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SON DAKİKA | Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye iade edilecek
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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye iade edilecek
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye iade edilecek
Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin kararı onayladı. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
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faruk fatih özer
faruk fatih özer

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye iade edilecek

14:38 30.12.2022 (güncellendi: 14:39 30.12.2022)
© AAFaruk Fatih Özer
Faruk Fatih Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© AA
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Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin kararı onayladı.
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