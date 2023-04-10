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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230410/haluk-levent-time-dergisinin-dunyanin-en-etkili-100-kisisi-listesine-girdi-1069446097.html
Haluk Levent, Time dergisinin 'dünyanın en etkili 100 kişisi' listesine girdi
Haluk Levent, Time dergisinin 'dünyanın en etkili 100 kişisi' listesine girdi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra yardım faaliyetleriyle de depremzedelere destek veren AHBAP derneğinin... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T08:19+0300
2023-04-10T08:19+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
haluk levent
time
anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
ahbap derneği
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile deprem bölgesinde çalışan sanatçı Haluk Levent, dünyanın en önemli dergilerinden TIME dergisi tarafından 2023’te dünyanın en etkili 100 kişisi arasında gösterildi. TIME’ın listesi 'İkonlar, Titanlar, Sanatçılar, Liderler ve Yenilikçiler' başlıkları altında oluşturuluyor.Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Haluk Levent, depremin ilk günlerinde kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile deprem bölgesine giderek çalışmalara başladı. Ünlü sanatçı Levent, depremden olumsuz etkilenen yurttaşların barınabileceği çadır kentler kurdu. Levent, düzenlediği yardım kampanyalarıyla birlikte farklı kentlerde çalışmalar yürüterek binlerce depremzedenin ihtiyaçlarını giderdi.Öte yandan Levent geçtiğimiz günlerde Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep’e yapacakları ev projelerinin detaylarını paylaştı. İlk etapta 1150 adet ev inşa edileceğini açıklayan Levent, evlerin altı ayda teslim edileceğini duyurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan Levent, “Bağışlar geldiğinden bu yana deprem bölgesi için 1 milyar TL’nin üstünde kullanım yaptık. Kalan paranın çok büyük bir bölümünü ise deprem konutları için harcamaya karar verdik. Depreme tam dayanıklı çelik konstrüksiyon evler. 2 katlı olacak şekilde. 83 metrekare. Ailede engelli çocuğu olan ve evi yıkılan vatandaşlarımıza ev yapıp ücretsiz vereceğiz. İlk etapta 1150 ev. Adıyaman, Hatay, Maraş, Malatya ve Antep’te 2+1 çelik konstrüksiyon ev inşaatlarına başlıyoruz” dedi.'Altı ayda teslim'“Devlet bize arsayı veriyor üç ayrı firma ile inşaata başlıyoruz” diyen Levent, “Evleri 6 ayda teslim edeceğiz. Bu konuda AFAD’dan ve bölge valiliklerinden altyapı desteği de alacağız. Bu proje depremde evi yıkılmış, engelli kalmış vatandaşlarımızın yanı sıra otizm, serebral palsi, Down sendromlu, SMA gibi engelli çocukların içinde bulunduğu aileler için” dedi.Levent, son olarak dün Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki güncel duruma ilişkin bilgi verdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Levent, “Son durum için buradayım. Altyapı çalışmaları tamamlandı. Konteynerler yerleştirildi. Birkaç gün içinde yerleşim başlıyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230404/ipsostan-en-guvenilen-unluler-arastirmasi-haluk-levent-ilk-sirada-1069170059.html
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haluk levent, time, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ahbap derneği
haluk levent, time, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ahbap derneği

Haluk Levent, Time dergisinin 'dünyanın en etkili 100 kişisi' listesine girdi

08:19 10.04.2023
© AAHaluk Levent
Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© AA
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra yardım faaliyetleriyle de depremzedelere destek veren AHBAP derneğinin kurucusu sanatçı Haluk Levent, TIME dergisi tarafından 'dünyanın en etkili kişileri' arasında gösterildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile deprem bölgesinde çalışan sanatçı Haluk Levent, dünyanın en önemli dergilerinden TIME dergisi tarafından 2023’te dünyanın en etkili 100 kişisi arasında gösterildi. TIME’ın listesi 'İkonlar, Titanlar, Sanatçılar, Liderler ve Yenilikçiler' başlıkları altında oluşturuluyor.
Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Haluk Levent, depremin ilk günlerinde kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile deprem bölgesine giderek çalışmalara başladı. Ünlü sanatçı Levent, depremden olumsuz etkilenen yurttaşların barınabileceği çadır kentler kurdu. Levent, düzenlediği yardım kampanyalarıyla birlikte farklı kentlerde çalışmalar yürüterek binlerce depremzedenin ihtiyaçlarını giderdi.
Öte yandan Levent geçtiğimiz günlerde Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep’e yapacakları ev projelerinin detaylarını paylaştı. İlk etapta 1150 adet ev inşa edileceğini açıklayan Levent, evlerin altı ayda teslim edileceğini duyurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan Levent, “Bağışlar geldiğinden bu yana deprem bölgesi için 1 milyar TL’nin üstünde kullanım yaptık. Kalan paranın çok büyük bir bölümünü ise deprem konutları için harcamaya karar verdik. Depreme tam dayanıklı çelik konstrüksiyon evler. 2 katlı olacak şekilde. 83 metrekare. Ailede engelli çocuğu olan ve evi yıkılan vatandaşlarımıza ev yapıp ücretsiz vereceğiz. İlk etapta 1150 ev. Adıyaman, Hatay, Maraş, Malatya ve Antep’te 2+1 çelik konstrüksiyon ev inşaatlarına başlıyoruz” dedi.

'Altı ayda teslim'

“Devlet bize arsayı veriyor üç ayrı firma ile inşaata başlıyoruz” diyen Levent, “Evleri 6 ayda teslim edeceğiz. Bu konuda AFAD’dan ve bölge valiliklerinden altyapı desteği de alacağız. Bu proje depremde evi yıkılmış, engelli kalmış vatandaşlarımızın yanı sıra otizm, serebral palsi, Down sendromlu, SMA gibi engelli çocukların içinde bulunduğu aileler için” dedi.
Levent, son olarak dün Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki güncel duruma ilişkin bilgi verdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Levent, “Son durum için buradayım. Altyapı çalışmaları tamamlandı. Konteynerler yerleştirildi. Birkaç gün içinde yerleşim başlıyor” ifadelerini kullandı.
Haluk Levent- AHBAP - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
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4 Nisan, 16:57
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