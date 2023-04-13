https://sputniknews.com.tr/20230413/time-listesine-secilen-haluk-levent-odulu-reddetti-1069636793.html

TIME listesine seçilen Haluk Levent ödülü reddetti

TIME listesine seçilen Haluk Levent ödülü reddetti

TIME'ın 'en etkili 100 kişi' listesinde yer alan Haluk Levent ödülü reddettiğini açıkladı. 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T16:43+0300

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türkiye

haluk levent

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ödül

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TIME'ın 'en etkili 100 kişi' listesinin açıklanmasın ardından Haluk Levent, ödülü reddettiğini duyurdu.Levent, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunlara yer verdi: "Resmi açıklama geldi az önce. İngiltere Kralı Charles ABD Başkanı Joe Biden, Elon Musk, Beyonce, Messi, Bella Hadid, Janet Yellen ile birlikte en etkili 100 kişi içine seçilmişim. Türkiye’den 182 kişi önerilmiş. Editörler araştırma yapmış. Twitter’da dünya sıralamasındaki gücü. Görüntülenme ve etkileşim gücü. Üye sayısı. Ahbap’ın geçmişte ve son depremdeki çalışmalar. Ama içerik beni üzdü. Referans olan kişi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin benim çalışmalarım üzerinden eleştirilmesi kabul edeceğim bir husus değil. Bu sebeple ödülü reddediyorum ve Amerika’ya gitmeme kararı aldım. Deprem sürecinde tüm devlet kurumları ,hükümet ,tüm muhalefet , belediyeler ve 18 bin STK yani tüm ülke tek yürek olup herkes elinden geleni yapıyorken bu tartışmaların içine girmeme kararı aldım. Bilginize."

https://sputniknews.com.tr/20230410/haluk-levent-time-dergisinin-dunyanin-en-etkili-100-kisisi-listesine-girdi-1069446097.html

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