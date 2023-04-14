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Avusturya’da son 10 ayda 700 insan kaçakçısı yakalandı
Avusturya’da son 10 ayda 700 insan kaçakçısı yakalandı
Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, göçle mücadele kapsamında emniyet güçlerinin Mayıs 2022-Mart 2023 döneminde 700 insan kaçakçısını yakaladığını... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
avusturya
insan kaçakçısı
insan kaçakçılığı
göçmen krizi
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Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, basına yaptığı açıklamada, polisin organize suç oluşumları ve insan kaçakçılarına yönelik yürüttüğü çalışmalara değindi.Ukrayna ihtilafı organize suç örgütlerinin bu durumu suistimal ettiğini, bu süreçte yasa dışı yollarla ülkeye girişlerin arttığını belirten Karner, Schengen bölgesi olarak adlandırılan sistemin yeterince iyi işlemediğini ileri sürdü.Karner, insan kaçakçılarına ve organize suç oluşumlarına yönelik her türlü önlemin alınması gerektiğini vurgulayarak, Mayıs 2022-Mart 2023 döneminde 700 insan kaçakçısının gözaltına alındığını, bu süreçte Romanya asıllı bir kişinin 6 bin kişiyi yasa dışı yollarla Avusturya’ya getirdiğini aktardı.Sınırlardaki kontrollerin sürdürülmesinin önemine işaret eden Karner, göçle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemli olduğunu dile getirdi.İçişleri Bakanı Karner, 12 Nisan’da ülkesinin Macaristan ve Slovakya sınırlarında uygulanan kontrolleri 6 ay daha uzatmak istediklerini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230411/italyada-gocmen-akini-nedeniyle-olaganustu-hal-ilan-edildi-1069545897.html
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avusturya, insan kaçakçısı, insan kaçakçılığı, göçmen krizi
avusturya, insan kaçakçısı, insan kaçakçılığı, göçmen krizi

Avusturya’da son 10 ayda 700 insan kaçakçısı yakalandı

02:17 14.04.2023 (güncellendi: 02:19 14.04.2023)
© AFP 2023Avusturya polisi
Avusturya polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
© AFP 2023
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Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, göçle mücadele kapsamında emniyet güçlerinin Mayıs 2022-Mart 2023 döneminde 700 insan kaçakçısını yakaladığını açıkladı.
Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, basına yaptığı açıklamada, polisin organize suç oluşumları ve insan kaçakçılarına yönelik yürüttüğü çalışmalara değindi.
Ukrayna ihtilafı organize suç örgütlerinin bu durumu suistimal ettiğini, bu süreçte yasa dışı yollarla ülkeye girişlerin arttığını belirten Karner, Schengen bölgesi olarak adlandırılan sistemin yeterince iyi işlemediğini ileri sürdü.
Karner, insan kaçakçılarına ve organize suç oluşumlarına yönelik her türlü önlemin alınması gerektiğini vurgulayarak, Mayıs 2022-Mart 2023 döneminde 700 insan kaçakçısının gözaltına alındığını, bu süreçte Romanya asıllı bir kişinin 6 bin kişiyi yasa dışı yollarla Avusturya’ya getirdiğini aktardı.
Sınırlardaki kontrollerin sürdürülmesinin önemine işaret eden Karner, göçle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemli olduğunu dile getirdi.
İçişleri Bakanı Karner, 12 Nisan’da ülkesinin Macaristan ve Slovakya sınırlarında uygulanan kontrolleri 6 ay daha uzatmak istediklerini açıklamıştı.
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