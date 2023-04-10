https://sputniknews.com.tr/20230410/abd-baskani-biden-yeniden-aday-olmaya-goz-kirpti-1069477884.html

ABD Başkanı Biden yeniden aday olmaya göz kırptı

ABD Başkanı Biden yeniden aday olmaya göz kırptı

ABD Başkanı Joe Biden, 2024'te yeniden seçilmek için aday olmayı planladığını ancak bunu henüz resmen açıklamaya hazır olmadığını söyledi. 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T16:41+0300

2023-04-10T16:41+0300

2023-04-10T16:41+0300

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abd başkanlık seçimleri

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First Lady Jill Biden ile birlikte NBC'ye konuşan ABD Başkanı Biden, "Aday olmayı planlıyorum... ama henüz duyurmaya hazır değiliz" ifadelerini kullandı.

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abd, joe biden, abd başkanlık seçimleri, açıklama