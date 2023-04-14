https://sputniknews.com.tr/20230414/ap-baglantili-yolsuzluk-sorusturmasinin-en-bilinen-ismi-kaili-serbest-kaldi-1069676848.html

AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasının en bilinen ismi Kaili serbest kaldı

AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasının en bilinen ismi Kaili serbest kaldı

Belçika'daki Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk soruşturmasının en bilinen yüzü Yunan milletvekili Eva Kaili şartlı tahliye edildi. 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T14:32+0300

2023-04-14T14:32+0300

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Kaili, Belçika'nın başkenti Brüksel'de tutulduğu cezaevinden çıkarak AP yakınındaki evine geldi. Yunan basının yoğun ilgi gösterdiği Kaili, babası ve avukatıyla evinin bulunduğu binaya girdi. Binaya girerken içinde bulunduğu aracın camını kısa bir süre açarak Yunan basınına konuşan Kaili, 2 yaşındaki kızını göreceği için mutlu olduğunu söyledi. 44 yaşındaki Kaili, avukatıyla birlikte hakkındaki iddialara karşı savaşacağını belirtti. AP bağlantılı soruşturmada Aralık 2022'de tutuklanan AP'nin eski başkan yardımcısı Eva Kaili, soruşturma kapsamında serbest bırakılan son tutuklu oldu. Yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama gibi suçların araştırıldığı soruşturmanın en bilinen ismi Yunan milletvekili Eva Kaili'ydi. Soruşturmayı yürüten Belçika makamları, bazı AP milletvekilleri ve çalışanlarını, rüşvet karşılığında nüfuzlarını kullanarak başka ülkeler adına AP'deki ekonomik ve siyasi karar alma mekanizmalarına etki etmekle suçluyor.

https://sputniknews.com.tr/20221209/avrupa-parlamentosu-baskan-yardimcisi-eva-kaili-gozaltina-alindi-1064398827.html

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