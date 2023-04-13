https://sputniknews.com.tr/20230413/uzumde-yilin-ilk-hasadi-basladi-fiyatlar-300-tlye-kadar-cikiyor-1069628913.html

Üzümde yılın ilk hasadı başladı: Fiyatlar 300 TL'ye kadar çıkıyor

Üzümde yılın ilk hasadı başladı: Fiyatlar 300 TL'ye kadar çıkıyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde seralarda yetiştirilen üzümün hasadına başlandı. Kilogramı 100-300 liradan satılan üzümler, hem iç piyasaya hem de yurtdışına... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T14:57+0300

2023-04-13T14:57+0300

2023-04-13T14:57+0300

ekonomi

üzüm

hasat

mersin

erdemli

fiyat

meyve

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Örtü altında üretilen 'Yalova İncisi' cinsi üzümlerin olgunlaştığı Mersin Erdemli'nin Kocahasanlı Mahallesi'nde sezonun ilk ürünleri toplandı.İşçilerin asmalardan makaslarla kestiği üzümler, sandıklara konulduktan sonra hale gidecek araçlara yüklendi.'Başta Ortadoğu ülkeleri ve Rusya'ya ihraç ediyoruz'Üreticilerden Rıza Sevinç, gazetecilere, ürünün kalitesinden memnun olduklarını söyledi.İlk üzümlerin rağbet gördüğünü dile getiren Sevinç, "Turfanda yetişen meyvemiz ihracatta büyük talep görüyor. Başta Orta Doğu ülkeleri ve Rusya'ya ihraç ediyoruz. Bunun ülke ekonomisine büyük katkısının olacağını umuyoruz" dedi.Muhammet Kuyugöz de 8 yıldır üzüm yetiştirdiğini ifade ederek, fiyatın kendilerini mutlu ettiğini anlattı'Verim biraz düşük ama fiyatlar destekledi'Ziraat mühendisi ve üretici Emine Yaman ise kışın sıcak geçmesinin verimi olumsuz etkilediğini belirterek, "Aralık ve ocak ayının sıcak geçmesi nedeniyle ürünler soğuklama ihtiyacını yeterince alamadı. Bu sebeple verim biraz düşük oldu ama fiyatlar destekledi. Ürünleri hem iç hem dış piyasaya gönderiyoruz" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230413/tuik-tavuk-yumurtasi-uretimi-artti-tavuk-eti-uretimi-azaldi-1069625064.html

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