan ve Sakarya güzergahında inşa edilecek. Fizibilitelerini yaptık, projeleri hazırladık. Süper hızlı tren hattının uzunluğu 344 kilometre olacak. Proje kapsamında, 14 kilometre uzunluğunda 19 adet viyadük, 120 kilometre uzunluğunda 52 adet tünel yapacağız. Tren saatte 350 kilometre hıza ulaşacak. Ankara-İstanbul arasında yapılacak süper hızlı tren hattı ile seyahat süresi 89 dakika yani 1.5 saat sürecek. Seçim sonrasında projemizi başlatacağız. Mevcut hızlı tren hattımızı da kullanmaya devam edeceğiz."