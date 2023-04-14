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Bayram öncesi sahte seyahat acentesi uyarısı
Bayram öncesi sahte seyahat acentesi uyarısı
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sezonunda hareketliliğin artmasıyla sahte acente ve satışların da arttığını ifade... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T12:19+0300
2023-04-14T12:19+0300
yaşam
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seyahat
tatil
tatil planı
resmi tatil
ara tatil
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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sezonunda hareketliliğin artmasıyla sahte acente ve satışların da arttığını belirterek, "Vatandaşlarımıza dijital doğrulama sistemi olan seyahat acentelerinden alışveriş yapmalarını tavsiye ediyorum. Web sitelerinden alışveriş yaparken DDS dediğimiz seyahat acenteleri birliğinin doğrulama sistemi var. Oraya tıklayınca eğer bizim sitemize gelip acentenin yasal sicilini görüyorsa o acente yasal bir acentedir." dedi.Bağlıkaya, 2023 yılının, deprem ve duraksamaya rağmen turizm sektörü için çok iyi geçmesini beklediklerini ifade etti.2023'e rekorlarla başladıklarını belirten Bağlıkaya, "Bu yıl 'gurbetçi' diye tabir ettiğimiz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız hariç yabancı ziyaretçi sayısının 50 milyonu aşmasını bekliyoruz. Döviz girdisi olarak 44 milyar dolar civarı bir beklentimiz var. Bunlar sadece yabancı ziyaretçi kaynaklı getiriler. Gurbetçi vatandaşlarımız kaynaklı getirileri ayrı tutuyorum." dedi.Türkiye'nin bir kitle turizmi ülkesi olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Dünya üzerinde seyahat edenlerin yüzde 80'i hala tur operatörleri ve seyahat acenteleri aracılığıyla seyahatlerini gerçekleştiriyor. Çünkü onların paketleri daha ekonomik ve insanlar seyahat organizasyonu için vakit harcamak istemiyor. Arama motorlarından kendileri için tarih olarak en uygun seçenekleri bulup alışverişlerini yapıyorlar. Seyahat acenteleri aracılığıyla seyahat etmek tüketicinin zararına olan bir şey değil, tam tersine yararına olan bir şey. Yeter ki seyahat acentesi ve tur operatörlerini iyi seçelim." diye konuştu.'Sosyal medya üzerinden yapılan satışlar yasal değil'Yaklaşan turizm sezonu öncesi vatandaşları sahte acente ve sosyal medyadaki dolandırıcılık olaylarına karşı uyaran Bağlıkaya, turizm sezonunda hareketliliğin artmasıyla sahte acente ve satışların da arttığını söyledi.Bağlıkaya, devamla şunları kaydetti:
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türkiye, seyahat, tatil, tatil planı, resmi tatil, ara tatil, dolandırıcılık

Bayram öncesi sahte seyahat acentesi uyarısı

12:19 14.04.2023
© AATatil
Tatil - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
© AA
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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sezonunda hareketliliğin artmasıyla sahte acente ve satışların da arttığını ifade ederek vatandaşları uyardı.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sezonunda hareketliliğin artmasıyla sahte acente ve satışların da arttığını belirterek, "Vatandaşlarımıza dijital doğrulama sistemi olan seyahat acentelerinden alışveriş yapmalarını tavsiye ediyorum. Web sitelerinden alışveriş yaparken DDS dediğimiz seyahat acenteleri birliğinin doğrulama sistemi var. Oraya tıklayınca eğer bizim sitemize gelip acentenin yasal sicilini görüyorsa o acente yasal bir acentedir." dedi.

Bağlıkaya, 2023 yılının, deprem ve duraksamaya rağmen turizm sektörü için çok iyi geçmesini beklediklerini ifade etti.

2023'e rekorlarla başladıklarını belirten Bağlıkaya, "Bu yıl 'gurbetçi' diye tabir ettiğimiz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız hariç yabancı ziyaretçi sayısının 50 milyonu aşmasını bekliyoruz. Döviz girdisi olarak 44 milyar dolar civarı bir beklentimiz var. Bunlar sadece yabancı ziyaretçi kaynaklı getiriler. Gurbetçi vatandaşlarımız kaynaklı getirileri ayrı tutuyorum." dedi.
Türkiye'nin bir kitle turizmi ülkesi olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Dünya üzerinde seyahat edenlerin yüzde 80'i hala tur operatörleri ve seyahat acenteleri aracılığıyla seyahatlerini gerçekleştiriyor. Çünkü onların paketleri daha ekonomik ve insanlar seyahat organizasyonu için vakit harcamak istemiyor. Arama motorlarından kendileri için tarih olarak en uygun seçenekleri bulup alışverişlerini yapıyorlar. Seyahat acenteleri aracılığıyla seyahat etmek tüketicinin zararına olan bir şey değil, tam tersine yararına olan bir şey. Yeter ki seyahat acentesi ve tur operatörlerini iyi seçelim." diye konuştu.

'Sosyal medya üzerinden yapılan satışlar yasal değil'

Yaklaşan turizm sezonu öncesi vatandaşları sahte acente ve sosyal medyadaki dolandırıcılık olaylarına karşı uyaran Bağlıkaya, turizm sezonunda hareketliliğin artmasıyla sahte acente ve satışların da arttığını söyledi.
Bağlıkaya, devamla şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımıza dijital doğrulama sistemi olan seyahat acentelerinden alışveriş yapmalarını tavsiye ediyorum. Web sitelerinden alışveriş yaparken DDS dediğimiz seyahat acenteleri birliğinin doğrulama sistemi var. Oraya tıklayınca eğer bizim sitemize gelip acentenin yasal sicilini görüyorsa o acente yasal bir acentedir. Sosyal medya üzerinden yapılan satışlar yasal değil. Sosyal medya üzerinden tanıtım yapılabilir fakat satışın web sitesi üzerinden gerçekleşmesi lazım. Sosyal medya üzerinden satış gerçekleşiyorsa oranın yasal bir acente olma ihtimali iyice azalıyor."
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