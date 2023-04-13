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Ramazan Bayramı öncesinde trenlerde ek sefer
Ramazan Bayramı öncesinde trenlerde ek sefer
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Ramazan Bayramı ve okullardaki ara tatil öncesinde trenlerde 28 bin 156 kişilik kapasite artışına gitme kararı... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
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Ramazan Bayramı ile ilkokul, ortaokul ve liselerin ara tatili öncesinde kara, hava ve demir yolu ulaşımına yoğun ilgi devam ediyor. Yüksek doluluk oranlarına ulaşan ve büyük ilgi gören hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerinde kapasite artışı için hazırlıklar yapıldı.Kurum, artan talebi karşılamak amacıyla hızlı tren hatlarına ek sefer koymayı, ana hat ve bölgesel trenlere vagon ilave etmeyi kararlaştırdı.Bu kapsamda, Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul hatlarında 28 ek hızlı tren seferi düzenlenecek.Tatil dönemini kapsayan 14-15, 19-20 ve 22-24 Nisan tarihlerinde işleyecek ek seferlerle 12 bin 516 kişilik ilave kapasite sağlanacak. İlave hızlı tren seferlerinin biletleri bugünden itibaren satışa sunulacak.Ek 290 vagon konduAyrıca, İzmir Mavi, 4 Eylül Mavi, Doğu Ekspresi, Konya Mavi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Toros Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi ile Çerkezköy-Halkalı Bölgesel trenlerine de vagonlar eklenecek.Bayram haftası boyunca ana hat ve bölgesel trenlere bağlanacak toplam 290 ek vagonla yolcu kapasitesi 15 bin 640 koltuk artırılacak. Böylece, söz konusu dönem için 28 bin 156 kişilik kapasite artışı sağlanmış olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230206/thy-deprem-bolgesine-ek-seferler-duzenleyecek-1066615977.html
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türkiye, tren, sefer, bayram, istanbul
türkiye, tren, sefer, bayram, istanbul

Ramazan Bayramı öncesinde trenlerde ek sefer

16:13 13.04.2023
© AATren
Tren - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© AA
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Ramazan Bayramı ve okullardaki ara tatil öncesinde trenlerde 28 bin 156 kişilik kapasite artışına gitme kararı aldı. TCDD, Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul hatlarında 28 ek hızlı tren seferi düzenleyecek, biletler bugünden itibaren satışa sunulacak.
Ramazan Bayramı ile ilkokul, ortaokul ve liselerin ara tatili öncesinde kara, hava ve demir yolu ulaşımına yoğun ilgi devam ediyor. Yüksek doluluk oranlarına ulaşan ve büyük ilgi gören hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerinde kapasite artışı için hazırlıklar yapıldı.

Kurum, artan talebi karşılamak amacıyla hızlı tren hatlarına ek sefer koymayı, ana hat ve bölgesel trenlere vagon ilave etmeyi kararlaştırdı.

Bu kapsamda, Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul hatlarında 28 ek hızlı tren seferi düzenlenecek.

Tatil dönemini kapsayan 14-15, 19-20 ve 22-24 Nisan tarihlerinde işleyecek ek seferlerle 12 bin 516 kişilik ilave kapasite sağlanacak. İlave hızlı tren seferlerinin biletleri bugünden itibaren satışa sunulacak.

Ek 290 vagon kondu

Ayrıca, İzmir Mavi, 4 Eylül Mavi, Doğu Ekspresi, Konya Mavi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Toros Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi ile Çerkezköy-Halkalı Bölgesel trenlerine de vagonlar eklenecek.

Bayram haftası boyunca ana hat ve bölgesel trenlere bağlanacak toplam 290 ek vagonla yolcu kapasitesi 15 bin 640 koltuk artırılacak. Böylece, söz konusu dönem için 28 bin 156 kişilik kapasite artışı sağlanmış olacak.
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