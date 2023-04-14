https://sputniknews.com.tr/20230414/erzurumdaki-kazada-yaralanan-hdp-grup-baskanvekili-bestas-ankaraya-sevk-edildi-1069657876.html

Erzurum'daki kazada yaralanan HDP Grup Başkanvekili Beştaş, Ankara'ya sevk edildi

Erzurum'daki kazada yaralanan HDP Grup Başkanvekili Beştaş, Ankara'ya sevk edildi

Erzurum'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan HDP Grup Başkanvekili ve Yeşil Sol Parti Erzurum milletvekili adayı Meral Danış Beştaş, Sağlık Bakanlığına ait... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T02:34+0300

2023-04-14T02:34+0300

2023-04-14T02:38+0300

2023 türkiye seçimleri

karayazı belediyesi

hastane

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

yeşiller

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0e/1069657448_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f7cbeb9e7bda6329eb354727c95d78f5.jpg

Karayazı ilçesi Kırgındere Kavşağı'nda içinde bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan ve Karayazı Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilen Beştaş'ın burada ayrıntılı tetkikleri yapıldı.Vücudunda kırıklar tespit edilen Beştaş, Erzurum Havalimanından Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.HDP Genel Merkezi'nden parti meclis üyesi Talha Kaya, hastane önünde gazetecilere, Beştaş'ın şehir hastanesinde tüm tetkiklerinin yapıldığını belirterek, "Başhekimle yaptığımız görüşme sonucunda bütün filmleri, tomografileri çekildi. Beyinde ve organlarında herhangi bir hasarın olmadığı söylendi. Ama ne yazık ki belinde kırık olduğunu tespit ettiklerini söylediler. Bu kırık sonucunda Başhekimin ve bizim de olurumuzla Meral başkanımızın ambulans uçakla Ankara'ya sevkine karar verildiği söylendi" dedi.Beştaş da hastaneden havalimanına nakli sırasında durumunu soran gazetecilere, seçim çalışmaları sırasında trafik kazası geçirdiğini anlatarak, "İlgi gösteren, dayanışma gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün Erzurumlulara en içten sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Birlikte iyileşeceğiz, ben de iyileşeceğim" ifadelerini kullandı.Öte yandan hastane önünde bekleyen bir grup partili ile hastane görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.HDP Siirt Milletvekili de olan Beştaş'ın içerisinde bulunduğu Mehmet Vefa Uysal yönetimindeki 06 CJU 114 plakalı otomobil, Karayazı ilçesi Kırgındere Kavşağı'nda dün şarampole devrilmiş, kazada sürücü Uysal ile araçta bulunan Mehtap Demirkaya da hafif şekilde yaralanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230413/hdp-grup-baskanvekili-meral-danis-bestas-trafik-kazasi-gecirdi-1069648287.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

karayazı belediyesi, hastane, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), yeşiller