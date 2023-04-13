https://sputniknews.com.tr/20230413/thodexin-kurucusu-ozerin-turkiyeye-iade-kararinin-bozulmasi-talebine-ret-1069636883.html

Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade kararının bozulması talebine ret

Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade kararının bozulması talebine ret

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebini reddetti. 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T16:45+0300

2023-04-13T16:45+0300

2023-04-13T16:45+0300

türkiye

thodex

faruk fatih özer

dolandırıcılık

dava

arnavutluk

ret

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Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan ve Ağustos ayında Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili yargı süreci devam ediyor. Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, temyiz mahkemesinin Türkiye'ye iade edilme kararına itiraz eden Özer'in talebini karara bağladı. Mahkemenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Özer'in Türkiye'ye iade kararının bozulması talebinin reddedildiği duyuruldu.Temyiz mahkemesi 30 Aralık'ta iade kararını onamıştıÖzer'in, Türkiye'ye iadesiyle ilgili Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesi'nde 17 Kasım 2022'de yapılan karar duruşmasında Türkiye'ye iade edilmesine hükmedilmişti. Özer kararı temyize taşımış, 16 Aralık'ta Durres kentindeki Temyiz Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı. Özer'in avukatının duruşmaya katılmaması sonucu duruşma 20 Aralık'a ertelenmişti. Avukatın 20 Aralık'taki duruşmaya bir kez daha katılmaması sonucu duruşma 27 Aralık tarihine ertelenmişti. Özer'in temyize gittiği mahkemede karar 30 Aralık'ta açıklanmış ve iade kararının onanmasına, Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine karar verilmişti. Arnavutluk Yüksek Mahkemesinden 15 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, Özer'in iade kararının bozulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurduğu duyurulmuştu.Özer'in 'suç örgütü kurmak' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçları nedeniyle Türkiye'ye iade edilmesi isteniyor.

https://sputniknews.com.tr/20221230/thodexin-kurucusu-faruk-fatih-ozerin-turkiyeye-iade-edilecek-1065217190.html

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thodex, faruk fatih özer, dolandırıcılık, dava, arnavutluk, ret