https://sputniknews.com.tr/20230412/memleket-partisi-milletvekili-adayi-cem-sayginin-yeni-dans-videosu-ortaya-cikti-1069582536.html
Memleket Partisi milletvekili adayı Cem Saygı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Memleket Partisi milletvekili adayı Cem Saygı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Memleket Partisi’nin Zonguldak’tan aday gösterdiği Cem Saygı, dansı ile sosyal medyada gündem olmuştu. Saygı'nın bu kez de bir konserde direğe tırmandığı... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T16:20+0300
2023-04-12T16:20+0300
2023-04-12T16:25+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
dans
memleket partisi
muharrem ince
cem saygı
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Memleket Partisi’nin milletvekili adayı Cem Saygı, dans figürleri ile gündeme gelmişti.Saygı'nın bir dans videosu daha ortaya çıktı. Açık havada düzenlenen konsere katılan Saygı'nın, aydınlatma direklerine tırmandığı anlara ilişkin anları kayıt altına alındı. Sonrasında da olay yerine gelen polislerin Saygı'yı direkten aşağıya indirdiği görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230411/memleket-partisinin-adayi-dansiyla-sosyal-medyada-gundem-oldu-1069492657.html
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seçim, dans, memleket partisi, muharrem ince, cem saygı
seçim, dans, memleket partisi, muharrem ince, cem saygı
Memleket Partisi milletvekili adayı Cem Saygı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı
16:20 12.04.2023 (güncellendi: 16:25 12.04.2023) Abone ol
Memleket Partisi’nin Zonguldak’tan aday gösterdiği Cem Saygı, dansı ile sosyal medyada gündem olmuştu. Saygı'nın bu kez de bir konserde direğe tırmandığı görüntüler ortaya çıktı.
Memleket Partisi’nin milletvekili adayı Cem Saygı, dans figürleri ile gündeme gelmişti.
Saygı'nın bir dans videosu daha ortaya çıktı. Açık havada düzenlenen konsere katılan Saygı'nın, aydınlatma direklerine tırmandığı anlara ilişkin anları kayıt altına alındı. Sonrasında da olay yerine gelen polislerin Saygı'yı direkten aşağıya indirdiği görüldü.