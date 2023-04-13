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Dolarda hızlı yükseliş
Dolarda hızlı yükseliş
İstanbul serbest piyasada dolar 19,3220 liradan, euro 21,2260 liradan güne başladı. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 19,3200 liradan alınan dolar 19,3220 liradan satılıyor. 21,2240 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,2260 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 19,3180 lira, euronun satış fiyatı ise 21,2440 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 2 bin 31 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 100 liradan el değiştiriyor.Gram altın ise 1.254 TL'den işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.146 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 87.11 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87.11 dolardan işlem görüyor.Bitcoin 30 bin doların hemen üzerindeLider kripto para birimi Bitcoin, 9 ayın ardından hafta başında 30 bin doları aşmıştı.Bitcoin bugün de 30.111 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın

Dolarda hızlı yükseliş

09:20 13.04.2023
© REUTERS / CAGLA GURDOGANTL- Dolar
TL- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
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İstanbul serbest piyasada dolar 19,3220 liradan, euro 21,2260 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,3200 liradan alınan dolar 19,3220 liradan satılıyor. 21,2240 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,2260 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 19,3180 lira, euronun satış fiyatı ise 21,2440 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 2 bin 31 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 100 liradan el değiştiriyor.
Gram altın ise 1.254 TL'den işlem görüyor.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.146 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 87.11 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87.11 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin 30 bin doların hemen üzerinde

Lider kripto para birimi Bitcoin, 9 ayın ardından hafta başında 30 bin doları aşmıştı.
Bitcoin bugün de 30.111 dolar seviyesinde.
euro - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
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