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https://sputniknews.com.tr/20221209/avrupa-parlamentosu-baskan-yardimcisi-eva-kaili-gozaltina-alindi-1064398827.html
AP Başkan Yardımcısı Kaili, yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı
AP Başkan Yardımcısı Kaili, yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı Eva Kaili, yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması kapsamında Brüksel'de gözaltına alındı. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T23:43+0300
2022-12-10T00:28+0300
dünya
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avrupa parlamentosu (ap)
pasok
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Yunanistan ve Belçika basınında yer alan haberlere göre, Belçika Federal Savcılığı gün içerisinde yolsuzluk soruşturması kapsamında 16 eve baskın yaptı.Baskınların sonucunda, AP Başkan Yardımcısı, AP'deki Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı (S&amp;D) ve Yunan muhalefet partisi PASOK üyesi Eva Kaili, S&amp;D'nin eski İtalyan milletvekili ve İtalyan Articulo Uno Partisi üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Luca Visentini, bir AP üyesi asistanı gözaltına alındı.Polis, Panzeri ile birlikte 600 bin euro kadar nakit paraya el koydu.PASOK, Kaili'nin partiden ihraç edildiğini duyurdu.PASOK'un açıklamasında "Son gelişmeler ve Belçika makamlarının Avrupalı yetkililerin yolsuzluğuna ilişkin soruşturmasının ardından, PASOK Milletvekili Eva Kaili, Cumhurbaşkanı Nikos Androulakis'in kararıyla partiden ihraç edildi." ifadeleri kullanıldı.S&amp;D Grubu'nun açıklamasıHaberler üzerine S&amp;D Grubu web sitesi üzerinden şu açıklamayı yaptı:Grubun açıklamasında ayrıca "İddiaların ciddiyeti göz önüne alındığında, yetkili makamlar ilgili bilgi ve açıklamayı sağlayana kadar, başta vize serbestisi ve planlanan ziyaretler olmak üzere Körfez ülkeleri ile ilgili tüm dosyaların ve genel kurul oylarının askıya alınmasını talep ediyoruz." ifadeleri yer aldı.Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamada, ismi verilmeyen bir Körfez ülkesinin birkaç aydır AP'nin kararlarını etkilemek amacıyla AP'de stratejik konumdaki kişilere büyük miktarda nakit para verdiği, maddi değeri yüksek hediyeler teklif ettiğinden şüphelenildiği duyurulmuştu.Açıklamada bugün içerisinde yapılan aramalarda toplam 600 bin euro değerinde nakit, bilgisayar ekipmanı ve cep telefonu ele geçirildiği ifade edilmişti.AP'den henüz bir açıklama yapılmadı.
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ab, avrupa parlamentosu (ap), pasok, sendika
ab, avrupa parlamentosu (ap), pasok, sendika

AP Başkan Yardımcısı Kaili, yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı

23:43 09.12.2022 (güncellendi: 00:28 10.12.2022)
© AP Photo / Petros GiannakourisEva Kaili
Eva Kaili - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
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Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı Eva Kaili, yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması kapsamında Brüksel'de gözaltına alındı.

Yunanistan ve Belçika basınında yer alan haberlere göre, Belçika Federal Savcılığı gün içerisinde yolsuzluk soruşturması kapsamında 16 eve baskın yaptı.
Baskınların sonucunda, AP Başkan Yardımcısı, AP'deki Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı (S&D) ve Yunan muhalefet partisi PASOK üyesi Eva Kaili, S&D'nin eski İtalyan milletvekili ve İtalyan Articulo Uno Partisi üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Luca Visentini, bir AP üyesi asistanı gözaltına alındı.

Polis, Panzeri ile birlikte 600 bin euro kadar nakit paraya el koydu.

PASOK, Kaili'nin partiden ihraç edildiğini duyurdu.
PASOK'un açıklamasında "Son gelişmeler ve Belçika makamlarının Avrupalı yetkililerin yolsuzluğuna ilişkin soruşturmasının ardından, PASOK Milletvekili Eva Kaili, Cumhurbaşkanı Nikos Androulakis'in kararıyla partiden ihraç edildi." ifadeleri kullanıldı.

S&D Grubu'nun açıklaması

Haberler üzerine S&D Grubu web sitesi üzerinden şu açıklamayı yaptı:
"Avrupa kurumlarındaki yolsuzluk iddiaları karşısında dehşete düştük. S&D Grubu yolsuzluğa tolerans göstermiyor. Kapsamlı bir soruşturmayı ilk önce biz destekliyoruz. Tüm soruşturma makamlarıyla tam bir işbirliği yapacağız. Bu ruhla, devam eden adli işlemler hakkında kamuya açık bir şekilde yorum yapmayacağız."
Grubun açıklamasında ayrıca "İddiaların ciddiyeti göz önüne alındığında, yetkili makamlar ilgili bilgi ve açıklamayı sağlayana kadar, başta vize serbestisi ve planlanan ziyaretler olmak üzere Körfez ülkeleri ile ilgili tüm dosyaların ve genel kurul oylarının askıya alınmasını talep ediyoruz." ifadeleri yer aldı.


Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamada, ismi verilmeyen bir Körfez ülkesinin birkaç aydır AP'nin kararlarını etkilemek amacıyla AP'de stratejik konumdaki kişilere büyük miktarda nakit para verdiği, maddi değeri yüksek hediyeler teklif ettiğinden şüphelenildiği duyurulmuştu.
Açıklamada bugün içerisinde yapılan aramalarda toplam 600 bin euro değerinde nakit, bilgisayar ekipmanı ve cep telefonu ele geçirildiği ifade edilmişti.
AP'den henüz bir açıklama yapılmadı.

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