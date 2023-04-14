Dansıyla gündem olan Memleket Partili aday: Muharrem İnce'nin baskısıyla istifa ettim

"Ankara’dan evime kadar geldiler. İlk başta istifa etmem için 5 bin lira teklif etmişlerdi. Ben istifa etmeyeceğimi söyledim. Son süreçte dün akşam beni aradıklarında tehdit ettiler. Zonguldak il başkanı olsun, Ereğli ilçe başkanı olsun, Ankara genel merkezden olsun video ve ses kayıtlarımız var. Tehditler altında kaldığım için istifa etmek zorunda kaldım. Evime kadar transitle 4 kişi almaya geldiler. ‘Kardeşim istifa edeceksin sana para vereceğiz’ dediler. 5 kuruş almadım, istifa mı da ettim. Genel Başkanımız Muharrem İnce gençlerin önünü açacağız, dedi. Böyle gençlerin önü açılmaz ki. Nerede görüldü gençlerin böyle istifa ettirilişi. Gelip de sıkıştırmanın bir anlamı yok. Muharrem İnce ile görüntülü konuştuk. Kendisi dedi 'istifa edin' diye. Genel Başkan Muharrem İnce ile görüşeceğim, dedim. Yüz yüze konuştuk. ‘İstifa edeceksin’ dedi. Ben de kendisine ‘Ülkeyi böyle mi yönetiyorsunuz?’ dedim. Direk telefonu yüzüme kapattı. İnanamadım."