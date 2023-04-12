https://sputniknews.com.tr/20230412/memleket-partisi-milletvekili-adayi-cem-sayginin-yeni-dans-videosu-ortaya-cikti-1069582536.html

Memleket Partisi milletvekili adayı Cem Saygı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Memleket Partisi milletvekili adayı Cem Saygı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Memleket Partisi’nin Zonguldak’tan aday gösterdiği Cem Saygı, dansı ile sosyal medyada gündem olmuştu. Saygı'nın bu kez de bir konserde direğe tırmandığı... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T16:20+0300

2023-04-12T16:20+0300

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2023 türkiye seçimleri

seçim

dans

memleket partisi

muharrem ince

cem saygı

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Memleket Partisi’nin milletvekili adayı Cem Saygı, dans figürleri ile gündeme gelmişti.Saygı'nın bir dans videosu daha ortaya çıktı. Açık havada düzenlenen konsere katılan Saygı'nın, aydınlatma direklerine tırmandığı anlara ilişkin anları kayıt altına alındı. Sonrasında da olay yerine gelen polislerin Saygı'yı direkten aşağıya indirdiği görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230411/memleket-partisinin-adayi-dansiyla-sosyal-medyada-gundem-oldu-1069492657.html

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seçim, dans, memleket partisi, muharrem ince, cem saygı