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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230414/dansiyla-gundem-olan-memleket-partili-aday-muharrem-incenin-baskisiyla-istifa-ettim-1069676199.html
Dansıyla gündem olan Memleket Partili aday: Muharrem İnce'nin baskısıyla istifa ettim
Dansıyla gündem olan Memleket Partili aday: Muharrem İnce'nin baskısıyla istifa ettim
Sosyal medyada paylaşılan dans görüntüleriyle gündeme damgasını vuran Memleket Partisi Zonguldak 5. sıra adayı Cem Saygı, partisinden Genel Başkan Muharrem... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T14:21+0300
2023-04-14T14:21+0300
2023 türkiye seçimleri
memleket partisi
dans
muharrem ince
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Memleket Partisi Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı 22 yaşındaki Cem Saygı, adaylıktan tehdit edildiği için çekildiğini savundu.‘İlk başta istifa etmem için 5 bin lira teklif etmişlerdi’Saygı, internet araması üzerinden Genel Başkan Muharrem İnce ile görüştüğünü, İnce’nin kendisine ‘İstifa edeceksin’ dedikten sonra telefonu yüzüne kapattığını söyledi. Saygı konuşmasında şunları söyledi:‘Beni arayıp da 'İstifa et' diyen adam bu ülkeyi yönetemez’Saygı, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20230412/memleket-partisi-milletvekili-adayi-cem-sayginin-yeni-dans-videosu-ortaya-cikti-1069582536.html
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memleket partisi, dans, muharrem ince, aday, zonguldak
memleket partisi, dans, muharrem ince, aday, zonguldak

Dansıyla gündem olan Memleket Partili aday: Muharrem İnce'nin baskısıyla istifa ettim

14:21 14.04.2023
© İHASosyal medyada paylaşılan dans görüntüleriyle gündeme damgasını vuran Memleket Partisi Zonguldak 5. sıra adayı Cem Saygı
Sosyal medyada paylaşılan dans görüntüleriyle gündeme damgasını vuran Memleket Partisi Zonguldak 5. sıra adayı Cem Saygı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
© İHA
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Sosyal medyada paylaşılan dans görüntüleriyle gündeme damgasını vuran Memleket Partisi Zonguldak 5. sıra adayı Cem Saygı, partisinden Genel Başkan Muharrem İnce’nin baskısıyla istifa ettirildiğini iddia etti.
Memleket Partisi Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı 22 yaşındaki Cem Saygı, adaylıktan tehdit edildiği için çekildiğini savundu.

‘İlk başta istifa etmem için 5 bin lira teklif etmişlerdi’

Saygı, internet araması üzerinden Genel Başkan Muharrem İnce ile görüştüğünü, İnce’nin kendisine ‘İstifa edeceksin’ dedikten sonra telefonu yüzüne kapattığını söyledi. Saygı konuşmasında şunları söyledi:
"Ankara’dan evime kadar geldiler. İlk başta istifa etmem için 5 bin lira teklif etmişlerdi. Ben istifa etmeyeceğimi söyledim. Son süreçte dün akşam beni aradıklarında tehdit ettiler. Zonguldak il başkanı olsun, Ereğli ilçe başkanı olsun, Ankara genel merkezden olsun video ve ses kayıtlarımız var. Tehditler altında kaldığım için istifa etmek zorunda kaldım. Evime kadar transitle 4 kişi almaya geldiler. ‘Kardeşim istifa edeceksin sana para vereceğiz’ dediler. 5 kuruş almadım, istifa mı da ettim. Genel Başkanımız Muharrem İnce gençlerin önünü açacağız, dedi. Böyle gençlerin önü açılmaz ki. Nerede görüldü gençlerin böyle istifa ettirilişi. Gelip de sıkıştırmanın bir anlamı yok. Muharrem İnce ile görüntülü konuştuk. Kendisi dedi 'istifa edin' diye. Genel Başkan Muharrem İnce ile görüşeceğim, dedim. Yüz yüze konuştuk. ‘İstifa edeceksin’ dedi. Ben de kendisine ‘Ülkeyi böyle mi yönetiyorsunuz?’ dedim. Direk telefonu yüzüme kapattı. İnanamadım."

‘Beni arayıp da 'İstifa et' diyen adam bu ülkeyi yönetemez’

Saygı, şöyle devam etti:
"‘Bir arabam, bir telefonum var’ diyen adam böyle deyip de Türk gencine böyle yapıyorsa hiç düşünemiyorum." ifadesini kullanarak "Bu son aylarda sosyal medyadaki dansımın yayılması üzerine istifa etmemi istediler. Dün akşam beni telefonla aradıklarında ses kaydını aldım. Uğur Akyıldız diye bir meclis üyesi ‘Seni evinden aldırırım’ gibi kelimeler kullandı. Ben istifa ettim, 4 tane aday var. Memleket Partisi’nden Zonguldak’ta 1 tane aday çıkarttırmayacağım. Beni arayıp da 'İstifa et' diyen adam bu ülkeyi yönetemez. Muharrem İnce’nin sosyal medyasından atılan tweet samimi olsaydı Genel Başkanımız ‘Senin arkandayız, devam et’ derdi. İstifa et dediyse bunun anlamı yok. Demek ki gençlerin arkasında değil.”
Memleket Partisi milletvekili adayı Cem Saygı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Memleket Partisi milletvekili adayı Cem Saygı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı
12 Nisan, 16:20
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