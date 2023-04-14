https://sputniknews.com.tr/20230414/bloomberg-ukraynanin-abdeki-destekcileri-karsi-taarruza-supheyle-yaklasiyor-1069697076.html

Bloomberg: Ukrayna'nın AB'deki destekçileri karşı taarruza şüpheyle yaklaşıyor

Bloomberg: Ukrayna'nın AB'deki destekçileri karşı taarruza şüpheyle yaklaşıyor

Bloomberg, Ukrayna'yı destekleyen bazı AB ülkelerinin Kiev'in bu yıl geniş toprak parçalarını Rus kuvvetlerinden geri alıp alamayacağı konusunda şüphe duymaya... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T22:28+0300

2023-04-14T22:28+0300

2023-04-14T22:29+0300

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Bloomberg ajansı, cuma günü yayınladığı makalede geçen yılın sonbahar aylarında Ukrayna ordusunun Herson bölgesindeki ilerleyişinin ardından 2022'nin sonlarından bu yana Kiev yönetiminin Batılı destekçileri arasında iyimser yöndeki beklentilerin büyük ölçüde dağıldığını vurguladı.Makalede, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2023 yılında kesin bir ilerleme kaydedileceğini düşünenlerin sayısı azalırken, çatışmaların önümüzdeki yıl da devam etmesinin beklendiğine işaret edildi.Makalede, 'Ukrayna ordusunu destekleme çabalarında yer alan' adı açıklanmayan Avrupalı yetkililerin görüşlerine yer verildi. Yetkililer, Kiev açısından gerçekçi hedefin 30 kilometre ilerleme olacağını öngördüklerini aktardı.Yetkililer, bunun başarıya ulaşması halinde 2024 yılında daha geniş çaplı bir karşı taarruzun mümkün olacağını öne sürdü.'Büyük çaplı silah teslimatları muhalefetle karşılaşabilir'Makaleye göre böyle hamleyi desteklemek için Ukrayna'nın Batılı destekçilerinin askeri üretim kapasitelerini arttırmaları gerekecek. Bununla beraber daha büyük çaplı teslimatlar bazı ülkelerde 'muhalefetle karşılaşabilir.'Makalede görüşüne yer verilen yetkililerden biri, Rus kuvvetlerinin mayın tarlaları, hendekler ve beton tanksavar piramitleri oluşturmak için zamanlarının olması nedeniyle böyle bir operasyonun hem insan gücü hem de silah açısından maliyetli bir çaba olacağı uyarısında bulundu.'Ukrayna mayıs ayının ortalarında saldırabilir'Bununla birlikte yetkililer, Ukrayna yönetiminin birkaç aydır abarttığı karşı taarruzun mayıs ayının ortalarında başlamasının muhtemel olduğunu kaydetti. Yetkililerin iddiasına göre birden fazla yönden saldırılar beklenebilir.Ukrayna Başbakanı 'yaz aylarında' demiştiBu hafta ABD merkezli The Hill gazetesine demeç veren Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, karşı taarruzun aslında yaz aylarında başlayabileceğini söylemişti.Şmıgal, Batılı müttefiklerin Kiev'i gerekli hazırlıkları yapmadan harekete geçmeye zorlamak için baskı yapmadıklarına dikkat çekmişti.Ukrayna Başbakanı, ayrıca Batı'yı Ukrayna'ya daha fazla top, mühimmat, orta ve uzun menzilli füze, tank ve savaş uçağı sağlamaya çağırmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230414/pentagona-ait-gizli-belgeleri-sizdirdigi-iddiasiyla-yakalanan-jack-teixeira-kim-1069683927.html

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