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Dolar ve euroda yükseliş
Dolar ve euroda yükseliş
İstanbul serbest piyasada dolar 19,3020 liradan, euro 21,1080 liradan güne başladı. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 19,3000 liradan alınan dolar 19,3020 liradan satılıyor. 21,1060 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,1080 lira olarak belirlendi.Dün, doların satış fiyatı 19,2890 lira, euronun satış fiyatı ise 21,0490 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 2 bin 27 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 81 liradan el değiştiriyor.Ons altın 2 bin 17 dolar bandında seyrederken, gram altın da 1251 liradan alıcı buluyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.124puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 85.91 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.91 dolardan işlem görüyor.Bitcoin 30 bin doların hemen altındaLider kripto para birimi Bitcoin, 9 ayın ardından dün 30 bin doları aşmıştı.Bitcoin bugün de 29908 dolarseviyesinde.
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Dolar ve euroda yükseliş

09:16 12.04.2023 (güncellendi: 09:19 12.04.2023)
© AAeuro
euro - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© AA
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İstanbul serbest piyasada dolar 19,3020 liradan, euro 21,1080 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,3000 liradan alınan dolar 19,3020 liradan satılıyor. 21,1060 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,1080 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 19,2890 lira, euronun satış fiyatı ise 21,0490 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 2 bin 27 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 81 liradan el değiştiriyor.
Ons altın 2 bin 17 dolar bandında seyrederken, gram altın da 1251 liradan alıcı buluyor.

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