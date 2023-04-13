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TFF'den statlarda küfre ilişkin açıklama
TFF'den statlarda küfre ilişkin açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), statlarda küfretmenin önemli bir ahlak sorunu olduğunu ve bunun kabul edilemez bulunduğunu belirtti. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T16:53+0300
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spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
küfür etmek
hakaret
stadyum
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TFF'den yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzda 99 yıl sonra ilk defa yer alan iki kadın üyemiz ve federasyonumuz bünyesinde görev alan her seviyedeki kadın yöneticilerimiz ve çalışanlarımız adına" denildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Küfretmenin insanları statlardan uzaklaştırdığına vurgu yapılan açıklama, şu ifadelerle son buldu:
https://sputniknews.com.tr/20230412/tff-2028-ve-2032-avrupa-sampiyonasi-adaylik-dosyasini-uefaya-sundu-1069582708.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), küfür etmek, hakaret, stadyum, tribün
türkiye futbol federasyonu (tff), küfür etmek, hakaret, stadyum, tribün

TFF'den statlarda küfre ilişkin açıklama

16:53 13.04.2023
© AATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), statlarda küfretmenin önemli bir ahlak sorunu olduğunu ve bunun kabul edilemez bulunduğunu belirtti.
TFF'den yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzda 99 yıl sonra ilk defa yer alan iki kadın üyemiz ve federasyonumuz bünyesinde görev alan her seviyedeki kadın yöneticilerimiz ve çalışanlarımız adına" denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Maçlar sırasında futbolun kadın profesyonellerine, hakemlere, futbolculara, basın mensuplarına, taraftarlara yönelik stadyumlarda ve sosyal medya araçlarında kitlesel ya da bireysel küfür ve hakaretin her türlüsünün kabul edilemez olduğunu ifade etmek isteriz. Küfür, özellikle de kadına küfür futbol ve camialar üstü önemli bir ahlak sorunudur. Cinsiyet ayrımcılığına yol açan küfür ve hakaret içeren söylemler; sporun dostluk, kardeşlik ve barış kültürüne yıkıcı zarar verirken bu spora gönül vermiş kadınları yaralamakta, Türk futbolunun marka değerine de zarar vermektedir."
Küfretmenin insanları statlardan uzaklaştırdığına vurgu yapılan açıklama, şu ifadelerle son buldu:
"Bu vesileyle 'Futbol sadece futbol değildir' anlayışıyla tüm spor camiasını; paydaşlarının, sporseverlerin, gençlerin tribünlerden uzaklaşmasına, annelerin çocuklarını stadyumlara getirmemesine neden olan, toplumsal huzuru bozan, insanları rencide ve mutsuz eden küfür ve hakaret içeren söylemlere karşı birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz. Unutmayalım ki; genç kuşakların ruhen, ahlaken, zihnen ve bedenen çok iyi yetiştirilmesi için tüm spor faaliyetleri ve sporcular kritik öneme sahiptir. Hiç kimsenin ya da grubun, bunu bozmasına izin vermeyeceğiz."
TFF, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için yaptığı resmi adaylık başvurusunun ardından adaylık dosyasını da UEFA’ya sundu. Gönderilen dosyada adaylık teklifinin detayları, hükumet garantileri gibi belgeler yer aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
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TFF, 2028 ve 2032 Avrupa Şampiyonası adaylık dosyasını UEFA'ya sundu
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