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https://sputniknews.com.tr/20230414/bir-ogretmenin-11-kez-istegi-disinda-tayin-edildigi-haberlerine-valilik-aciklamasi-1069666366.html
Bir öğretmenin 11 kez isteği dışında tayin edildiği haberlerine valilik açıklaması
Bir öğretmenin 11 kez isteği dışında tayin edildiği haberlerine valilik açıklaması
Tekirdağ Valiliği, bir öğretmen ile alakalı olarak basında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Valilik, isteği dışında 11 kez tayin edildiğine yönelik... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T11:49+0300
2023-04-14T11:49+0300
türkiye
öğretmen
öğretmen atamaları
valilik
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Tekirdağ Valiliği, bir öğretmenin isteği dışında 11 kez tayin edildiğine yönelik yapılan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde bazı internet sitelerinde yer alan 'Bir öğretmenin, TBMM Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Şentop’un talimatıyla 1.5 yılda 11 kez tayin edildiği' iddiaları hakkında açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Söz konusu haber ve paylaşımlarda bahsi geçen kişi, öğretmen olarak görev yaparken aynı zamanda mevzuat hükümlerine aykırı şekilde özel eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmaya devam ettiği yönündeki iddialar sebebiyle, Süleymanpaşa Kaymakamlığı görevlilerince icra edilen denetim ve tespit neticesinde hakkında idari işlem uygulanmıştır. Yine Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından ilgili hakkında yürütülen soruşturma neticesinde, Kırklareli iline öğretmen olarak ataması gerçekleştirilmiştir. Bahsi geçen personelin, soruşturma sonucunda mevzuat hükümleri gereğince, 2020 yılında atandığı Tekirdağ’a tekrar atanma talepleri kabul edilememiş ancak kendisinin müteaddit tayin taleplerine istinaden farklı illere ataması gerçekleştirilmiştir. İlimizde görev yapan öğretmenlerin herhangi bir kişinin müdahalesi ya da isteği istikametinde atamasının yapılması ya da görev yerinin değiştirilmesi söz konusu değildir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur' denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230413/icisleri-bakanligindan-valiliklere-secim-tedbirleri-genelgesi-1069613410.html
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öğretmen, öğretmen atamaları, valilik
öğretmen, öğretmen atamaları, valilik

Bir öğretmenin 11 kez isteği dışında tayin edildiği haberlerine valilik açıklaması

11:49 14.04.2023
© AAöğretmen
öğretmen - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
© AA
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Tekirdağ Valiliği, bir öğretmen ile alakalı olarak basında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Valilik, isteği dışında 11 kez tayin edildiğine yönelik yapılan haberlere ilişkin "İsteği istikametinde atamasının yapılması ya da görev yerinin değiştirilmesi söz konusu değildir" dedi.
Tekirdağ Valiliği, bir öğretmenin isteği dışında 11 kez tayin edildiğine yönelik yapılan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde bazı internet sitelerinde yer alan 'Bir öğretmenin, TBMM Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Şentop’un talimatıyla 1.5 yılda 11 kez tayin edildiği' iddiaları hakkında açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Söz konusu haber ve paylaşımlarda bahsi geçen kişi, öğretmen olarak görev yaparken aynı zamanda mevzuat hükümlerine aykırı şekilde özel eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmaya devam ettiği yönündeki iddialar sebebiyle, Süleymanpaşa Kaymakamlığı görevlilerince icra edilen denetim ve tespit neticesinde hakkında idari işlem uygulanmıştır. Yine Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından ilgili hakkında yürütülen soruşturma neticesinde, Kırklareli iline öğretmen olarak ataması gerçekleştirilmiştir. Bahsi geçen personelin, soruşturma sonucunda mevzuat hükümleri gereğince, 2020 yılında atandığı Tekirdağ’a tekrar atanma talepleri kabul edilememiş ancak kendisinin müteaddit tayin taleplerine istinaden farklı illere ataması gerçekleştirilmiştir. İlimizde görev yapan öğretmenlerin herhangi bir kişinin müdahalesi ya da isteği istikametinde atamasının yapılması ya da görev yerinin değiştirilmesi söz konusu değildir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur' denildi.
Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
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İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere ‘Seçim Tedbirleri Genelgesi'
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