https://sputniknews.com.tr/20221230/thodexin-kurucusu-faruk-fatih-ozerin-turkiyeye-iade-edilecek-1065217190.html
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye iade edilecek
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye iade edilecek
Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin kararı onayladı. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T14:38+0300
2022-12-30T14:38+0300
2022-12-30T14:39+0300
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faruk fatih özer
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye iade edilecek
14:38 30.12.2022 (güncellendi: 14:39 30.12.2022) Abone ol
Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin kararı onayladı.