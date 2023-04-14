https://sputniknews.com.tr/20230414/george-clooney-ve-lady-gaga-bidenin-yeni-kultur-sanat-danismanlari-arasinda-yer-aldi-1069658444.html

George Clooney ve Lady Gaga, Biden'ın yeni kültür-sanat danışmanları arasında yer aldı

George Clooney ve Lady Gaga, Biden'ın yeni kültür-sanat danışmanları arasında yer aldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni kültür ve sanat danışmanları arasında ünlü aktör George Clooney ve şarkıcı Lady Gaga yer alıyor. 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T04:14+0300

2023-04-14T04:14+0300

2023-04-14T04:14+0300

dünya

joe biden

abd

george clooney

lady gaga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/0e/1057388627_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8f3942380908e69202374d1845e84626.jpg

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, başkana kültür ve sanat politikalarında danışmanlık sunan Başkan'ın Sanat ve Beşeri Bilimler Komitesi'ne Biden tarafından atanan yeni isimler duyuruldu.Buna göre ünlü prodüktör Bruce Cohen ve ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın eş başkanlığını yapacağı komitede, aktör George Clooney, oyuncu Jennifer Garner ve müzisyen Jon Batiste gibi yıldız isimler yer alıyor.Komiteye atanan diğer isimler ise şöyle: Constance M. Carroll, Philip J. Deloria, M. Angelica Garcia, Nora Halpern, Steve Israel, Marta Kauffman, Ricky Kirshner, Troy Kotsur, Katie McGrath, Laura Penn, Amanda Phingbodhipakkiya, Arnold Rampersad, Shonda Rhimes, Kimberly Richter Shirley, Horacio Sierra, Anna Deavere Smith, Joe Walsh, Kerry Washington, Pauline Yu.Eski Başkan Donald Trump, birçok kez Başkan'ın Sanat ve Beşeri Bilimler Komitesi'nin dağıtılmasını savunmuş, komite bu süreçte etkisiz kalmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230410/abd-baskani-biden-yeniden-aday-olmaya-goz-kirpti-1069477884.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

joe biden, abd, george clooney, lady gaga