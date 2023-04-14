https://sputniknews.com.tr/20230414/avusturyada-son-10-ayda-700-insan-kacakcisi-yakalandi-1069657221.html

Avusturya’da son 10 ayda 700 insan kaçakçısı yakalandı

Avusturya’da son 10 ayda 700 insan kaçakçısı yakalandı

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, göçle mücadele kapsamında emniyet güçlerinin Mayıs 2022-Mart 2023 döneminde 700 insan kaçakçısını yakaladığını... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T02:17+0300

2023-04-14T02:17+0300

2023-04-14T02:19+0300

dünya

avusturya

insan kaçakçısı

insan kaçakçılığı

göçmen krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0e/1069657055_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fa6aa7ba01d451cb7060ed7926c6fbad.jpg

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, basına yaptığı açıklamada, polisin organize suç oluşumları ve insan kaçakçılarına yönelik yürüttüğü çalışmalara değindi.Ukrayna ihtilafı organize suç örgütlerinin bu durumu suistimal ettiğini, bu süreçte yasa dışı yollarla ülkeye girişlerin arttığını belirten Karner, Schengen bölgesi olarak adlandırılan sistemin yeterince iyi işlemediğini ileri sürdü.Karner, insan kaçakçılarına ve organize suç oluşumlarına yönelik her türlü önlemin alınması gerektiğini vurgulayarak, Mayıs 2022-Mart 2023 döneminde 700 insan kaçakçısının gözaltına alındığını, bu süreçte Romanya asıllı bir kişinin 6 bin kişiyi yasa dışı yollarla Avusturya’ya getirdiğini aktardı.Sınırlardaki kontrollerin sürdürülmesinin önemine işaret eden Karner, göçle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemli olduğunu dile getirdi.İçişleri Bakanı Karner, 12 Nisan’da ülkesinin Macaristan ve Slovakya sınırlarında uygulanan kontrolleri 6 ay daha uzatmak istediklerini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230411/italyada-gocmen-akini-nedeniyle-olaganustu-hal-ilan-edildi-1069545897.html

avusturya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avusturya, insan kaçakçısı, insan kaçakçılığı, göçmen krizi