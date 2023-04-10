https://sputniknews.com.tr/20230410/abd-baskani-biden-yeniden-aday-olmaya-goz-kirpti-1069477884.html
ABD Başkanı Biden yeniden aday olmaya göz kırptı
ABD Başkanı Biden yeniden aday olmaya göz kırptı
ABD Başkanı Joe Biden, 2024'te yeniden seçilmek için aday olmayı planladığını ancak bunu henüz resmen açıklamaya hazır olmadığını söyledi. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T16:41+0300
2023-04-10T16:41+0300
2023-04-10T16:41+0300
dünya
abd
joe biden
abd başkanlık seçimleri
açıklama
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First Lady Jill Biden ile birlikte NBC'ye konuşan ABD Başkanı Biden, "Aday olmayı planlıyorum... ama henüz duyurmaya hazır değiliz" ifadelerini kullandı.
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abd, joe biden, abd başkanlık seçimleri, açıklama
abd, joe biden, abd başkanlık seçimleri, açıklama
ABD Başkanı Biden yeniden aday olmaya göz kırptı
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ABD Başkanı Joe Biden, 2024'te yeniden seçilmek için aday olmayı planladığını ancak bunu henüz resmen açıklamaya hazır olmadığını söyledi.
First Lady Jill Biden ile birlikte NBC'ye konuşan ABD Başkanı Biden, "Aday olmayı planlıyorum... ama henüz duyurmaya hazır değiliz" ifadelerini kullandı.