https://sputniknews.com.tr/20230206/thy-deprem-bolgesine-ek-seferler-duzenleyecek-1066615977.html

THY deprem bölgesine ek seferler düzenleyecek

THY deprem bölgesine ek seferler düzenleyecek

Türk Hava Yolları (THY), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından yardım ekiplerinin bölgeye en hızlı şekilde... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T08:11+0300

2023-02-06T08:11+0300

2023-02-06T08:11+0300

türkiye

deprem

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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yardım ekiplerinin bölgeye en hızlı şekilde transferi ve sevdikleriyle buluşmak isteyen vatandaşlar için ek seferler hazırladıklarını belirtti.Üstün, "Depremden etkilenen bölgelere uçuşları olan misafirlerimiz için ücretsiz iptal/değişiklik hakkı tanıyoruz." ifadelerini kullandı.Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Üstün, "Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. Türk Hava Yolları olarak yaraların sarılmasında tüm gücümüzle milletimizin yanındayız. Birlik içerisinde, en kısa sürede iyileşeceğiz." açıklamasını yaptı.

türkiye

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Sputnik Türkiye

deprem