https://sputniknews.com.tr/20230414/cumhurbaskani-erdoganin-sesini-taklit-eden-nahya-varank-ile-togga-bindi-bay-kemal-faydalansin-1069681989.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden Nahya, Varank ile Togg'a bindi: 'Bay Kemal faydalansın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden Nahya, Varank ile Togg'a bindi: 'Bay Kemal faydalansın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini taklit eden Muhammed Nur Nahya, Bakan Varank ile Togg’a bindi. Togg’da yapılan Kılıçdaroğlu konulu teknoloji esprileri sosyal... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T16:24+0300

2023-04-14T16:24+0300

2023-04-14T16:32+0300

türkiye

mustafa varank

togg

taklit

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

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Uzun süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit eden, siyasi mizah içerikli videolarıyla da günden günden tanınır hale gelen fenomen Muhammed Nur Nahya, Togg'u keşfetti.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Togg'a binen Nahya, Bakan'ın yanında da Erdoğan'ın sesini taklit etti. Bakan Varank Nahya'nın performansını beğenirken Nahya, ilerleyen dakikalarda Togg üzerinden CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na esprili bir dille eleştiride bulundu.'Bay Kemal, Zoom'a buradan mı bağlanıyor?'Muhammed Nur Nahya, Togg'un teknolojik özelliklerini anlatan Bakan Varank'a "Bay Kemal zoom'a buradan mı bağlanıyor?" sorusunu yöneltti.Varank, Nahya'ya şu cevabı verdi:Bu diyalogun üzerine Muhammed Nur Nahya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek yanıt verdi: "Bunu biz Bay Kemal için yapmışız ya. Faydalansın. Fabrikaya davet edelim."

https://sputniknews.com.tr/20230403/cumhurbaskani-erdogan-ilk-toggu-teslim-aliyor-1069114423.html

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mustafa varank, togg, taklit, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu