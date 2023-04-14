https://sputniknews.com.tr/20230414/gram-altindan-yeni-rekor-1069660587.html
Gram altından yeni rekor
Gram altından yeni rekor
İstanbul serbest piyasada dolar 19,3770 liradan, euro 21,4580 liradan güne başladı. 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T09:14+0300
2023-04-14T09:14+0300
2023-04-14T09:14+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
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Serbest piyasada 19,3750 liradan alınan dolar 19,3770 liradan satılıyor. 21,4560 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,4580 lira olarak belirlendi.Dün, doların satış fiyatı 19,3360 lira, euronun satış fiyatı ise 21,3720 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 2 bin 59 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 212 liradan el değiştiriyor.Gram altın ise 1.271 TL'den işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.135 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 86.24 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86.24 dolardan işlem görüyor.Bitcoin 30 bin doların hemen üzerindeLider kripto para birimi Bitcoin, 9 ayın ardından hafta başında 30 bin doları aşmıştı.Bitcoin bugün de 30.767 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Gram altından yeni rekor
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İstanbul serbest piyasada dolar 19,3770 liradan, euro 21,4580 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,3750 liradan alınan dolar 19,3770 liradan satılıyor. 21,4560 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,4580 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 19,3360 lira, euronun satış fiyatı ise 21,3720 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 2 bin 59 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 212 liradan el değiştiriyor.
Gram altın ise 1.271 TL'den işlem görüyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.135 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 86.24 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86.24 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin 30 bin doların hemen üzerinde
Lider kripto para birimi Bitcoin, 9 ayın ardından hafta başında 30 bin doları aşmıştı.
Bitcoin bugün de 30.767 dolar seviyesinde.