https://sputniknews.com.tr/20230414/cumhurbaskani-erdoganin-sesini-taklit-eden-nahya-varank-ile-togga-bindi-bay-kemal-faydalansin-1069681989.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden Nahya, Varank ile Togg'a bindi: 'Bay Kemal faydalansın'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden Nahya, Varank ile Togg'a bindi: 'Bay Kemal faydalansın'
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini taklit eden Muhammed Nur Nahya, Bakan Varank ile Togg’a bindi. Togg’da yapılan Kılıçdaroğlu konulu teknoloji esprileri sosyal... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T16:24+0300
2023-04-14T16:24+0300
2023-04-14T16:32+0300
türkiye
mustafa varank
togg
taklit
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
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Uzun süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit eden, siyasi mizah içerikli videolarıyla da günden günden tanınır hale gelen fenomen Muhammed Nur Nahya, Togg'u keşfetti.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Togg'a binen Nahya, Bakan'ın yanında da Erdoğan'ın sesini taklit etti. Bakan Varank Nahya'nın performansını beğenirken Nahya, ilerleyen dakikalarda Togg üzerinden CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na esprili bir dille eleştiride bulundu.'Bay Kemal, Zoom'a buradan mı bağlanıyor?'Muhammed Nur Nahya, Togg'un teknolojik özelliklerini anlatan Bakan Varank'a "Bay Kemal zoom'a buradan mı bağlanıyor?" sorusunu yöneltti.Varank, Nahya'ya şu cevabı verdi:Bu diyalogun üzerine Muhammed Nur Nahya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek yanıt verdi: "Bunu biz Bay Kemal için yapmışız ya. Faydalansın. Fabrikaya davet edelim."
https://sputniknews.com.tr/20230403/cumhurbaskani-erdogan-ilk-toggu-teslim-aliyor-1069114423.html
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mustafa varank, togg, taklit, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu
mustafa varank, togg, taklit, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden Nahya, Varank ile Togg'a bindi: 'Bay Kemal faydalansın'
16:24 14.04.2023 (güncellendi: 16:32 14.04.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini taklit eden Muhammed Nur Nahya, Bakan Varank ile Togg’a bindi. Togg’da yapılan Kılıçdaroğlu konulu teknoloji esprileri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken o anlar kameralara yansıdı.
Uzun süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit eden, siyasi mizah içerikli videolarıyla da günden günden tanınır hale gelen fenomen Muhammed Nur Nahya, Togg'u keşfetti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Togg'a binen Nahya, Bakan'ın yanında da Erdoğan'ın sesini taklit etti. Bakan Varank Nahya'nın performansını beğenirken Nahya, ilerleyen dakikalarda Togg üzerinden CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na esprili bir dille eleştiride bulundu.
'Bay Kemal, Zoom'a buradan mı bağlanıyor?'
Muhammed Nur Nahya, Togg'un teknolojik özelliklerini anlatan Bakan Varank'a "Bay Kemal zoom'a buradan mı bağlanıyor?" sorusunu yöneltti.
Varank, Nahya'ya şu cevabı verdi:
"Biliyorsun Bay Kemal diyor ki 'Türkiye teknoloji görsün diye Jeremy Rifkin'i biz uzaktan Türkiye'ye bağladık'. Zoom toplantısı yapmış. Yani teknolojinin geldiği son nokta olarak zoom toplantısını biliyor. Biz de o istifade etsin diye buraya bu kamerayı koyduk, bu kameradan zoom toplantısına bağlanabilir. Görüyor musun, nasıl yüksek teknoloji."
Bu diyalogun üzerine Muhammed Nur Nahya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek yanıt verdi: "Bunu biz Bay Kemal için yapmışız ya. Faydalansın. Fabrikaya davet edelim."