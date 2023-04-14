https://sputniknews.com.tr/20230414/karaismailoglu-ankara-ile-istanbul-arasinda-seyahat-suresi-super-hizli-trenle-15-saate-dusecek-1069672208.html

Karaismailoğlu: Ankara ile İstanbul arasındaki seyahat süresi 'süper hızlı tren'le 1.5 saate düşecek

Karaismailoğlu: Ankara ile İstanbul arasındaki seyahat süresi 'süper hızlı tren'le 1.5 saate düşecek

Bakan Karaismailoğlu, "Bu tamamen yeni bir hat olacak ve Ankara-İstanbul arasında yapılacak süper hızlı tren hattı ile seyahat süresi 89 dakika yani 1.5 saat... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T13:16+0300

2023-04-14T13:16+0300

2023-04-14T13:16+0300

türkiye

ankara

istanbul

yüksek hızlı tren (yht)

adil karaismailoğlu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, bütün ulaşım modlarında olduğu gibi demir yollarında da sadece bugünü değil, geleceği de planladıklarını bildirdi.Son 20 yıldır AK Parti hükümetleri döneminde demir yolu yatırımlarına ağırlık verdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, Türkiye'yi hızlı trenle tanıştırdıklarını anımsattı. Karaismailoğlu, "Demir yolları hayatımızın bir parçası. Bizim hedefimiz de onu geliştirmek, hızlı tren konforunu bütün Türkiye'ye yaymak ve demir yollarında Türkiye'ye yeni çağ atlatmaktır" değerlendirmesinde bulundu.Bu hedef doğrultusunda projeler üretmeyi sürdürdüklerini ifade eden Karaismailoğlu, projelerden birinin de süper hızlı tren hattı olduğunu kaydetti.Karaismailoğlu, projeye ilişkin şu bilgiyi verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230413/ramazan-bayrami-oncesinde-trenlerde-ek-sefer--1069634199.html

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ankara

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ankara, istanbul, yüksek hızlı tren (yht), adil karaismailoğlu