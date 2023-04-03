https://sputniknews.com.tr/20230403/cumhurbaskani-erdogan-ilk-toggu-teslim-aliyor-1069114423.html

Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapıldı

Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapıldı

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edildi. Törende konuşan Erdoğan, ''Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T16:53+0300

2023-04-03T16:53+0300

2023-04-03T17:37+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

togg

yerli

emine erdoğan

otomobil

cumhurbaşkanlığı külliyesi

cumhurbaşkanlığı

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Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un teslimat süreci başladı. İlk teslimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile beraber verdikleri ilk sipariş olan Anadolu kırmızısı Togg teslim edildi.Anadolu renk akıllı cihazın ruhsat ve anahtarı, özel teslimat kutusu içinde Emine Erdoğan’a takdim ediliyor.Törende konuşan Erdoğan şunları ifade etti:İlk tur Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeCumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Togg'un direksiyonuna geçerek eşi Emine Erdoğan ile birlikte Beştepe'de aracı kullandı.'Süratse sürat konfor ise konfor ne ararsanız var'Aracı kullandıktan sonra da açıklama yapan Erdoğan "Süratse sürat konfor ise konfor ne ararsanız var" dedi.

türkiye

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recep tayyip erdoğan, togg, yerli, emine erdoğan, otomobil, cumhurbaşkanlığı külliyesi, cumhurbaşkanlığı