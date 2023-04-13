https://sputniknews.com.tr/20230413/tuik-tavuk-yumurtasi-uretimi-artti-tavuk-eti-uretimi-azaldi-1069625064.html
TÜİK: Tavuk yumurtası üretimi arttı, tavuk eti üretimi azaldı
TÜİK: Tavuk yumurtası üretimi arttı, tavuk eti üretimi azaldı
Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3.7 artarken, tavuk eti üretimi yüzde 2.1 azaldı. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T13:21+0300
2023-04-13T13:21+0300
2023-04-13T13:27+0300
ekonomi
türkiye istatistik kurumu (tüik)
tavuk
yumurta
üretim
süt
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini paylaştı. Buna göre, tavuk eti üretimi 176 bin 236 ton, tavuk yumurtası üretimi 1.61 milyar adet olarak gerçekleşti. Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3.7 artarken, tavuk eti üretimi yüzde 2.1, hindi eti üretimi yüzde 3.3 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 5.7 azaldı.Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3.5 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 3, kesilen tavuk sayısı yüzde 5.9 ve hindi eti üretimi yüzde 10.3 azaldı.Bir önceki ay 1 milyar 727 milyon 344 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Şubat ayında yüzde 6.6 azalarak 1 milyar 613 milyon 722 bin adet oldu. Deprem felaketinden etkilenen bölgelerden sağlıklı veri/bilgi elde edilememesi nedeniyle, istatistik üretim süreçlerinde geçici uygulamalar yapıldı.Toplanan inek sütü miktarı yıllık yüzde 0.5 arttıÖte yandan TÜİK’in şubat ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerine göre, ticari süt işletmelerince 793 bin 384 ton inek sütü toplandı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.5; ocak-şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.5 arttı.Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre içme sütü üretimi yüzde 11.9 ve inek peyniri üretimi yüzde 3.6 artarken; tereyağı üretimi yüzde 30, ayran üretimi yüzde 5.8, yoğurt üretimi yüzde 1.6, azaldı. Ocak-şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, içme sütü üretimi yüzde 10.5, inek peyniri üretimi yüzde 10.2, ayran üretimi yüzde 3.5 ve yoğurt üretimi yüzde 2.2 artarken; tereyağı üretimi yüzde 24 azaldı.Bir önceki ay 874 bin 67 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı şubat ayında yüzde 9.2 azalarak 793 bin 384 ton oldu. Bir önceki ay 145 bin 149 ton olan içme sütü üretimi Şubat ayında yüzde 8.5 azalarak 132 bin 881 ton olarak gerçekleşti. Deprem felaketinden etkilenen bölgelerden sağlıklı veri/bilgi elde edilememesi nedeniyle, istatistik üretim süreçlerinde geçici uygulamalar yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230403/martta-fiyati-en-fazla-artan-dana-eti-en-fazla-dusen-kara-yoluyla-yolcu-tasimaciligi-oldu-1069090304.html
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türkiye istatistik kurumu (tüik), tavuk, yumurta, üretim, süt
türkiye istatistik kurumu (tüik), tavuk, yumurta, üretim, süt
TÜİK: Tavuk yumurtası üretimi arttı, tavuk eti üretimi azaldı
13:21 13.04.2023 (güncellendi: 13:27 13.04.2023) Abone ol
Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3.7 artarken, tavuk eti üretimi yüzde 2.1 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini paylaştı. Buna göre, tavuk eti üretimi 176 bin 236 ton, tavuk yumurtası üretimi 1.61 milyar adet olarak gerçekleşti. Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3.7 artarken, tavuk eti üretimi yüzde 2.1, hindi eti üretimi yüzde 3.3 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 5.7 azaldı.
Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3.5 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 3, kesilen tavuk sayısı yüzde 5.9 ve hindi eti üretimi yüzde 10.3 azaldı.
Bir önceki ay 1 milyar 727 milyon 344 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Şubat ayında yüzde 6.6 azalarak 1 milyar 613 milyon 722 bin adet oldu. Deprem felaketinden etkilenen bölgelerden sağlıklı veri/bilgi elde edilememesi nedeniyle, istatistik üretim süreçlerinde geçici uygulamalar yapıldı.
Toplanan inek sütü miktarı yıllık yüzde 0.5 arttı
Öte yandan TÜİK’in şubat ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerine göre, ticari süt işletmelerince 793 bin 384 ton inek sütü toplandı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.5; ocak-şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.5 arttı.
Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre içme sütü üretimi yüzde 11.9 ve inek peyniri üretimi yüzde 3.6 artarken; tereyağı üretimi yüzde 30, ayran üretimi yüzde 5.8, yoğurt üretimi yüzde 1.6, azaldı. Ocak-şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, içme sütü üretimi yüzde 10.5, inek peyniri üretimi yüzde 10.2, ayran üretimi yüzde 3.5 ve yoğurt üretimi yüzde 2.2 artarken; tereyağı üretimi yüzde 24 azaldı.
Bir önceki ay 874 bin 67 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı şubat ayında yüzde 9.2 azalarak 793 bin 384 ton oldu. Bir önceki ay 145 bin 149 ton olan içme sütü üretimi Şubat ayında yüzde 8.5 azalarak 132 bin 881 ton olarak gerçekleşti. Deprem felaketinden etkilenen bölgelerden sağlıklı veri/bilgi elde edilememesi nedeniyle, istatistik üretim süreçlerinde geçici uygulamalar yapıldı.