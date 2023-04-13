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TIME listesine seçilen Haluk Levent ödülü reddetti
TIME listesine seçilen Haluk Levent ödülü reddetti
TIME'ın 'en etkili 100 kişi' listesinde yer alan Haluk Levent ödülü reddettiğini açıkladı. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T16:43+0300
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türkiye
haluk levent
time
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TIME'ın 'en etkili 100 kişi' listesinin açıklanmasın ardından Haluk Levent, ödülü reddettiğini duyurdu.Levent, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunlara yer verdi: "Resmi açıklama geldi az önce. İngiltere Kralı Charles ABD Başkanı Joe Biden, Elon Musk, Beyonce, Messi, Bella Hadid, Janet Yellen ile birlikte en etkili 100 kişi içine seçilmişim. Türkiye’den 182 kişi önerilmiş. Editörler araştırma yapmış. Twitter’da dünya sıralamasındaki gücü. Görüntülenme ve etkileşim gücü. Üye sayısı. Ahbap’ın geçmişte ve son depremdeki çalışmalar. Ama içerik beni üzdü. Referans olan kişi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin benim çalışmalarım üzerinden eleştirilmesi kabul edeceğim bir husus değil. Bu sebeple ödülü reddediyorum ve Amerika’ya gitmeme kararı aldım. Deprem sürecinde tüm devlet kurumları ,hükümet ,tüm muhalefet , belediyeler ve 18 bin STK yani tüm ülke tek yürek olup herkes elinden geleni yapıyorken bu tartışmaların içine girmeme kararı aldım. Bilginize."
https://sputniknews.com.tr/20230410/haluk-levent-time-dergisinin-dunyanin-en-etkili-100-kisisi-listesine-girdi-1069446097.html
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haluk levent, time, ödül, liste, ret
haluk levent, time, ödül, liste, ret

TIME listesine seçilen Haluk Levent ödülü reddetti

16:43 13.04.2023 (güncellendi: 16:54 13.04.2023)
© AAHaluk Levent- AHBAP
Haluk Levent- AHBAP - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© AA
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TIME'ın 'en etkili 100 kişi' listesinde yer alan Haluk Levent ödülü reddettiğini açıkladı.
TIME'ın 'en etkili 100 kişi' listesinin açıklanmasın ardından Haluk Levent, ödülü reddettiğini duyurdu.
Levent, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunlara yer verdi: "Resmi açıklama geldi az önce. İngiltere Kralı Charles ABD Başkanı Joe Biden, Elon Musk, Beyonce, Messi, Bella Hadid, Janet Yellen ile birlikte en etkili 100 kişi içine seçilmişim. Türkiye’den 182 kişi önerilmiş. Editörler araştırma yapmış. Twitter’da dünya sıralamasındaki gücü. Görüntülenme ve etkileşim gücü. Üye sayısı. Ahbap’ın geçmişte ve son depremdeki çalışmalar. Ama içerik beni üzdü. Referans olan kişi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin benim çalışmalarım üzerinden eleştirilmesi kabul edeceğim bir husus değil. Bu sebeple ödülü reddediyorum ve Amerika’ya gitmeme kararı aldım. Deprem sürecinde tüm devlet kurumları ,hükümet ,tüm muhalefet , belediyeler ve 18 bin STK yani tüm ülke tek yürek olup herkes elinden geleni yapıyorken bu tartışmaların içine girmeme kararı aldım. Bilginize."
Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Haluk Levent, Time dergisinin 'dünyanın en etkili 100 kişisi' listesine girdi
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