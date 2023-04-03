https://sputniknews.com.tr/20230403/cumhurbaskani-erdogan-ilk-toggu-teslim-aliyor-1069114423.html
Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapıldı
Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapıldı
Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edildi. Törende konuşan Erdoğan, ''Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T16:53+0300
2023-04-03T16:53+0300
2023-04-03T17:37+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
togg
yerli
emine erdoğan
otomobil
cumhurbaşkanlığı külliyesi
cumhurbaşkanlığı
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Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un teslimat süreci başladı. İlk teslimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile beraber verdikleri ilk sipariş olan Anadolu kırmızısı Togg teslim edildi.Anadolu renk akıllı cihazın ruhsat ve anahtarı, özel teslimat kutusu içinde Emine Erdoğan’a takdim ediliyor.Törende konuşan Erdoğan şunları ifade etti:İlk tur Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeCumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Togg'un direksiyonuna geçerek eşi Emine Erdoğan ile birlikte Beştepe'de aracı kullandı.'Süratse sürat konfor ise konfor ne ararsanız var'Aracı kullandıktan sonra da açıklama yapan Erdoğan "Süratse sürat konfor ise konfor ne ararsanız var" dedi.
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recep tayyip erdoğan, togg, yerli, emine erdoğan, otomobil, cumhurbaşkanlığı külliyesi, cumhurbaşkanlığı
recep tayyip erdoğan, togg, yerli, emine erdoğan, otomobil, cumhurbaşkanlığı külliyesi, cumhurbaşkanlığı
Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapıldı
16:53 03.04.2023 (güncellendi: 17:37 03.04.2023) Abone ol
Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edildi. Törende konuşan Erdoğan, ''Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz.'' dedi.
Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un teslimat süreci başladı. İlk teslimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile beraber verdikleri ilk sipariş olan Anadolu kırmızısı Togg teslim edildi.
Anadolu renk akıllı cihazın ruhsat ve anahtarı, özel teslimat kutusu içinde Emine Erdoğan’a takdim ediliyor.
Törende konuşan Erdoğan şunları ifade etti:
''Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı ilk meyvelerinden olan Togg'un ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Togg'u bugünden itibaren yollarda görmeye başlıyoruz. Yolun da bahtın da açık olsun diyorum Togg. Rabbim tekerine taş değdirmesin diyorum.''
İlk tur Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Togg'un direksiyonuna geçerek eşi Emine Erdoğan ile birlikte Beştepe'de aracı kullandı.
'Süratse sürat konfor ise konfor ne ararsanız var'
Aracı kullandıktan sonra da açıklama yapan Erdoğan "Süratse sürat konfor ise konfor ne ararsanız var" dedi.